Ao que tudo indica, o mercado de transferências do Paris Saint-Germain segue de forma tranquila, mas essa impressão que contraria a realidade é a melhor prova do bom trabalho realizado por Luis Enrique e Luis Campos.
Desde a chegada de Enrique, o Paris parou de contratar estrelas a qualquer preço e passou, em vez disso, a integrar peças capazes de melhorar o time por valores razoáveis.
Nesse contexto, o Paris Saint-Germain trabalha neste verão. O clube francês encontrou destinos para jogadores que não faziam parte dos planos de Enrique, além de conseguir vendê-los por bons valores.
Gonçalo Ramos partiu para o Milan, enquanto Randal Kolo Muani foi para a Juventus, Kang-in Lee se transferiu para o Atlético de Madrid e Noham Kamara deixou o clube rumo ao Lyon. Já no que diz respeito às chegadas, o Paris Saint-Germain anunciou apenas a contratação de Magnes Akliouche, vindo do Monaco, e de Lucas Digne, do Aston Villa, além de Alessandro Longoni, em uma transferência a custo zero.
A França aguarda a chegada de Ferran Torres, atacante do Barcelona, que já havia dado o seu aval para se juntar ao clube francês.
O jornal "Sport" afirmou, em reportagem, que a provável chegada de Torres esconde outro grande negócio no qual Luis Campos trabalha: o belga Mika Godts, estrela do Ajax.