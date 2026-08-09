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St. Louis Cardinals v New York YankeesGetty Images Sport

Traduzido por

Preparada em fogo brando: Torres esconde uma contratação de peso para o Paris

Mercado da bola
M. Godts
F. Torres
Barcelona
PSG
Campeonato Francês
Ajax
Espanha
França

Ao que tudo indica, o mercado de transferências do Paris Saint-Germain segue de forma tranquila, mas essa impressão que contraria a realidade é a melhor prova do bom trabalho realizado por Luis Enrique e Luis Campos. 

Desde a chegada de Enrique, o Paris parou de contratar estrelas a qualquer preço e passou, em vez disso, a integrar peças capazes de melhorar o time por valores razoáveis.

Nesse contexto, o Paris Saint-Germain trabalha neste verão. O clube francês encontrou destinos para jogadores que não faziam parte dos planos de Enrique, além de conseguir vendê-los por bons valores.

Gonçalo Ramos partiu para o Milan, enquanto Randal Kolo Muani foi para a Juventus, Kang-in Lee se transferiu para o Atlético de Madrid e Noham Kamara deixou o clube rumo ao Lyon. Já no que diz respeito às chegadas, o Paris Saint-Germain anunciou apenas a contratação de Magnes Akliouche, vindo do Monaco, e de Lucas Digne, do Aston Villa, além de Alessandro Longoni, em uma transferência a custo zero.

A França aguarda a chegada de Ferran Torres, atacante do Barcelona, que já havia dado o seu aval para se juntar ao clube francês. 

O jornal "Sport" afirmou, em reportagem, que a provável chegada de Torres esconde outro grande negócio no qual Luis Campos trabalha: o belga Mika Godts, estrela do Ajax.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-AJAX-NIJMEGENAFP

    Götze não tem o mesmo impacto midiático de Torres

    O ponta belga não possui, de forma alguma, a repercussão midiática que tem Ferran Torres, que se transformou em um grande astro após marcar o gol que deu à Espanha o título da Copa do Mundo.

    No momento em que Torres se transformou em um verdadeiro astro em solo americano, o jogador do Ajax ainda estava aceitando o fato de não ter recebido uma ligação de Rudi García para se juntar ao ataque da seleção da Bélgica, mas o contato do Paris Saint-Germain com ele já havia chegado.

    Segundo o que o jornal Sport conseguiu confirmar, Godts está muito próximo de se transferir para Paris por cerca de 60 milhões de euros.

    O ponta belga tem 21 anos e possui um enorme potencial de evolução no futuro. Ele joga com o pé invertido pelo lado esquerdo e se destaca pela capacidade de conduzir a bola e superar os adversários em duelos individuais, além de sua boa visão de jogo. Ele também conta com flexibilidade tática, pois consegue atuar em qualquer posição do tridente ofensivo, uma condição que é quase essencial para se juntar ao ataque do treinador espanhol.

    O jogador belga chega de uma temporada em que apresentou números expressivos na Holanda, tendo marcado 17 gols e dado 15 assistências em 44 partidas por todas as competições.

    E agora Godts está pronto para dar um passo competitivo maior e trabalhar sob o comando de um treinador que já provou, por meio de seu trabalho com Kvaratskhelia, Doué e Ousmane Dembélé, que sabe trabalhar com jogadores do setor ofensivo.

    E, se nada de imprevisto acontecer, Godts pode chegar ao Paris Saint-Germain até antes de Ferran Torres.

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