AFP
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Preocupações com impostos adiaram o título de cavaleiro de David Beckham, enquanto novo livro explosivo revela por que o ícone do futebol teve de esperar anos pela honraria
O sinal de alerta da HMRC que interrompeu a homenagem a Beckham
Segundo Alison Boshoff em sua explosiva nova biografia, Brand Beckham: The Fame, The Feuds, The Fallouts, o título de cavaleiro de David veio após anos de atrasos depois que a HMRC expressou preocupação com suas questões fiscais.
O ex-jogador de futebol, de 51 anos, havia sido originalmente considerado para receber o título de cavaleiro em 2013, após desempenhar um papel fundamental na candidatura bem-sucedida de Londres para sediar os Jogos Olímpicos. Indicado por Lord Coe, ele próprio embaixador das Olimpíadas de Londres, e considerado digno da honraria pelo Comitê de Honrarias, esperava-se que David recebesse a distinção após verificações obrigatórias da polícia, dos serviços de segurança e da HMRC.
E, de acordo com o livro, o envolvimento do jogador com a empresa de gestão de capital Ingenious Media supostamente frustrou os planos de conceder-lhe o título naquele ano. Essa revelação oferece contexto para um período em que a reputação de Beckham foi testada nos bastidores.
- Getty Images
A controvérsia da Ingenious Media
Segundo o livro, o envolvimento de Beckham com a Ingenious Media supostamente atrapalhou sua nomeação para cavaleiro em 2013. Uma fonte afirmou que a HMRC o havia marcado em vermelho por causa de suas questões fiscais, enquanto um e-mail vazado mostrou depois Beckham chamando o Comitê de Honrarias de um “bando de c**ts”.
A Ingenious havia atraído mais de 1.700 investidores, incluindo Beckham, Jeremy Paxman, Gary Lineker e Wayne Rooney, antes de a HMRC abrir uma investigação judicial em 2014, argumentando que o esquema foi criado para evitar impostos.
No entanto, em 2021, a Corte de Apelação decidiu a favor da Ingenious Media em relação a duas parcerias cinematográficas, concluindo que elas operavam com fins lucrativos e que os investidores podiam solicitar isenção de imposto de renda.
Inter Miami e a ascensão ao status de bilionário
Recém-condecorado como cavaleiro, a fortuna pessoal de David foi reforçada por um investimento estratégico de US$ 25 milhões (£18,5 milhões) na franquia da MLS Inter Miami, lançada pelo ex-jogador e seus parceiros em 2014.
Ao longo de um período de oito anos, o clube se tornou um dos mais lucrativos da Major League Soccer, impulsionado pela contratação, em 2023, do maestro argentino Lionel Messi, vindo do Paris Saint-Germain. A presença de Messi elevou os números de público e as vendas de produtos, com o clube ainda em início de trajetória atualmente avaliado em US$ 1,45 bilhão (£1,07 bilhão).
A MLS, junto com uma série de contratos publicitários estratégicos e funções de embaixador, com destaque para a controversa decisão de servir como garoto-propaganda da Copa do Mundo do Catar em 2022, também contribuiu significativamente para seu status como o primeiro futebolista bilionário da Grã-Bretanha.
A riqueza combinada de David e de sua esposa, Victoria, chegou a £1,185 bilhão, de acordo com a lista dos mais ricos do Sunday Times deste ano, colocando os dois em segundo lugar, atrás da fortuna de £2 bilhões do chefão da Fórmula 1 Bernie Ecclestone.
- Getty Images Sport
O futuro do império de Beckham
Enquanto isso, o filho afastado Brooklyn, casado com a herdeira bilionária Nicola Peltz, tem enfrentado dificuldades para encontrar estabilidade financeira por meio de seus próprios empreendimentos, especialmente a marca de molho de pimenta Cloud 23 e uma série de tutoriais de culinária online. Fontes disseram a Boshoff que o influenciador "mal teve repercussão em seus principais mercados", enquanto o próprio império de David continua a crescer.
O contraste entre o domínio global já consolidado do Beckham mais velho e os projetos ainda incipientes do filho destaca a pressão única do sobrenome Beckham.
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