Segundo Alison Boshoff em sua explosiva nova biografia, Brand Beckham: The Fame, The Feuds, The Fallouts, o título de cavaleiro de David veio após anos de atrasos depois que a HMRC expressou preocupação com suas questões fiscais.

O ex-jogador de futebol, de 51 anos, havia sido originalmente considerado para receber o título de cavaleiro em 2013, após desempenhar um papel fundamental na candidatura bem-sucedida de Londres para sediar os Jogos Olímpicos. Indicado por Lord Coe, ele próprio embaixador das Olimpíadas de Londres, e considerado digno da honraria pelo Comitê de Honrarias, esperava-se que David recebesse a distinção após verificações obrigatórias da polícia, dos serviços de segurança e da HMRC.

E, de acordo com o livro, o envolvimento do jogador com a empresa de gestão de capital Ingenious Media supostamente frustrou os planos de conceder-lhe o título naquele ano. Essa revelação oferece contexto para um período em que a reputação de Beckham foi testada nos bastidores.



