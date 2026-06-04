O tempo até o último teste antes da Copa do Mundo, no sábado contra os co-anfitriões dos EUA, está, portanto, extremamente curto. O treino final será realizado na sexta-feira no Soldier Field. Assim, assim como no último domingo contra a Finlândia (4 a 0), Oliver Baumann poderá voltar a defender a baliza da seleção alemã.

Julian Nagelsmann não tem outras preocupações com o elenco. O técnico da seleção alemã treinou na quinta-feira nas instalações do clube da MLS Chicago Fire com 25 jogadores de sua convocação para a Copa do Mundo e o goleiro reserva Jonas Urbig.