Preocupação no Barcelona com a ausência de Lamine Yamal nos treinos após o empate na Liga dos Campeões com o Newcastle
Jogador estrela ausente do treino
O Barcelona voltou aos treinos na quinta-feira, na Ciutat Esportiva Joan Gamper, mas houve uma ausência de destaque na sessão coletiva liderada por Hansi Flick. Após um período de descanso após as viagens pela Liga dos Campeões, o gigante catalão voltou aos treinos no Camp Tito Vilanova, mas Yamal não foi visto.
O jogador formado na La Masia não participou do treino ao lado de seus companheiros, com o Barça revelando em comunicadooficial que ele estava lidando com um “mal-estar geral”. O Diario ASinformou que Yamal está doente, mas deve retornar aos treinos na sexta-feira.
Impacto crucial no impasse em Tyneside
A ausência de Yamal é particularmente notável, dado o seu papel de destaque no jogo de ida contra o Newcastle, no St. James' Park. Ele demonstrou nervos de aço ao converter um pênalti nos acréscimos, depois que Joe Willock cometeu uma falta sobre Dani Olmo dentro da área, garantindo um valioso empate em 1 a 1 em solo inglês.
Esse gol no final da partida mudou o panorama da eliminatória, dando ao Barcelona uma vantagem psicológica ao regressar à capital catalã. A equipa regressou de Newcastle com uma perspetiva melhorada graças às contribuições de Yamal, sabendo que pode garantir o seu lugar nos quartos-de-final quando a equipa da Premier League visitar o Spotify Camp Nou na próxima quarta-feira. No entanto, manter o seu talismã em forma e saudável é agora a principal prioridade para Hansi Flick e a sua equipa médica.
Números indispensáveis para o adolescente
Yamal acumulou 3.102 minutos em campo nesta temporada, o segundo maior total de todo o elenco, atrás apenas de Eric Garcia, que lidera com 3.208 minutos. Sua resistência tem sido fundamental para a consistência do Barcelona em várias competições, tornando esta última doença um assunto importante.
Seus números estatísticos são igualmente impressionantes, liderando as estatísticas do clube em participações diretas em gols, com 20 gols e 15 assistências. Seu total de gols inclui 14 na La Liga, quatro na Liga dos Campeões e dois na Copa del Rey. Com 10 assistências no campeonato e mais três na Europa, Yamal tem sido o principal motor da produção ofensiva do Barcelona, e qualquer ausência potencial da equipe deixaria um enorme vazio no esquema ofensivo de Flick.
Antecipando o confronto com o Sevilla
O clube continua otimista quanto à disponibilidade de Yamal para a seleção neste fim de semana. Se o jovem se recuperar da doença como esperado e se juntar ao time para o treino de sexta-feira, ele deve manter sua vaga de titular contra o Sevilla.
Flick acompanhará de perto a recuperação do jogador nas próximas 24 horas. O técnico alemão está ciente de que não pode perder um jogador que tem sido tão consistente no terço final do campo. Com a partida de volta contra o Newcastle se aproximando após o jogo contra o Sevilla, o gerenciamento da carga de trabalho e da saúde de Yamal será fundamental.
