Preocupação no Barcelona com a ausência de Lamine Yamal nos treinos após o empate na Liga dos Campeões com o Newcastle

O Barcelona voltou aos treinos na quinta-feira, na Ciutat Esportiva Joan Gamper, mas houve uma ausência de destaque na sessão coletiva liderada por Hansi Flick. Após um período de descanso após as viagens pela Liga dos Campeões, o gigante catalão voltou aos treinos no Camp Tito Vilanova, mas Yamal não foi visto.

O jogador formado na La Masia não participou do treino ao lado de seus companheiros, com o Barça revelando em comunicadooficial que ele estava lidando com um “mal-estar geral”. O Diario ASinformou que Yamal está doente, mas deve retornar aos treinos na sexta-feira.