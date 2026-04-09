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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Preocupação no Al-Nasr... Inzaghi recorre ao esquema de Jesus nas fases decisivas

Al-Khaleej x Al Hilal
Al-Khaleej
Al Hilal
Campeonato Saudita
Al-Okhdood x Al-Nassr
Al-Okhdood
Al-Nassr
Al Hilal x Al-Kholood
Al-Kholood
Arábia Saudita

O técnico italiano corrige o rumo

As decisões técnicas nem sempre são bem-sucedidas; é possível que ocorram erros de avaliação ou na execução dos planos, especialmente em clubes que passam por instabilidade administrativa e mudanças frequentes na comissão técnica.

Esses erros podem afetar diretamente o desempenho dos jogadores e os resultados das partidas, o que coloca o time e sua torcida sob pressão constante e dificulta a obtenção da estabilidade necessária para conquistar campeonatos e títulos.

Foi exatamente isso que aconteceu com o clube saudita Al-Hilal após a contratação do técnico italiano Simone Inzaghi no início da temporada atual, que trouxe um estilo e uma identidade técnica novos e incomuns tanto para os jogadores quanto para a torcida.

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A mudança repentina na metodologia de jogo e na abordagem tática da equipe causou certa confusão no início da temporada e tornou a adaptação ao seu estilo mais difícil, especialmente em partidas decisivas e disputas por títulos nacionais e continentais.

  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Uma identidade diferente

    A identidade do Inzaghi se caracteriza por um equilíbrio evidente entre defesa e ataque, o que permite à equipe controlar o andamento da partida, tanto quando está com a posse de bola quanto quando a perde.

    Inzaghi depende fortemente da força dos laterais na jogada ofensiva por meio de transições rápidas, com os alas se movimentando constantemente em profundidade para apoiar o ataque e ampliar o campo de jogo.

    Essa abordagem baseia-se frequentemente na formação 5-3-2, que difere significativamente do estilo habitual do Al-Hilal nas temporadas anteriores, o qual se baseava na construção do jogo pelo meio-campo e no domínio equilibrado das alas, sem essa marcação defensiva rígida.

    O estilo de Inzaghi coloca grande pressão sobre os jogadores tanto na defesa quanto no ataque, obrigando-os a manter disciplina tática e a manter o posicionamento correto durante os 90 minutos, o que representa um grande desafio para a equipe no início, mas proporciona controle tático em campo quando aplicado corretamente.

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  • Críticas ao estilo

    O estilo de Inzaghi foi alvo de críticas severas devido ao que alguns consideraram uma falta de identidade ofensiva da equipe, o que se refletiu negativamente nos resultados do Al-Hilal na Liga Roshen.

    A aposta no equilíbrio defensivo e no ataque moderado resultou em vários empates que poderiam ter se transformado em vitórias, o que custou ao time pontos valiosos na disputa pela liderança e enfraqueceu suas chances de conquistar o título nesta temporada.

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    Embora o Al-Hilal tenha adotado um estilo defensivo, ele sofreu muito nesse aspecto, especialmente nas jogadas de cruzamento, sendo a mais recente contra o Al-Taawoun, quando sofreu dois gols desastrosos.

    Especialistas em futebol e lendas do Al-Hilal exigiram que Inzaghi mudasse essa abordagem e adotasse um esquema ofensivo, especialmente porque ele conta com vários jogadores excelentes.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Receita do Jesus

    Inzaghi decidiu atender às exigências da torcida e dos críticos e mudou seu estilo tradicional para adotar uma abordagem ofensiva impressionante contra o Al-Khulood, conquistando uma vitória por 6 a 0, na última quarta-feira, na 29ª rodada da Liga Roshen.

    O novo estilo adotado por Inzaghi foi totalmente diferente do habitual, passando a se assemelhar bastante à tática de Jorge Jesus, atual técnico do Al-Nassr e ex-técnico do Al-Hilal, conhecido por sua alta pressão e organização ofensiva intensa.

    Inzaghi concentrou-se na defesa avançada, aplicando uma pressão feroz por todo o campo, tentando ganhar os duelos individuais e recuperar a bola rapidamente, antes de lançar ataques rápidos e diretos contra o adversário, o que deu à sua equipe o controle total do jogo.

    Essa abordagem resultou em seis gols espetaculares do Al-Hilal, incluindo quatro gols avassaladores no primeiro tempo, tornando essa partida uma prova clara do sucesso da mudança tática e da capacidade de Inzaghi de adotar estilos ofensivos agressivos quando necessário.

  • Simone Inzaghi - سيموني إنزاجيKooora

    A disputa pelo título

    Se o Inzaghi continuar a adotar essa abordagem ofensiva equilibrada, ele representará uma grande ameaça para o Al-Nasr na disputa pelo título da Liga Roshen, faltando apenas seis rodadas para o fim da temporada.

    O Al-Hilal disputará as seis partidas restantes, enquanto o Al-Nasr tem sete confrontos. Caso o “Al-Alamy” vença o Al-Akhdoud na partida marcada para sábado, a diferença voltará a ser de apenas cinco pontos, o que trará de volta a emoção à disputa.

    O Al-Hilal precisa vencer todas as suas próximas partidas, incluindo o confronto direto com o Al-Nasr, e torcer para que o time amarelo tropece em algum jogo, para poder alcançar a liderança e disputar o título até o fim.

    Essa equação torna cada partida das próximas rodadas uma batalha decisiva, na qual se determinará a capacidade do Al-Hilal de aproveitar a mudança tática de Inzaghi a seu favor, enquanto o Al-Nassr busca manter a liderança e conquistar as vitórias necessárias para defender o título.