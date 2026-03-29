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Austria v Romania - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduzido por

Preocupação com Lucescu: ele desmaia durante o treino; o técnico da Romênia está em estado estável

Eslováquia x Romênia
Eslováquia
Romênia
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M. Lucescu

O ex-técnico do Inter e do Brescia passou mal enquanto conduzia um treino da seleção nacional.

Grande susto para Mircea Lucescu, que sofreu um mal-estar enquanto conduzia um treino da seleção da Romênia em preparação para o próximo jogo da equipe. O técnico foi levado às pressas para um hospital em Bucareste e seu estado agora é estável, conforme informou a federação romena.

  • O técnico de 80 anos foi imediatamente socorrido pela equipe médica e levado de ambulância ao hospital, onde ainda se encontra, embora seu estado tenha sido considerado estável. O treinador permanecerá no hospital para exames: a hipótese de um infarto teria sido descartada, e o diagnóstico aponta para um episódio de síncope por esforço ou estresse. Quem prestou os primeiros socorros foi seu assistente, Florin Constantinovici.


    O ex-técnico do Brescia e da Inter havia comandado a Romênia na semifinal das eliminatórias para a Copa do Mundo, onde sua equipe perdeu por 1 a 0 para a Turquia. É difícil imaginar que ele possa estar presente no próximo compromisso dos romenos contra a Eslováquia, que também foi derrotada na sexta-feira, e que deveria ser sua última partida no comando.

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