Preocupação com Lucescu: ele desmaia durante o treino; o técnico da Romênia está em estado estável

O técnico de 80 anos foi imediatamente socorrido pela equipe médica e levado de ambulância ao hospital, onde ainda se encontra, embora seu estado tenha sido considerado estável. O treinador permanecerá no hospital para exames: a hipótese de um infarto teria sido descartada, e o diagnóstico aponta para um episódio de síncope por esforço ou estresse. Quem prestou os primeiros socorros foi seu assistente, Florin Constantinovici.





O ex-técnico do Brescia e da Inter havia comandado a Romênia na semifinal das eliminatórias para a Copa do Mundo, onde sua equipe perdeu por 1 a 0 para a Turquia. É difícil imaginar que ele possa estar presente no próximo compromisso dos romenos contra a Eslováquia, que também foi derrotada na sexta-feira, e que deveria ser sua última partida no comando.