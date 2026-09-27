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Preocupação com lesão no Liverpool! Alexander Isak é liberado da seleção da Suécia após pancada na Liga das Nações
Estrela de Anfield sofre revés na seleção nacional
O Liverpool confirmou oficialmente que Isak retornará ao clube antes do previsto após sofrer um problema físico enquanto estava a serviço da seleção. O internacional sueco, que vinha em forma sensacional pelo gigante da Premier League, era inicialmente esperado para representar seu país em uma sequência de quatro partidas durante esta pausa internacional. No entanto, depois de atuar no jogo de abertura, ele agora perderá os três compromissos restantes da campanha da Suécia na Liga das Nações nesta janela para focar em sua recuperação no AXA Training Centre.
O clube divulgou um comunicado oficial para atualizar os torcedores sobre a situação, explicando os próximos passos para o ex-jogador do Newcastle. O boletim dizia: 'Alexander Isak retornará ao Liverpool vindo da seleção devido a uma lesão leve. O atacante não estará envolvido nos três compromissos restantes da Suécia nesta atual pausa internacional e agora será avaliado pelo departamento médico do clube no AXA Training Centre.'
- Getty Images Sport
Início produtivo da nova campanha
Isak jogou os 90 minutos completos e marcou um gol na vitória da Suécia por 2 a 1 sobre a Romênia na sexta-feira. No entanto, o atacante do Liverpool agora vai desfalcar o confronto de segunda-feira contra a Polônia, assim como os próximos compromissos do Grupo 4 da Liga B contra a Bósnia-Herzegovina, em 2 de outubro, e o jogo de volta contra a Romênia, em 5 de outubro.
Isak já balançou as redes quatro vezes em apenas cinco partidas na Premier League, sendo responsável por mais da metade do total de gols do Liverpool na liga até aqui. Sua contribuição mais recente foi o gol decisivo na vitória sobre o Bournemouth, um lance que garantiu que ele já superasse sua marca de gols da difícil temporada de estreia em Anfield. No momento, apenas a superestrela do Manchester City Erling Haaland está à sua frente na corrida pela Chuteira de Ouro da Premier League, o que destaca sua importância no esquema tático de Iraola.
Clubes da Premier League em alerta máximo
O Liverpool não é o único time a enfrentar problemas de elenco durante o que se tornou uma pausa internacional complicada para os técnicos dos clubes. A "maldição da pausa internacional" parece estar atingindo vários clubes de elite ao mesmo tempo, com Arsenal e Sunderland também relatando lesões em atacantes importantes. Na noite de quinta-feira, Kai Havertz foi obrigado a deixar o campo pela Alemanha, enquanto Brian Brobbey também sofreu uma pancada durante o mesmo confronto de alta intensidade entre Alemanha e Holanda, em Amsterdã.
Com esta janela internacional específica estendida, a ação da Premier League não está programada para ser retomada até o segundo fim de semana de outubro. Isso dá ao departamento médico do Liverpool uma pequena janela de tempo para trabalhar a condição física de Isak, mas o grande volume de jogos que está por vir significa que Iraola estará desesperado para que seu talismã evite um longo período fora dos gramados.
- AFP
Grandes desafios aguardam após a pausa internacional
O Liverpool ocupa atualmente a sexta colocação na tabela da Premier League, com nove pontos, seis atrás do líder Manchester City. Após o fim da pausa para jogos de seleções, o Liverpool enfrenta um confronto de alta importância contra o City em Anfield, em 11 de outubro.
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