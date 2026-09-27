O Liverpool confirmou oficialmente que Isak retornará ao clube antes do previsto após sofrer um problema físico enquanto estava a serviço da seleção. O internacional sueco, que vinha em forma sensacional pelo gigante da Premier League, era inicialmente esperado para representar seu país em uma sequência de quatro partidas durante esta pausa internacional. No entanto, depois de atuar no jogo de abertura, ele agora perderá os três compromissos restantes da campanha da Suécia na Liga das Nações nesta janela para focar em sua recuperação no AXA Training Centre.

O clube divulgou um comunicado oficial para atualizar os torcedores sobre a situação, explicando os próximos passos para o ex-jogador do Newcastle. O boletim dizia: 'Alexander Isak retornará ao Liverpool vindo da seleção devido a uma lesão leve. O atacante não estará envolvido nos três compromissos restantes da Suécia nesta atual pausa internacional e agora será avaliado pelo departamento médico do clube no AXA Training Centre.'