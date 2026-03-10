O jogador ofensivo agarrou o tornozelo após uma jogada ofensiva pouco antes do final (87') e passou a mancar pelo campo. Nos acréscimos, o técnico Vincent Kompany o substituiu.
Preocupação com Jamal Musiala e Jonas Urbig: o FC Bayern pode pagar caro pela excelente atuação contra o Atalanta Bergamo
Além disso, Jonas Urbig também teve que deixar o campo apoiado por dois assistentes após o gol que fechou o placar em 6 a 1, poucos instantes antes do apito final. O substituto do lesionado Manuel Neuer havia colidido violentamente com Nikola Krstovic, antes de Mario Pasalic marcar o gol.
Pouco antes, Alphonso Davies já havia sido substituído em lágrimas. Ainda não havia um diagnóstico para os três azarados.
O diretor esportivo Max Eberl deu uma primeira atualização após o jogo sobre a gravidade das lesões: “Phonzie provavelmente tem uma lesão muscular. Jonas foi atingido na cabeça. Ele está um pouco atordoado e, naturalmente, com uma forte dor de cabeça. Ainda não posso dizer com certeza o que aconteceu. No caso de Jamal, foi mais uma medida de precaução. Ele sentiu algo no tornozelo, mas nada grave. Parece-me ser o menos grave dos três. Quanto aos outros dois, temos que esperar.” Kompany também deu um alívio cauteloso.
Esperamos “que as lesões de Alphonso e Jamal não sejam tão graves”, disse o capitão Joshua Kimmich à Amazon Prime Video. “Isso nos custou caro na temporada passada. Não pode acontecer novamente nesta temporada.”
- Imago Images / MIS
Retorno de Musiala à DFB em risco - Ulreich agora em destaque?
Musiala só voltou ao elenco do clube campeão alemão em meados de janeiro, depois de ter sofrido uma fratura na tíbia durante o Mundial de Clubes no verão. Desde então, o jogador de 23 anos vem ganhando tempo de jogo aos poucos. Em dez partidas anteriores, ele já havia participado de quatro gols (dois gols e duas assistências). Contra o Atalanta, Musiala, que entrou no lugar de Serge Gnabry após o intervalo, também marcou o sexto gol da partida.
Se Musiala realmente se lesionou, seu retorno à seleção alemã para o treinamento no final de março também estaria comprometido.
Uma lesão de Urbig, por sua vez, poderia levar Sven Ulreich a entrar em campo no fim de semana contra o Bayer Leverkusen. Neuer está fora, assim como há algumas semanas, devido a uma lesão muscular na panturrilha esquerda.