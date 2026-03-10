Preocupação com Jamal Musiala e Jonas Urbig: o FC Bayern pode pagar caro pela excelente atuação contra o Atalanta Bergamo

Além disso, Jonas Urbig também teve que deixar o campo apoiado por dois assistentes após o gol que fechou o placar em 6 a 1, poucos instantes antes do apito final. O substituto do lesionado Manuel Neuer havia colidido violentamente com Nikola Krstovic, antes de Mario Pasalic marcar o gol.

Pouco antes, Alphonso Davies já havia sido substituído em lágrimas. Ainda não havia um diagnóstico para os três azarados.

O diretor esportivo Max Eberl deu uma primeira atualização após o jogo sobre a gravidade das lesões: “Phonzie provavelmente tem uma lesão muscular. Jonas foi atingido na cabeça. Ele está um pouco atordoado e, naturalmente, com uma forte dor de cabeça. Ainda não posso dizer com certeza o que aconteceu. No caso de Jamal, foi mais uma medida de precaução. Ele sentiu algo no tornozelo, mas nada grave. Parece-me ser o menos grave dos três. Quanto aos outros dois, temos que esperar.” Kompany também deu um alívio cauteloso.

Esperamos “que as lesões de Alphonso e Jamal não sejam tão graves”, disse o capitão Joshua Kimmich à Amazon Prime Video. “Isso nos custou caro na temporada passada. Não pode acontecer novamente nesta temporada.”