Prendida antes da Copa do Mundo e sob forte suspeita: a contratação fracassada do Eintracht Frankfurt pode resultar em uma longa suspensão

O site The Athletic baseia sua reportagem em “fontes a par dos fatos”. Segundo essas fontes, que não tiveram seus nomes divulgados, foi confirmado que há um inquérito em andamento contra Wahi. O objetivo é esclarecer se Wahi recebeu um cartão amarelo de forma intencional no dia 17 de maio, durante a partida de seu clube, o OGC Nice, contra o FC Metz.

Um porta-voz do Ministério Público de Marselha confirmou a prisão provisória de um jogador de futebol de 23 anos, “que joga na Ligue 1 francesa”, mas não revelou o nome. Foi aberto um inquérito “por suspeita de fraude organizada, corrupção organizada no esporte, receptação e lavagem de dinheiro”. O jogador em questão “foi liberado após ser interrogado e permanecer sob custódia policial. As investigações continuam. O jogador de futebol não faz parte da seleção francesa para a Copa do Mundo”.

Durante a partida entre Nice e Metz, a Liga Francesa de Futebol (LFP) detectou comportamentos suspeitos nas apostas. Entre outras coisas, havia apostas de que Wahi receberia um cartão amarelo. O relatório afirma que, até o momento, nenhuma acusação foi formulada contra Wahi, e que as investigações continuam. De acordo com o The Athletic, há ainda um segundo jogador que participará da Copa do Mundo e que também está sendo investigado por suspeita de manipulação de resultados.