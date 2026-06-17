O jogador da seleção da Costa do Marfim, Elye Wahi, aparentemente terá que responder por suspeita de manipulação de resultados. Conforme noticiado pelo The Athletic na quarta-feira, Wahi teria sido detido temporariamente na França cerca de duas semanas antes do início da Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá. No sábado, o jogador de 23 anos enfrentará a seleção alemã com a Costa do Marfim.
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Prendida antes da Copa do Mundo e sob forte suspeita: a contratação fracassada do Eintracht Frankfurt pode resultar em uma longa suspensão
O site The Athletic baseia sua reportagem em “fontes a par dos fatos”. Segundo essas fontes, que não tiveram seus nomes divulgados, foi confirmado que há um inquérito em andamento contra Wahi. O objetivo é esclarecer se Wahi recebeu um cartão amarelo de forma intencional no dia 17 de maio, durante a partida de seu clube, o OGC Nice, contra o FC Metz.
Um porta-voz do Ministério Público de Marselha confirmou a prisão provisória de um jogador de futebol de 23 anos, “que joga na Ligue 1 francesa”, mas não revelou o nome. Foi aberto um inquérito “por suspeita de fraude organizada, corrupção organizada no esporte, receptação e lavagem de dinheiro”. O jogador em questão “foi liberado após ser interrogado e permanecer sob custódia policial. As investigações continuam. O jogador de futebol não faz parte da seleção francesa para a Copa do Mundo”.
Durante a partida entre Nice e Metz, a Liga Francesa de Futebol (LFP) detectou comportamentos suspeitos nas apostas. Entre outras coisas, havia apostas de que Wahi receberia um cartão amarelo. O relatório afirma que, até o momento, nenhuma acusação foi formulada contra Wahi, e que as investigações continuam. De acordo com o The Athletic, há ainda um segundo jogador que participará da Copa do Mundo e que também está sendo investigado por suspeita de manipulação de resultados.
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Elye Wahi se torna um grande fracasso de transferência no Eintracht Frankfurt
Wahi ainda está sob contrato com o Eintracht Frankfurt, mas jogava por empréstimo no OGC Nice desde janeiro. Lá, ele marcou nove gols em 19 partidas, ou seja, oito a mais do que em suas 25 partidas oficiais pelo SGE.
Em Frankfurt, após sua transferência de 26 milhões de euros do Marselha para o Eintracht, ele se tornou um grande fracasso e não conseguiu, nem de longe, atender às expectativas depositadas nele. Em alguns momentos, Wahi jogou tão mal pelo Eintracht que chegou a ser vaiado até mesmo pelos próprios torcedores e foi retirado do elenco pelo então técnico Dino Toppmöller.
Caso as suspeitas de manipulação de apostas envolvendo Wahi se confirmem, ele corre o risco de sofrer uma longa suspensão, o que tornaria impossível a venda já planejada pelo Eintracht para o verão por um valor de transferência aceitável.
Um caso de destaque foi o de Sandro Tonali, que em 2023 foi condenado a uma suspensão mundial de dez meses por envolvimento em apostas esportivas ilegais.