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SID

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Prendida antes da Copa do Mundo e sob forte suspeita: a contratação fracassada do Eintracht Frankfurt pode resultar em uma longa suspensão

Copa do Mundo
E. Wahi
Eintracht Frankfurt
Nice
Cote D'Ivoire
Bundesliga
Campeonato Francês

No Eintracht Frankfurt, ele se tornou um grande fracasso, antes de, graças a boas atuações em Nice, garantir sua vaga na Copa do Mundo com a Costa do Marfim. Mas agora as coisas podem ficar bem complicadas para Elye Wahi.

O jogador da seleção da Costa do Marfim, Elye Wahi, aparentemente terá que responder por suspeita de manipulação de resultados. Conforme noticiado pelo The Athletic na quarta-feira, Wahi teria sido detido temporariamente na França cerca de duas semanas antes do início da Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá. No sábado, o jogador de 23 anos enfrentará a seleção alemã com a Costa do Marfim.

  • O site The Athletic baseia sua reportagem em “fontes a par dos fatos”. Segundo essas fontes, que não tiveram seus nomes divulgados, foi confirmado que há um inquérito em andamento contra Wahi. O objetivo é esclarecer se Wahi recebeu um cartão amarelo de forma intencional no dia 17 de maio, durante a partida de seu clube, o OGC Nice, contra o FC Metz.

    Um porta-voz do Ministério Público de Marselha confirmou a prisão provisória de um jogador de futebol de 23 anos, “que joga na Ligue 1 francesa”, mas não revelou o nome. Foi aberto um inquérito “por suspeita de fraude organizada, corrupção organizada no esporte, receptação e lavagem de dinheiro”. O jogador em questão “foi liberado após ser interrogado e permanecer sob custódia policial. As investigações continuam. O jogador de futebol não faz parte da seleção francesa para a Copa do Mundo”.

    Durante a partida entre Nice e Metz, a Liga Francesa de Futebol (LFP) detectou comportamentos suspeitos nas apostas. Entre outras coisas, havia apostas de que Wahi receberia um cartão amarelo. O relatório afirma que, até o momento, nenhuma acusação foi formulada contra Wahi, e que as investigações continuam. De acordo com o The Athletic, há ainda um segundo jogador que participará da Copa do Mundo e que também está sendo investigado por suspeita de manipulação de resultados.

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  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Elye Wahi se torna um grande fracasso de transferência no Eintracht Frankfurt

    Wahi ainda está sob contrato com o Eintracht Frankfurt, mas jogava por empréstimo no OGC Nice desde janeiro. Lá, ele marcou nove gols em 19 partidas, ou seja, oito a mais do que em suas 25 partidas oficiais pelo SGE.

    Em Frankfurt, após sua transferência de 26 milhões de euros do Marselha para o Eintracht, ele se tornou um grande fracasso e não conseguiu, nem de longe, atender às expectativas depositadas nele. Em alguns momentos, Wahi jogou tão mal pelo Eintracht que chegou a ser vaiado até mesmo pelos próprios torcedores e foi retirado do elenco pelo então técnico Dino Toppmöller.

    Caso as suspeitas de manipulação de apostas envolvendo Wahi se confirmem, ele corre o risco de sofrer uma longa suspensão, o que tornaria impossível a venda já planejada pelo Eintracht para o verão por um valor de transferência aceitável.

    Um caso de destaque foi o de Sandro Tonali, que em 2023 foi condenado a uma suspensão mundial de dez meses por envolvimento em apostas esportivas ilegais. 