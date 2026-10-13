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Premier League sob pressão para dividir a riqueza! IFR ameaça intervir enquanto disputa com a EFL pela distribuição de recursos financeiros se arrasta
Uma pirâmide sob extrema pressão financeira
O relatório recém-publicado 'State of the Game' apresentou uma avaliação preocupante da saúde das divisões do futebol inglês após uma investigação minuciosa de 18 meses. Apesar de a Premier League continuar sendo a competição nacional mais lucrativa do planeta, com receitas exorbitantes, essa riqueza não chega às divisões inferiores de forma eficaz o suficiente para garantir a sobrevivência dos clubes.
Os dados do relatório revelam que impressionantes 94% dos clubes das cinco primeiras divisões da Inglaterra operam atualmente no prejuízo. Essa tendência é impulsionada por uma cultura de gastos excessivos no curto prazo, na qual equipes da segunda divisão inglesa e das divisões inferiores colocam em risco sua segurança financeira de longo prazo na tentativa desesperada de acompanhar os rivais.
O IFR descreve esse cenário como uma "combinação perigosa de endividamento crescente e dependência excessiva do financiamento dos proprietários", que deixa tanto os clubes quanto suas torcidas fiéis sob risco significativo de colapso total caso o financiamento externo seja repentinamente retirado.
IFR alerta para desigualdade financeira no futebol inglês
Além disso, o abismo financeiro entre as divisões criou o que o órgão regulador chama de “precipícios”. Um clube típico da Premier League hoje gera mais de oito vezes a receita de uma equipe da Championship. Essa disparidade é agravada pelo controverso sistema de pagamentos de compensação por rebaixamento, que, segundo o IFR, incentiva gastos imprudentes entre os clubes que lutam pelo acesso.
Nas divisões inferiores, a situação é ainda mais grave: 17 clubes da EFL e da National League têm custos operacionais superiores à receita total antes mesmo de gastar um único centavo com salários de jogadores.
- AFP
O órgão regulador alerta para uma abordagem intervencionista
David Kogan, presidente da IFR, tem defendido a necessidade de mudar a forma como o futebol é administrado para evitar uma onda de falências. Ao comentar o cenário atual, Kogan apontou o paradoxo de um esporte que arrecada 9 bilhões de libras por ano, mas no qual quase todos os clubes operam com prejuízo. Ele destacou que 32 clubes têm atualmente, em suas contas, reservas de caixa suficientes para menos de 30 dias. “Portanto, se o proprietário se afastar ou morrer de repente, eles ficam insolventes e vão à falência”, explicou à Sky Sports.
O cargo de Kogan tem peso significativo, já que o Regulador Independente do Futebol tem autoridade legal para avaliar se proprietários e dirigentes são aptos a comandar seus clubes. Ele ressaltou que esta era de receitas elevadas com direitos de transmissão e proprietários ricos é o “momento em que precisamos enfrentar os problemas estruturais”, antes que a “bonança financeira chegue ao fim”.
Um plano de seis pontos para um crescimento sustentável
Para combater essas falhas sistêmicas, o IFR propôs um plano abrangente de seis pontos para estabilizar a estrutura das divisões. A estratégia exige que os clubes melhorem a gestão dos riscos financeiros, mantendo reservas de caixa maiores e estabelecendo planos de contingência sólidos.
O órgão regulador também busca proteger a posição da Premier League como a principal competição do mundo e, ao mesmo tempo, garantir que a Championship continue sendo a principal liga de segunda divisão do planeta. Ao reduzir o impacto das mudanças de divisão, o IFR espera desestimular os ciclos de expansão e crise que têm afetado muitos clubes históricos.
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