O relatório recém-publicado 'State of the Game' apresentou uma avaliação preocupante da saúde das divisões do futebol inglês após uma investigação minuciosa de 18 meses. Apesar de a Premier League continuar sendo a competição nacional mais lucrativa do planeta, com receitas exorbitantes, essa riqueza não chega às divisões inferiores de forma eficaz o suficiente para garantir a sobrevivência dos clubes.

Os dados do relatório revelam que impressionantes 94% dos clubes das cinco primeiras divisões da Inglaterra operam atualmente no prejuízo. Essa tendência é impulsionada por uma cultura de gastos excessivos no curto prazo, na qual equipes da segunda divisão inglesa e das divisões inferiores colocam em risco sua segurança financeira de longo prazo na tentativa desesperada de acompanhar os rivais.

O IFR descreve esse cenário como uma "combinação perigosa de endividamento crescente e dependência excessiva do financiamento dos proprietários", que deixa tanto os clubes quanto suas torcidas fiéis sob risco significativo de colapso total caso o financiamento externo seja repentinamente retirado.