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Bayern PSG forward lines GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Premier League, preste atenção: as linhas de ataque velozes do PSG e do Bayern de Munique são o futuro do futebol

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Liga dos Campeões
PSG
Bayern de Munique
H. Kane
M. Olise
L. Diaz
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Doue
J. Musiala
B. Barcola
Premier League
Especiais e Opinião
PSG x Bayern de Munique

Assim como praticamente todo mundo no planeta, o ex-zagueiro do Liverpool Stephen Warnock curtiu muito a emocionante partida das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Bayern de Munique e o Real Madrid. A disputa teve altos e baixos durante 180 minutos fascinantes, até que os bávaros acabaram levando a melhor por 6 a 4 no placar agregado, em grande parte graças à expulsão idiota de Eduardo Camavinga nos minutos finais da segunda partida.

No entanto, apesar de o Bayern ter acabado vencendo as duas partidas e jogando um futebol ofensivo do início ao fim, Warnock tinha suas dúvidas quanto à capacidade dos alemães de chegar até o fim.

“Ambas as equipes foram brilhantes no ataque, mas defensivamente ambas foram fracas”, disse o comentarista da BBC Sport no programa Match of the Day. “Se você quer ganhar a Liga dos Campeões, dá para jogar assim?”

A resposta óbvia — e correta — é sim, porque o próximo adversário do Bayern, o Paris Saint-Germain, provou isso ao levantar o troféu há menos de um ano. Além disso, durante uma temporada em que o futebol inglês tomou um rumo muito preocupante, qualquer pessoa que realmente ame “O Jogo Bonito” deve ficar grata pelo fato de que uma dessas duas equipes estará na final contra o Arsenal ou o Atlético de Madrid...

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    As “fontes diferentes” de Arteta

    Em fevereiro, Mikel Arteta ficou genuinamente surpreso ao saber que o Arsenal havia ganhado a reputação de ser o time mais chato da Inglaterra. “O que ouço é exatamente o contrário”, insistiu o espanhol, “que por toda a Europa somos [considerados] o time mais empolgante da Europa – o que mais marca gols, o que mais mantém o gol invicto. Talvez eu tenha fontes diferentes!”

    Esse é claramente o caso, pois seria difícil encontrar alguém no mundo do futebol que considere o Arsenal “emocionante”. No seu melhor, porém, eles são extremamente eficazes e altamente eficientes, e é por isso que chegaram às semifinais da Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva – e sem perder um único jogo.

    O Arsenal também é o garoto-propaganda de uma Premier League cada vez mais pragmática, na qual as equipes marcam mais gols em jogadas ensaiadas e menos em jogadas abertas. Nesse sentido, eles são uma espécie de retorno a uma era passada, mais George Graham do que Arsène Wenger, e a abordagem da velha guarda, do tipo “1 a 0 para o Arsenal”, ainda pode lhes render o título – e a Liga dos Campeões, o que significaria que os fins justificariam os meios.

    No entanto, o PSG e o Bayern estão mostrando que há um caminho diferente. De fato, se o Arsenal encarna alguns princípios fundamentais dos dias sombrios e defensivos do passado, o PSG e o Bayern são exemplos emocionantes do potencial para um futuro muito mais promissor.

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    Outro ponta?!

    A contratação de Khvicha Kvaratskhelia pelo PSG durante a janela de transferências de janeiro de 2025 parecia desnecessária. Com Ousmane Dembélé, Desire Doue e Bradley Barcola, Luis Enrique não estava exatamente com falta de jogadores de banda. No entanto, para o espanhol, quanto mais alas no ataque, melhor.

    Pouco antes da chegada de Kvaratskhelia, Luis Enrique teve o que o técnico do Montpellier, Jean-Louis Gasset, chamou de “a ideia do século”: colocar Dembélé no centro do seu ataque. Assim, com Kvaratskhelia no elenco, o PSG poderia ter sempre três dribladores devastadores em campo ao mesmo tempo — e um na reserva para sair do banco e atormentar adversários cansados.

    A estratégia se revelou um sucesso impressionante, com a linha de ataque incrivelmente fluida de Luis Enrique levando o PSG a uma emocionante tríplice coroa que culminou na esmagadora goleada de 5 a 0 sobre a Inter, em uma final da Liga dos Campeões historicamente desigual em Munique, quando os parisienses conquistaram sua primeira Copa da Europa da maneira mais fantástica que se poderia imaginar.

  • Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport

    Mudou o jogo

    A conquista do título pelo PSG foi também uma vitória para o futebol ofensivo. Mesmo antes de arrasarem na Allianz Arena, eles já haviam marcado mais gols e dado mais chutes a gol do que qualquer outra equipe na fase eliminatória, além de terem registrado o maior índice de posse de bola. O lateral-direito Achraf Hakimi afirmou após a final que Luis Enrique havia “mudado a forma como o jogo é visto”, e embora isso possa ter sido um leve exagero, a maneira como alcançou o sucesso sem dúvida fez com que o resto da Europa prestasse atenção.

    Por exemplo, as contratações do Liverpool no verão foram, sem dúvida, influenciadas pela derrota nas oitavas de final para o PSG, com Jeremie Frimpong e Milos Kerkez claramente contratados na esperança de proporcionar o mesmo dinamismo na lateral que Hakimi e Nuno Mendes. É claro que não funcionou assim para os Reds, mas talvez a questão maior seja que a equipe de contratações do Liverpool perdeu o ponto principal.

    Em vez de adicionar mais um ponta de classe mundial ao time, eles deixaram um sair, permitindo que Luis Díaz se transferisse para o Bayern, que, por coincidência, se tornou a maior ameaça às esperanças do PSG de manter seu título continental.

  • Luis Diaz Bayern MunichFC Bayern

    "Ajuste perfeito"

    Como Max Eberl posteriormente destacou, o Bayern recebeu algumas críticas em relação à contratação de Díaz. Ninguém questionava a qualidade do colombiano, mas pagar 75 milhões de euros por um atacante de 28 anos era algo muito atípico para o Bayern. Ou, pelo menos, teria sido no passado. Harry Kane já havia justificado plenamente o investimento de 100 milhões de euros nele após chegar do Tottenham em 2023, aos 29 anos, então Eberl não tinha dúvidas de que Diaz se provaria um investimento igualmente sólido.

    “Sabíamos o que estávamos fazendo”, disse o diretor esportivo. “Estávamos convencidos de que ele seria a escolha perfeita, não apenas por causa de seus gols e assistências, mas também por causa de sua atitude e intensidade.”

    O Bayern não poderia estar mais certo. Diaz se encaixou perfeitamente no time titular de Vincent Kompany, ao mesmo tempo em que elevou o ataque a um nível totalmente diferente.

    “O que torna Diaz especial”, disse a lenda do Bayern, Phillip Lahm, à AFP, “é que ele também é um trabalhador. Você tem jogadores brilhantes em seu elenco, o que é sempre importante. Mas também é preciso trabalhar. Isso o destaca de uma forma incrível. Ele trabalha nos dois sentidos: no ataque, mas também na defesa.”

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    "Orgulhoso de fazer parte deste ataque"

    É revelador que Diaz esteja mais do que disposto a dar tudo de si pelo Bayern. Ele sempre foi um jogador esforçado, mas considera um prazer e um privilégio jogar ao lado de Kane e Michael Olise, indiscutivelmente os dois melhores jogadores do mundo em suas respectivas posições no momento.

    “Os dois são espetaculares”, disse Diaz sobre seus companheiros de ataque em entrevista à Sky Germany. “Kane me surpreendeu muito. Eu já o tinha visto jogar na Inglaterra, porque enfrentamos o Tottenham várias vezes. Mas uma coisa é vê-lo no time adversário. Outra coisa é realmente dividir o vestiário com ele e estar ao lado dele todos os dias no campo de treino e ver como ele trabalha para nós como equipe, como se movimenta, como recua constantemente, exige a bola e, claro, como marca gols. Ele é uma máquina. Ele realmente faz tudo bem.

    "Michael destrói você no um contra um; ele é muito talentoso tecnicamente e faz a diferença. É um cara calmo. Em campo, é muito comunicativo. Ajuda muito, presta atenção a muitos detalhes e, às vezes, diz: ‘Ei, vamos defender assim ou assado’.

    "São esses detalhes que te ajudam a crescer como jogador de futebol e te fazem sentir à vontade. É incrível jogar com jogadores assim. Tenho muito orgulho de fazer parte desse ataque."

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP

    "É divertido de assistir"

    É claro que o trabalho de marcação é igualmente importante para o ataque do PSG, com Dembélé — que antes era irritantemente preguiçoso — tendo destacado no ano passado que ele e seus companheiros de equipe estão plenamente cientes de que, se não pressionarem com intensidade suficiente, serão imediatamente substituídos no time titular de Luis Enrique. Kompany chegou a admitir, antes do confronto entre as duas equipes na fase de grupos, em novembro, que ele e seu homólogo do PSG compartilham os mesmos “pré-requisitos” no que diz respeito ao ritmo de trabalho dos jogadores.

    Também ficou claro durante aquele jogo no Parc des Princes que o Bayern está muito próximo de igualar o PSG em termos de movimentação. Kane pode não ser tão rápido ou ágil quanto Dembélé, mas não há, sem dúvida, nenhum camisa 9 mais móvel ou inteligente no futebol atual, enquanto Diaz foi contratado tanto por sua incapacidade de jogar pelo meio quanto por suas habilidades devastadoras de drible. Com Olise constantemente cortando para dentro com seu letal pé esquerdo, causando um efeito devastador, o Bayern se tornou um enigma que pouquíssimas equipes conseguiram desvendar.

    “Gostamos que todos os especialistas estejam se perguntando: ‘quem foi nosso atacante hoje à noite? Quem foi o meio-campista ofensivo? Quem foi o armador?’”, entusiasmou-se Kompany após a vitória sobre o rival da Bundesliga, o Borussia Dortmund, em outubro. “É assim que sabemos que temos um ataque fluido e que estamos fazendo tudo certo.”

    É uma abordagem que certamente os tornou “divertidos de assistir”, como disse o presidente do Bayern, Herbert Hainer, enquanto Karl-Heinz Rummenigge elogiou Kompany por criar um time que “converteu o prazer do futebol em sucesso”. É claro que poderíamos dizer exatamente o mesmo sobre o PSG — que é o atual campeão por um motivo.

    Portanto, a questão não é realmente se o Bayern poderia vencer a Liga dos Campeões jogando da maneira que joga, mas sim se alguém, além do igualmente empolgante PSG, seria capaz de detê-los?

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