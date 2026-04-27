Premier League, preste atenção: as linhas de ataque velozes do PSG e do Bayern de Munique são o futuro do futebol

Em fevereiro, Mikel Arteta ficou genuinamente surpreso ao saber que o Arsenal havia ganhado a reputação de ser o time mais chato da Inglaterra. “O que ouço é exatamente o contrário”, insistiu o espanhol, “que por toda a Europa somos [considerados] o time mais empolgante da Europa – o que mais marca gols, o que mais mantém o gol invicto. Talvez eu tenha fontes diferentes!”

Esse é claramente o caso, pois seria difícil encontrar alguém no mundo do futebol que considere o Arsenal “emocionante”. No seu melhor, porém, eles são extremamente eficazes e altamente eficientes, e é por isso que chegaram às semifinais da Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva – e sem perder um único jogo.

O Arsenal também é o garoto-propaganda de uma Premier League cada vez mais pragmática, na qual as equipes marcam mais gols em jogadas ensaiadas e menos em jogadas abertas. Nesse sentido, eles são uma espécie de retorno a uma era passada, mais George Graham do que Arsène Wenger, e a abordagem da velha guarda, do tipo “1 a 0 para o Arsenal”, ainda pode lhes render o título – e a Liga dos Campeões, o que significaria que os fins justificariam os meios.

No entanto, o PSG e o Bayern estão mostrando que há um caminho diferente. De fato, se o Arsenal encarna alguns princípios fundamentais dos dias sombrios e defensivos do passado, o PSG e o Bayern são exemplos emocionantes do potencial para um futuro muito mais promissor.