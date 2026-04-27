Premier League, preste atenção: as linhas de ataque velozes do PSG e do Bayern de Munique são o futuro do futebol

É claro que o trabalho de marcação é igualmente importante para o ataque do PSG, com Dembélé — que antes era irritantemente preguiçoso — tendo destacado no ano passado que ele e seus companheiros de equipe estão plenamente cientes de que, se não pressionarem com intensidade suficiente, serão imediatamente substituídos no time titular de Luis Enrique. Kompany chegou a admitir, antes do confronto entre as duas equipes na fase de grupos, em novembro, que ele e seu homólogo do PSG compartilham os mesmos “pré-requisitos” no que diz respeito ao ritmo de trabalho dos jogadores.
Também ficou claro durante aquele jogo no Parc des Princes que o Bayern está muito próximo de igualar o PSG em termos de movimentação. Kane pode não ser tão rápido ou ágil quanto Dembélé, mas não há, sem dúvida, nenhum camisa 9 mais móvel ou inteligente no futebol atual, enquanto Diaz foi contratado tanto por sua incapacidade de jogar pelo meio quanto por suas habilidades devastadoras de drible. Com Olise constantemente cortando para dentro com seu letal pé esquerdo, causando um efeito devastador, o Bayern se tornou um enigma que pouquíssimas equipes conseguiram desvendar.
“Gostamos que todos os especialistas estejam se perguntando: ‘quem foi nosso atacante hoje à noite? Quem foi o meio-campista ofensivo? Quem foi o armador?’”, entusiasmou-se Kompany após a vitória sobre o rival da Bundesliga, o Borussia Dortmund, em outubro. “É assim que sabemos que temos um ataque fluido e que estamos fazendo tudo certo.”
É uma abordagem que certamente os tornou “divertidos de assistir”, como disse o presidente do Bayern, Herbert Hainer, enquanto Karl-Heinz Rummenigge elogiou Kompany por criar um time que “converteu o prazer do futebol em sucesso”. É claro que poderíamos dizer exatamente o mesmo sobre o PSG — que é o atual campeão por um motivo.
Portanto, a questão não é realmente se o Bayern poderia vencer a Liga dos Campeões jogando da maneira que joga, mas sim se alguém, além do igualmente empolgante PSG, seria capaz de detê-los?