Jordan sugeriu adotar a opção nuclear em relação ao futuro da principal divisão do futebol inglês. Falando no programa White and Jordan, da talkSPORT, o comentarista, conhecido por opiniões contundentes, argumentou que os regulamentos fundamentais da competição estão enormemente desatualizados em comparação com a riqueza dos modelos modernos de propriedade.

Enquanto os clubes exibiram seu poder financeiro neste verão, com um gasto combinado em transferências chegando a £3,5 bilhões, Jordan segue sem se convencer de que pequenos ajustes no regulamento serão suficientes. Ele entende que toda a estrutura precisa ser derrubada para acomodar a natureza sofisticada de entidades apoiadas pelo Estado, como o Manchester City.