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Charlton Athletic v Crystal PalaceGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Premier League precisa ser "dissolvida e recriada", diz o ex-proprietário do Crystal Palace Simon Jordan em meio ao escândalo financeiro do Manchester City

Manchester City
Premier League

O ex-dono do Crystal Palace Simon Jordan afirmou de forma enfática que a Premier League precisa ser completamente desfeita e reformulada. Diante do escândalo financeiro em andamento envolvendo o Manchester City, Jordan acredita que as atuais regras financeiras e de propriedade da competição estão incrivelmente ultrapassadas e já não são adequadas para a era moderna dos clubes de futebol apoiados pelo Estado.

  • Pedidos por uma reforma drástica da Premier League

    Jordan sugeriu adotar a opção nuclear em relação ao futuro da principal divisão do futebol inglês. Falando no programa White and Jordan, da talkSPORT, o comentarista, conhecido por opiniões contundentes, argumentou que os regulamentos fundamentais da competição estão enormemente desatualizados em comparação com a riqueza dos modelos modernos de propriedade.

    Enquanto os clubes exibiram seu poder financeiro neste verão, com um gasto combinado em transferências chegando a £3,5 bilhões, Jordan segue sem se convencer de que pequenos ajustes no regulamento serão suficientes. Ele entende que toda a estrutura precisa ser derrubada para acomodar a natureza sofisticada de entidades apoiadas pelo Estado, como o Manchester City.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Por que o atual livro de regras está desatualizado

    Jordan acredita que o impressionante sucesso comercial da divisão cegou os executivos para a realidade dos investimentos modernos. Ele insiste que simplesmente ajustar regulamentos que existem há mais de um século é um exercício inútil.

    "Realmente, a única maneira de fazer este jogo evoluir é dissolver a Premier League, recriá-la com um conjunto totalmente novo de regras que sejam adequadas ao propósito, em vez de acrescentar regras que existem há 125 anos e seguir tentando refiná-las para atender a modelos de propriedade que agora são muito mais sofisticados", afirmou Jordan.

  • Retirar títulos não beneficia ninguém

    Manchester City corre atualmente o risco de receber sanções severas se for considerado culpado por suas supostas infrações financeiras. As punições potenciais vão de proibições de transferências ao rebaixamento, enquanto alguns sugeriram tirar do City os três títulos da liga que conquistou entre 2009 e 2018. No entanto, Jordan descartou a ideia de retirar títulos como uma solução produtiva para o esporte. "Só por curiosidade, o que isso resolve? Eles já foram massacrados", respondeu Jordan ao ser questionado sobre a remoção dessas conquistas. Ele acrescentou: "Não acho que seja inútil. Só não sei o que isso resolve. A questão é o que fazemos agora daqui para frente."

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  • General Views Of Etihad StadiumGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o Manchester City?

    O Manchester City atualmente aguarda a conclusão de sua batalha judicial em andamento com a Premier League. O veredito final da comissão independente provavelmente moldará o futuro da governança do futebol inglês, potencialmente forçando a liga a finalmente modernizar de vez seus regulamentos de fair play financeiro.

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