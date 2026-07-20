Premier League ou Liga dos Campeões? A principal aposta do Arsenal “Invencível” para o troféu da temporada 2026-27, após ver a espera de 22 anos pela conquista do título chegar ao fim com Mikel Arteta

As comemorações frenéticas em casa, com a conquista do título da primeira divisão inglesa pela primeira vez em 22 anos, contrastaram com a decepção e as lágrimas na competição continental, quando o Paris Saint-Germain se impôs nos pênaltis em Budapeste.

O Arsenal vem seguindo na direção certa nas competições europeias, assim como tem feito no campeonato nacional. Três vice-campeonatos consecutivos na Premier League foram finalmente seguidos pela conquista do primeiro lugar na temporada 2025-26.

Arteta conduziu seus jogadores às semifinais da Liga dos Campeões em 2025 — onde foram eliminados pelo PSG — antes de ir um passo além na última edição. O desafio agora é concluir essa jornada e cruzar mais uma vez a linha de chegada para conquistar o troféu.