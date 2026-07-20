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Premier League ou Liga dos Campeões? A principal aposta do Arsenal “Invencível” para o troféu da temporada 2026-27, após ver a espera de 22 anos pela conquista do título chegar ao fim com Mikel Arteta
O Arsenal perdeu a final da Liga dos Campeões de 2026 para o PSG
As comemorações frenéticas em casa, com a conquista do título da primeira divisão inglesa pela primeira vez em 22 anos, contrastaram com a decepção e as lágrimas na competição continental, quando o Paris Saint-Germain se impôs nos pênaltis em Budapeste.
O Arsenal vem seguindo na direção certa nas competições europeias, assim como tem feito no campeonato nacional. Três vice-campeonatos consecutivos na Premier League foram finalmente seguidos pela conquista do primeiro lugar na temporada 2025-26.
Arteta conduziu seus jogadores às semifinais da Liga dos Campeões em 2025 — onde foram eliminados pelo PSG — antes de ir um passo além na última edição. O desafio agora é concluir essa jornada e cruzar mais uma vez a linha de chegada para conquistar o troféu.
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Os Gunners aguardam a conquista do primeiro título histórico da Liga dos Campeões
O Arsenal nunca ergueu o troféu mais emblemático do futebol de clubes, para grande frustração da torcida, e está determinado a reescrever os livros de recordes enquanto desfruta do que pode se tornar uma era de ouro — uma que se equipare e, potencialmente, ofusque as eras vividas sob o comando do ex-técnico Arsène Wenger.
Manter-se na liderança da Premier League é obviamente importante, já que os adversários estão investindo pesado nesta nova janela de transferências, mas as competições europeias continuarão a oferecer uma distração bem-vinda.
Conquistar o continente não é tarefa fácil — com times como PSG, Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid e vários adversários conhecidos oferecendo competição acirrada — e pode ser que outras vias para o sucesso tangível precisem ser descartadas para que o foco coletivo seja direcionado.
Premier League x Liga dos Campeões: Qual é a prioridade do Arsenal?
Questionado se a conquista da Liga dos Campeões está se tornando o foco principal do Arsenal, depois de terem conquistado o título da Premier League, o ex-jogador dos Gunners Aliadiere — em entrevista concedida em parceria com o BetVictor Online Casino — disse ao GOAL: “Na minha opinião, sim, está. Acho que a última temporada girou em torno da Premier League. Se ganhássemos a Premier League, eu ficaria feliz; o resto não me importaria muito.
“Mas agora que conseguimos isso, estamos de volta, somos campeões novamente, acho que finalmente conquistar aquele primeiro troféu da Liga dos Campeões será incrível. Então, não vou dizer: ‘ah, essa é minha prioridade e não me importo mais com a Premier League agora, vamos apostar tudo na Liga dos Campeões’. Mas sinto que, se tivesse que escolher para a próxima temporada, provavelmente optaria pela Liga dos Campeões.
“Estivemos tão perto nas últimas duas temporadas. E agora, na próxima temporada, que está chegando, espero que seja a definitiva.
“Mesmo assim, vai ser um desafio difícil de novo. Acho que, quando você olha para todos os times — Madrid, Barcelona, Munique, todos esses times que vão reforçar seus elencos durante o verão —, vai ser complicado. Mas se eu pudesse, se tivesse que escolher, provavelmente optaria pela Liga dos Campeões.”
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Rumores de transferências: Arsenal busca reforços na janela de transferências de verão
O Arsenal está reformulando seu elenco para a temporada 2026-27. Era de se esperar que houvesse movimentação de entrada e saída do Emirates Stadium, com o ponta belga Leandro Trossard entre os jogadores que foram dispensados.
Várias contratações de alto valor estão sendo cogitadas — de Morgan Rogers a Julian Álvarez, passando por Bruno Guimarães e Marcus Rashford —, com a expectativa de que Arteta explore um leque ainda mais amplo de talentos ao longo da temporada 2026-27.
O Arsenal, após uma série de amistosos, disputará o Community Shield contra o Manchester City no dia 16 de agosto. Poucos dias depois, o time terá a honra de abrir a nova temporada da Premier League em casa, contra o recém-promovido Coventry.
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