Faltam sete rodadas, 21 pontos em jogo e três vagas na Liga dos Campeões ainda em disputa. Excluindo o Arsenal (70 pontos) e o Manchester City (61 pontos), para os quais falta apenas a matemática para garantir a classificação para a próxima edição da competição europeia de maior prestígio, ainda há 11 times na Premier League que podem ouvir a música mais emocionante no ano que vem. Do Manchester United, terceiro com 55 pontos, ao Newcastle e ao Bournemouth, ambos em 12º lugar com 42 pontos, tudo pode acontecer. Graças ao ranking da UEFA desta temporada, a Inglaterra terá, de fato, cinco times que disputarão a Liga dos Campeões no próximo ano. A seguir, a situação, time por time, com os calendários comparados.
Traduzido por
Premier League: do Manchester United ao Newcastle, 11 times disputam 3 vagas na Liga dos Campeões
MANCHESTER UNITED, 55 PONTOS
Os Red Devils enfrentarão o Leeds, depois jogarão em Stamford Bridge contra o Chelsea, receberão em Old Trafford primeiro o Brentford e depois o Liverpool, jogarão no Stadium of Light contra o Sunderland e encerrarão a temporada contra o Nottingham Forest (em casa) e o Brighton (fora de casa).
ASTON VILLA, 54 PONTOS
O Aston Villa, após a partida de ida das quartas de final da Liga Europa contra o Bologna, entrará em campo no City Ground contra o Nottingham Forest. Em seguida, no Villa Park, três dias antes do confronto contra o Bologna (retorno das quartas de final da Liga Europa), enfrenta o Sunderland, depois vai a Londres para enfrentar o Fulham, recebe o Tottenham, joga fora de casa contra o Burnley (que já estará rebaixado), recebe o Liverpool e encerra a temporada no Etihad contra o Manchester City.
LIVERPOOL, 49 PONTOS
Após a pausa, o Liverpool enfrenta o Manchester City (quartas de final da FA Cup) e o PSG (quartas de final da Liga dos Campeões); depois, no campeonato, enfrentará o Fulham (em Anfield), o Everton (fora de casa), o Crystal Palace (em casa), o Manchester United (em Old Trafford), o Chelsea (em Anfield), o Aston Villa (no Villa Park) e o Brentford (em casa).
CHELSEA, 48 PONTOS
Após o confronto da FA Cup contra o Port Vale, volta-se a atenção para o campeonato: Manchester City (em casa), Manchester United (em casa), Brighton (fora de casa), Nottingham Forest (em casa), Liverpool (fora de casa), Tottenham (em casa) e Sunderland (fora de casa).
BRENTFORD, 46 PONTOS
As Bees querem sonhar grande: Everton (em casa), Fulham (em casa), Manchester United (fora), West Ham (em casa), Manchester City (fora), Crystal Palace (em casa), Liverpool (em casa).
EVERTON, 46 PONTOS
O Everton sonha com a Europa; eis o seu calendário: Brentford (fora de casa), Liverpool (em casa), West Ham (no London Stadium), Manchester City (em casa), Crystal Palace (fora de casa), Sunderland (em casa), Tottenham (fora de casa).
FULHAM, 44 PONTOS
Após a vitória sobre o Burnley, os Cottagers sonham grande: enfrentarão o Liverpool (fora de casa), o Brentford (fora de casa), o Aston Villa (em casa), o Arsenal (no Emirates), o Bournemouth (em casa), o Wolverhampton (fora de casa) e o Newcastle (em casa).
BRIGHTON, 43 PONTOS
O Brighton enfrentará o Burnley (fora de casa), o Tottenham (fora de casa), o Chelsea (em casa), o Newcastle (fora de casa), o Wolverhampton (em casa), o Leeds (fora de casa) e o Manchester United (em casa).
SUNDERLAND, 43 PONTOS
Os Black Cats enfrentarão o Tottenham (em casa), o Aston Villa (fora), o Nottingham Forest (em casa), o Wolverhampton (fora), o Manchester United (em casa), o Everton (fora) e o Chelsea (em casa).
NEWCASTLE, 42 PONTOS
O Newcastle enfrentará o Crystal Palace (fora de casa), o Bournemouth (em casa), o Arsenal (fora de casa), o Brighton (em casa), o Nottingham Forest (fora de casa), o West Ham (em casa) e o Fulham (fora de casa).
BOURNEMOUTH, 42 PONTOS
O Cherries enfrentará o Arsenal (fora de casa), o Newcastle (fora de casa), o Leeds (em casa), o Crystal Palace (em casa), o Fulham (fora de casa), o Manchester City (em casa) e o Nottingham Forest (fora de casa).