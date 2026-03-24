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Premier League: do Manchester United ao Newcastle, 11 times disputam 3 vagas na Liga dos Campeões

Premier League
Bournemouth
Aston Villa
Arsenal
Brentford
Brighton
Chelsea
Everton
Fulham
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Newcastle
Sunderland

Faltam sete rodadas, 21 pontos em jogo e três vagas na Liga dos Campeões ainda em disputa. Excluindo o Arsenal (70 pontos) e o Manchester City (61 pontos), para os quais falta apenas a matemática para garantir a classificação para a próxima edição da competição europeia de maior prestígio, ainda há 11 times na Premier League que podem ouvir a música mais emocionante no ano que vem. Do Manchester United, terceiro com 55 pontos, ao Newcastle e ao Bournemouth, ambos em 12º lugar com 42 pontos, tudo pode acontecer. Graças ao ranking da UEFA desta temporada, a Inglaterra terá, de fato, cinco times que disputarão a Liga dos Campeões no próximo ano. A seguir, a situação, time por time, com os calendários comparados.



  • MANCHESTER UNITED, 55 PONTOS

    Os Red Devils enfrentarão o Leeds, depois jogarão em Stamford Bridge contra o Chelsea, receberão em Old Trafford primeiro o Brentford e depois o Liverpool, jogarão no Stadium of Light contra o Sunderland e encerrarão a temporada contra o Nottingham Forest (em casa) e o Brighton (fora de casa).

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  • ASTON VILLA, 54 PONTOS

    O Aston Villa, após a partida de ida das quartas de final da Liga Europa contra o Bologna, entrará em campo no City Ground contra o Nottingham Forest. Em seguida, no Villa Park, três dias antes do confronto contra o Bologna (retorno das quartas de final da Liga Europa), enfrenta o Sunderland, depois vai a Londres para enfrentar o Fulham, recebe o Tottenham, joga fora de casa contra o Burnley (que já estará rebaixado), recebe o Liverpool e encerra a temporada no Etihad contra o Manchester City.

  • LIVERPOOL, 49 PONTOS

    Após a pausa, o Liverpool enfrenta o Manchester City (quartas de final da FA Cup) e o PSG (quartas de final da Liga dos Campeões); depois, no campeonato, enfrentará o Fulham (em Anfield), o Everton (fora de casa), o Crystal Palace (em casa), o Manchester United (em Old Trafford), o Chelsea (em Anfield), o Aston Villa (no Villa Park) e o Brentford (em casa).

  • CHELSEA, 48 PONTOS

    Após o confronto da FA Cup contra o Port Vale, volta-se a atenção para o campeonato: Manchester City (em casa), Manchester United (em casa), Brighton (fora de casa), Nottingham Forest (em casa), Liverpool (fora de casa), Tottenham (em casa) e Sunderland (fora de casa).

  • BRENTFORD, 46 PONTOS

    As Bees querem sonhar grande: Everton (em casa), Fulham (em casa), Manchester United (fora), West Ham (em casa), Manchester City (fora), Crystal Palace (em casa), Liverpool (em casa).

  • EVERTON, 46 PONTOS

    O Everton sonha com a Europa; eis o seu calendário: Brentford (fora de casa), Liverpool (em casa), West Ham (no London Stadium), Manchester City (em casa), Crystal Palace (fora de casa), Sunderland (em casa), Tottenham (fora de casa).

  • FULHAM, 44 PONTOS

    Após a vitória sobre o Burnley, os Cottagers sonham grande: enfrentarão o Liverpool (fora de casa), o Brentford (fora de casa), o Aston Villa (em casa), o Arsenal (no Emirates), o Bournemouth (em casa), o Wolverhampton (fora de casa) e o Newcastle (em casa).

  • BRIGHTON, 43 PONTOS

    O Brighton enfrentará o Burnley (fora de casa), o Tottenham (fora de casa), o Chelsea (em casa), o Newcastle (fora de casa), o Wolverhampton (em casa), o Leeds (fora de casa) e o Manchester United (em casa).

  • SUNDERLAND, 43 PONTOS

    Os Black Cats enfrentarão o Tottenham (em casa), o Aston Villa (fora), o Nottingham Forest (em casa), o Wolverhampton (fora), o Manchester United (em casa), o Everton (fora) e o Chelsea (em casa).


  • NEWCASTLE, 42 PONTOS

    O Newcastle enfrentará o Crystal Palace (fora de casa), o Bournemouth (em casa), o Arsenal (fora de casa), o Brighton (em casa), o Nottingham Forest (fora de casa), o West Ham (em casa) e o Fulham (fora de casa).

  • BOURNEMOUTH, 42 PONTOS

    O Cherries enfrentará o Arsenal (fora de casa), o Newcastle (fora de casa), o Leeds (em casa), o Crystal Palace (em casa), o Fulham (fora de casa), o Manchester City (em casa) e o Nottingham Forest (fora de casa).