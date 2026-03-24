Premier League: do Manchester United ao Newcastle, 11 times disputam 3 vagas na Liga dos Campeões

Faltam sete rodadas, 21 pontos em jogo e três vagas na Liga dos Campeões ainda em disputa. Excluindo o Arsenal (70 pontos) e o Manchester City (61 pontos), para os quais falta apenas a matemática para garantir a classificação para a próxima edição da competição europeia de maior prestígio, ainda há 11 times na Premier League que podem ouvir a música mais emocionante no ano que vem. Do Manchester United, terceiro com 55 pontos, ao Newcastle e ao Bournemouth, ambos em 12º lugar com 42 pontos, tudo pode acontecer. Graças ao ranking da UEFA desta temporada, a Inglaterra terá, de fato, cinco times que disputarão a Liga dos Campeões no próximo ano. A seguir, a situação, time por time, com os calendários comparados.







