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Elliot Anderson England 2026 World Cup CroatiaGetty
Gianluca Minchiotti

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Premier League de outro planeta: o Manchester City contrata Anderson do Nottingham Forest, em uma transação de 134 milhões

Manchester City
Mercado da bola
Nottingham Forest
E. Anderson

O meio-campista da seleção inglesa vai jogar pelo Citizens; hoje ele fará exames médicos nos Estados Unidos

Conforme informa Fabrizio Romano no X, o Manchester City agendou para hoje os exames médicos de Elliot Anderson em Nova York. A transação custará 116 milhões de libras (134 milhões de euros), sem bônus, tudo já acordado com o Nottingham Forest.


  • Elliot Anderson, meio-campista nascido em 2002, já atuou pelo Newcastle, Bristol Rovers e Nottingham Forest ao longo de sua carreira. Pelo Nottingham, nas duas últimas temporadas, Anderson disputou 96 partidas, marcando 6 gols. Pela seleção inglesa, ele já soma 11 partidas, incluindo as duas primeiras disputadas pela Inglaterra na Copa do Mundo em andamento.

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