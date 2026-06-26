Premier League de outro planeta: o Manchester City contrata Anderson do Nottingham Forest, em uma transação de 134 milhões

Elliot Anderson, meio-campista nascido em 2002, já atuou pelo Newcastle, Bristol Rovers e Nottingham Forest ao longo de sua carreira. Pelo Nottingham, nas duas últimas temporadas, Anderson disputou 96 partidas, marcando 6 gols. Pela seleção inglesa, ele já soma 11 partidas, incluindo as duas primeiras disputadas pela Inglaterra na Copa do Mundo em andamento.