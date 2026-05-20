Premier League, cuidado! Erling Haaland, “irritado”, manda um recado aos rivais sobre o título depois de ver o Man City perder o campeonato para o Arsenal na temporada 2025-26

A disputa pelo título da Premier League do Manchester City chegou finalmente ao fim em uma noite tensa no Vitality Stadium. O empate em 1 a 1 contra o Bournemouth foi suficiente para entregar matematicamente o título aos Gunners, faltando ainda uma rodada para o fim da temporada 2025-26.

Apesar de Haaland ter marcado o gol de empate no final da partida, acendendo esperanças de uma reviravolta dramática, a equipe de Pep Guardiola não conseguiu marcar o gol da vitória necessário para manter a disputa acirrada. O resultado deixa o City como vice-campeão, um sentimento que Haaland pediu aos seus companheiros de equipe que nunca esquecessem.