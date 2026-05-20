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Premier League, cuidado! Erling Haaland, “irritado”, manda um recado aos rivais sobre o título depois de ver o Man City perder o campeonato para o Arsenal na temporada 2025-26
A campanha do City chega ao fim em Bournemouth
A disputa pelo título da Premier League do Manchester City chegou finalmente ao fim em uma noite tensa no Vitality Stadium. O empate em 1 a 1 contra o Bournemouth foi suficiente para entregar matematicamente o título aos Gunners, faltando ainda uma rodada para o fim da temporada 2025-26.
Apesar de Haaland ter marcado o gol de empate no final da partida, acendendo esperanças de uma reviravolta dramática, a equipe de Pep Guardiola não conseguiu marcar o gol da vitória necessário para manter a disputa acirrada. O resultado deixa o City como vice-campeão, um sentimento que Haaland pediu aos seus companheiros de equipe que nunca esquecessem.
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Haaland exige "garra"
Logo após a decepção, Haaland não escondeu sua frustração. Ele acredita que todo o elenco precisa canalizar sua atual “raiva” para uma nova investida contra o título na próxima temporada, deixando claro que o segundo lugar nunca é suficiente para um clube do porte do City.
“No fim das contas, todos os jogos da Premier League são difíceis. Nós tentamos. Não foi o suficiente”, disse Haaland aoCity Studios. “Todo o clube deve usar isso como motivação agora. Devemos estar com raiva, devemos sentir fogo dentro de nós, porque isso não é bom o suficiente. Já se passaram dois anos, parece uma eternidade. Vamos fazer tudo o que pudermos, todos que estiverem aqui na próxima temporada, para ganhar o campeonato.”
A ressaca da final da FA Cup
Haaland também admitiu que o City sofreu com o cansaço físico contra o Bournemouth após a vitória do fim de semana sobre o Chelsea na final da FA Cup. “Nunca é fácil vir aqui, especialmente depois de uma final contra um time realmente bom”, acrescentou o jogador da seleção norueguesa. “As finais são sempre mais emocionantes, são sempre mais difíceis porque você automaticamente se entrega mais. O calendário é pesado. Não há desculpas. Mas não é fácil vir a Bournemouth depois de jogar em Wembley na final da FA Cup.”
Haaland concluiu sobre a temporada do City, que também incluiu o título da Carabao Cup: “Tudo é relativo; foi melhor do que na temporada passada. Senti que ainda poderíamos nos esforçar um pouco mais no campeonato, mas agora acabou. Ganhamos dois troféus, o que é importante, mas queremos a Premier League também.”
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Haaland está na corrida para conquistar mais uma Chuteira de Ouro
Apesar do Manchester City não ter conseguido conquistar a Premier League, Haaland ainda tem chances de conquistar prêmios individuais. Com 27 gols nesta temporada, ele está bem posicionado para garantir sua terceira Chuteira de Ouro da Premier League em quatro anos. O adversário mais próximo de Haaland é Igor Thiago. O atacante do Brentford ocupa atualmente o segundo lugar na classificação, com 22 gols, incluindo oito de pênalti. Com apenas uma partida restante, é extremamente improvável que Thiago consiga alcançar Haaland.