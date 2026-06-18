Em um comunicado oficial e detalhado, publicado pelo clube em seu site, o Barcelona instou as autoridades nacionais do futebol a tomarem medidas contra as declarações que, na visão dos blaugranas, são desonestas, provenientes de Madri.
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"Prejuízo à credibilidade do futebol profissional espanhol!" O FC Barcelona entra oficialmente com uma ação contra o Real Madrid e Florentino Pérez
"Rafael Yuste Abel (diretor esportivo e vice-presidente do FC Barcelona; nota da redação) enviou hoje uma carta formal ao presidente da LaLiga, Javier Tebas, ao presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzan, bem como ao presidente da Comissão Técnica de Árbitros (CTA), Francisco Soto, referindo-se às declarações do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, proferidas nos dias 12 e 13 de maio em diversas aparições públicas”, afirma o comunicado.
O Barça acusa o Real Madrid de “prejudicar a credibilidade do futebol profissional espanhol”, bem como de “ferir gravemente a seriedade e a reputação das competições da Primera División (LaLiga), além de todo o sistema de arbitragem”. As declarações de Pérez, nesse contexto, não passariam de afirmações falsas e infundadas.
Consequentemente, solicita-se aos demais clubes espanhóis, bem como aos árbitros, que “defendam a reputação de seus órgãos”. Solicita-se às autoridades nacionais de futebol visadas que “tomem as medidas regulamentares e legais adequadas contra o Sr. Perez”. O objetivo é defender “a honra, a integridade e a reputação das instituições representadas e das competições organizadas”.
- AFP
Florentino Pérez critica o FC Barcelona em entrevistas
O conflito foi desencadeado por várias entrevistas concedidas pelo presidente do Real Madrid durante sua memorável coletiva de imprensa. Nela, Pérez revelou que as relações com o Barcelona haviam sido totalmente rompidas e justificou isso alegando uma “corrupção sistêmica” no futebol espanhol.
Mais especificamente, o presidente de 79 anos trouxe de volta à tona o antigo “caso Negreira” — a disputa sobre supostos pagamentos feitos pelos catalães ao ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros, José Maria Enríquez Negreira, entre 2001 e 2018.
Logo após o discurso público enfático de Pérez, o Barcelona anunciou que seu departamento jurídico analisaria as declarações e acusações do presidente do Real Madrid. Além disso, a diretoria reservou-se o direito de tomar medidas legais.