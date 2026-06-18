"Rafael Yuste Abel (diretor esportivo e vice-presidente do FC Barcelona; nota da redação) enviou hoje uma carta formal ao presidente da LaLiga, Javier Tebas, ao presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzan, bem como ao presidente da Comissão Técnica de Árbitros (CTA), Francisco Soto, referindo-se às declarações do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, proferidas nos dias 12 e 13 de maio em diversas aparições públicas”, afirma o comunicado.

O Barça acusa o Real Madrid de “prejudicar a credibilidade do futebol profissional espanhol”, bem como de “ferir gravemente a seriedade e a reputação das competições da Primera División (LaLiga), além de todo o sistema de arbitragem”. As declarações de Pérez, nesse contexto, não passariam de afirmações falsas e infundadas.

Consequentemente, solicita-se aos demais clubes espanhóis, bem como aos árbitros, que “defendam a reputação de seus órgãos”. Solicita-se às autoridades nacionais de futebol visadas que “tomem as medidas regulamentares e legais adequadas contra o Sr. Perez”. O objetivo é defender “a honra, a integridade e a reputação das instituições representadas e das competições organizadas”.