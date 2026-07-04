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“Prefiro que sejamos nós do que eles” - Jesse Marsch insiste que o Canadá “foi muito melhor” do que o Marrocos e explica por que Alphonso Davies não jogou, enquanto os co-anfitriões da Copa do Mundo são eliminados
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Marsch defende a atuação do Canadá
Ao falar logo após a derrota, um Marsch cheio de paixão se recusou a ficar desanimado, preferindo destacar o progresso alcançado pela seleção norte-americana. Apesar do peso da derrota no papel, o técnico considerou que o desempenho em si contava uma história bem diferente contra uma seleção marroquina que tem se mostrado difícil de vencer no cenário mundial.
“Cara, fomos a melhor equipe. Fomos a melhor equipe. Certo? Eles fizeram algumas jogadas a mais do que a gente, mas aumentar a intensidade não foi o problema. Foi só que eles tiveram um pouco mais de qualidade no terço final do campo, e nos faltou um pouco de habilidade para criar jogadas quando precisávamos”, disse Marsch àTSN.
“Mas em termos do plano de jogo, da ideia de como queremos jogar futebol, da ideia de um grupo de jogadores que acreditam em si mesmos e vão em busca da vitória, e de enfrentar uma seleção de ponta que não perde há – nem sei há quanto tempo – e levá-la ao limite, fomos a equipe muito melhor no primeiro tempo e até mesmo no início do segundo tempo. Foi uma única jogada que fez o placar ficar em 1 a 0; fora isso, o jogo era nosso.”
A ausência de Alphonso Davies é explicada
Um dos principais assuntos da noite foi a ausência da figura emblemática Alphonso Davies, que não entrou em campo apesar do otimismo inicial em relação à sua condição física. O astro do Bayern de Munique vinha enfrentando um problema persistente, e Marsch confirmou que a decisão foi tomada, em última instância, para proteger a saúde do jogador a longo prazo.
Ao explicar a situação, Marsch observou que o jogador de 25 anos não se sentia confiante em relação ao tendão da coxa durante a preparação para a partida das oitavas de final. O técnico explicou: “Alphonso está aprendendo a confiar no próprio corpo. Por mais que ele quisesse jogar e nós quiséssemos que ele jogasse, simplesmente não valia a pena arriscar.”
Apenas 15 minutos no torneio
Davies havia sofrido uma lesão no tendão da coxa durante a partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões do Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain, no início de maio, o que o deixou de fora de toda a fase de grupos do Canadá. À medida que o torneio avançava, ficava cada vez mais claro que, mesmo que ele viesse a jogar, estaria longe de estar em plena forma.
Com a campanha do Canadá na Copa do Mundo agora encerrada, a participação de Davies no torneio ficou limitada a apenas 15 minutos em campo contra a África do Sul nas oitavas de final – um desempenho decepcionante para um jogador que muitos esperavam que desempenhasse um papel central pela seleção co-anfitriã em seu próprio território.
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Os coapresentadores não se arrependem de nada
Apesar da frustração de ser eliminado em casa, Marsch continua firme em sua convicção de que a filosofia agressiva e voltada para o ataque do Canadá é o caminho certo a seguir. Ele chegou a sugerir que preferia a identidade de sua equipe à dos vencedores, cuja eficiência acabou decidindo a partida.
“Que privilégio os nossos torcedores tiveram de torcer por uma equipe assim. Que vai para cima depois do jogo, que não joga na defensiva, que mostra que pode ser melhor, certo? É claro que precisamos estar nessas situações cada vez mais, e então temos que encontrar maneiras de ter sucesso, e a partir daí construir”, acrescentou ele. “Mas que time incrível. Prefiro estar no nosso lugar do que no deles. Por melhor que seja o Marrocos, prefiro estar no nosso lugar. Certo? Tipo, estou realmente orgulhoso dos nossos rapazes. Fomos atrás do resultado. Eles estão sofrendo agora, mas, meu Deus, não poderia estar mais orgulhoso.”
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