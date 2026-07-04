“Prefiro que sejamos nós do que eles” - Jesse Marsch insiste que o Canadá “foi muito melhor” do que o Marrocos e explica por que Alphonso Davies não jogou, enquanto os co-anfitriões da Copa do Mundo são eliminados

Ao falar logo após a derrota, um Marsch cheio de paixão se recusou a ficar desanimado, preferindo destacar o progresso alcançado pela seleção norte-americana. Apesar do peso da derrota no papel, o técnico considerou que o desempenho em si contava uma história bem diferente contra uma seleção marroquina que tem se mostrado difícil de vencer no cenário mundial.

“Cara, fomos a melhor equipe. Fomos a melhor equipe. Certo? Eles fizeram algumas jogadas a mais do que a gente, mas aumentar a intensidade não foi o problema. Foi só que eles tiveram um pouco mais de qualidade no terço final do campo, e nos faltou um pouco de habilidade para criar jogadas quando precisávamos”, disse Marsch àTSN.

“Mas em termos do plano de jogo, da ideia de como queremos jogar futebol, da ideia de um grupo de jogadores que acreditam em si mesmos e vão em busca da vitória, e de enfrentar uma seleção de ponta que não perde há – nem sei há quanto tempo – e levá-la ao limite, fomos a equipe muito melhor no primeiro tempo e até mesmo no início do segundo tempo. Foi uma única jogada que fez o placar ficar em 1 a 0; fora isso, o jogo era nosso.”