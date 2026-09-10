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'Prefiro ele pela esquerda!' - Michael Carrick brinca com Bryan Mbeumo enquanto o técnico do Manchester United exige foco total para o retorno à Liga dos Campeões
Carrick recoloca o United na elite
Michael Carrick vai marcar o retorno do Manchester United à Liga dos Campeões da UEFA quando receber o Sabah, do Azerbaijão, em Old Trafford na noite de quinta-feira. O Manchester United trabalhou incansavelmente para garantir seu lugar de volta entre a elite da Europa após uma ausência de vários anos da competição.
Falando em sua coletiva de imprensa pré-jogo, Carrick ressaltou que competir nesse nível representa o padrão mínimo esperado em Old Trafford.
O técnico insistiu que sua equipe está totalmente focada em fazer uma campanha profunda, em vez de simplesmente comemorar seu retorno.
- AFP
Chefe dá atualizações sobre Shaw, De Ligt e Sesko
Carrick abordou vários pontos-chave sobre a escalação antes do confronto, esclarecendo por que Luke Shaw e Matthijs de Ligt não participaram do treino aberto em Carrington. Shaw recebeu um dia específico de recuperação, enquanto De Ligt segue nas etapas finais de sua reabilitação após um longo período afastado.
Enquanto isso, o atacante Benjamin Sesko está cada vez mais perto de ganhar uma vaga entre os titulares depois de marcar um magnífico gol de empate saindo do banco contra o Everton.
"Luke apenas recebeu um dia extra de recuperação", explicou Carrick. "Matta está em um bom caminho e é ótimo tê-lo de volta perto de nós, enquanto Ben está cada vez mais perto depois de treinar plenamente por três semanas e um pouco."
Carrick brinca com Mbeumo sobre preferências de posição
Um momento descontraído iluminou a coletiva de imprensa quando Carrick interrompeu uma pergunta sobre a posição preferida de Bryan Mbeumo na linha de frente. O técnico brincou ao afirmar que seu atacante prefere jogar pela ponta esquerda, arrancando sorrisos da dupla.
Em uma observação mais tática, Carrick reconheceu que gerir o elenco em meio a um calendário implacável, incluindo um próximo dérbi de Manchester, exige profundidade total no grupo e confiança.
Ele elogiou a organização tática do Sabah, insistindo que o United precisa respeitar seus adversários do Azerbaijão.
- Getty Images Sport
Ex-vencedor mira consistência a longo prazo
Tendo vencido a Liga dos Campeões como jogador em 2008, Carrick descreveu erguer o troféu como a sensação máxima no futebol. Ele desafiou seu atual elenco a manter a humildade, abraçar as altas expectativas e estabelecer o United como presença constante nas fases eliminatórias.
O Manchester United pretende ganhar embalo a partir de sua partida de estreia antes de voltar suas atenções para os compromissos domésticos.
"É uma competição mágica e é onde queremos estar todos os anos", concluiu Carrick. "Estamos aqui para fazer nosso trabalho e ir o mais longe possível."
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