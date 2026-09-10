Carrick abordou vários pontos-chave sobre a escalação antes do confronto, esclarecendo por que Luke Shaw e Matthijs de Ligt não participaram do treino aberto em Carrington. Shaw recebeu um dia específico de recuperação, enquanto De Ligt segue nas etapas finais de sua reabilitação após um longo período afastado.

Enquanto isso, o atacante Benjamin Sesko está cada vez mais perto de ganhar uma vaga entre os titulares depois de marcar um magnífico gol de empate saindo do banco contra o Everton.

"Luke apenas recebeu um dia extra de recuperação", explicou Carrick. "Matta está em um bom caminho e é ótimo tê-lo de volta perto de nós, enquanto Ben está cada vez mais perto depois de treinar plenamente por três semanas e um pouco."