Preços dos ingressos para a Euro 2028: a UEFA deve congelar os custos, um duro golpe para o controverso modelo de preços da FIFA

Enquanto a FIFA adotou um controverso modelo de “preços dinâmicos”, no qual os custos variam de acordo com a demanda, a UEFA se comprometeu a manter valores nominais fixos para a Euro 2028. Isso garante que os torcedores não sejam excluídos do mercado por picos algorítmicos durante períodos de alta demanda. Além disso, a UEFA se comprometeu a criar uma plataforma de revenda a valor nominal, evitando a inflação predatória do mercado secundário observada nos ingressos da Copa do Mundo.

Na Copa do Mundo, a FIFA supostamente fica com 30% das taxas combinadas de compradores e vendedores no mercado secundário, enquanto o modelo da UEFA visa oferecer uma oportunidade justa para que os torcedores possam acompanhar suas seleções sem sofrerem exploração financeira.