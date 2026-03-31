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Preços dos ingressos para a Euro 2028: a UEFA deve congelar os custos, um duro golpe para o controverso modelo de preços da FIFA
Um contraste gritante nos custos
O Campeonato Europeu de 2028, que será disputado na Inglaterra, Escócia, País de Gales e República da Irlanda, contará com uma estrutura de preços destinada a proteger os torcedores tradicionais. A UEFA confirmou que 40% de todos os ingressos serão reservados para as duas categorias mais acessíveis, denominadas “Fans First”. Em uma comparação chocante divulgada pelo The Athletic, uma única vaga de estacionamento em um estádio da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos — que custa atualmente em média 133 libras — poderia custar mais do que cinco ingressos individuais para a Euro 2028. Essa medida destaca uma divisão crescente na forma como os órgãos reguladores do futebol valorizam a experiência de assistir aos jogos, com a UEFA utilizando as vendas de ingressos VIP+ de alto padrão para subsidiar a entrada geral.
- AFP
Rejeitando o modelo dinâmico
Enquanto a FIFA adotou um controverso modelo de “preços dinâmicos”, no qual os custos variam de acordo com a demanda, a UEFA se comprometeu a manter valores nominais fixos para a Euro 2028. Isso garante que os torcedores não sejam excluídos do mercado por picos algorítmicos durante períodos de alta demanda. Além disso, a UEFA se comprometeu a criar uma plataforma de revenda a valor nominal, evitando a inflação predatória do mercado secundário observada nos ingressos da Copa do Mundo.
Na Copa do Mundo, a FIFA supostamente fica com 30% das taxas combinadas de compradores e vendedores no mercado secundário, enquanto o modelo da UEFA visa oferecer uma oportunidade justa para que os torcedores possam acompanhar suas seleções sem sofrerem exploração financeira.
Acessibilidade e alocações
A disparidade entre os dois torneios se estende ao volume de ingressos disponíveis para os torcedores. Para a Euro 2028, a UEFA reservará 10.000 ingressos por país para cada partida da fase de grupos, um aumento significativo em relação à cota da FIFA, que é de menos de 4.000 por federação. A acessibilidade para torcedores com deficiência também é um importante ponto de discórdia; na Eurocopa, os torcedores com deficiência têm acesso às categorias mais baratas e podem solicitar um ingresso gratuito para um acompanhante. Por outro lado, a FIFA enfrentou críticas por exigir que os torcedores com deficiência na Copa do Mundo de 2026 paguem o preço integral por si mesmos, sem oferecer um ingresso gratuito para um acompanhante.
Matéria
Copa do Mundo de 2026
Euro 2028
Alocação para a Seleção Nacional
4.000 ingressos
10.000 ingressos
Ingresso mais barato para grupos
£45
£30
Ingresso para grupos da categoria 3
£164
£60
Preços dinâmicos
Sim
Não
Revenda pelo valor nominal
Não
Sim
Acompanhante de pessoa com deficiência gratuito
Não
Sim
Estacionamento
£133
N/A
- AFP
O caminho até o outono de 2027
A lista completa dos preços confirmados e das datas específicas de venda para a Eurocopa será divulgada oficialmente no outono de 2027. Após o sorteio final do torneio, em dezembro daquele ano, será aberta a primeira janela de inscrições para os torcedores. Embora se espere que os preços aumentem ao longo das fases eliminatórias, prevê-se que permaneçam significativamente mais baixos do que os valores de quatro dígitos cobrados em eventos de destaque da Copa do Mundo, como os assentos de “valor para o torcedor” a £ 3.119 no MetLife Stadium. Os torcedores estarão atentos para ver se a última leva de ingressos da FIFA para 2026, com lançamento previsto para esta quarta-feira, exigirá algum ajuste em resposta à postura da UEFA, que prioriza os torcedores.