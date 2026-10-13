O Bournemouth agora admite a possibilidade de vender o meio-campista da Inglaterra Scott na janela de transferências de janeiro, desde que os interessados atendam a determinadas condições. O jogador de 23 anos tem manifestado o desejo de buscar um novo desafio e, segundo relatos, recusou duas propostas de renovação de contrato financeiramente vantajosas perto do fim da temporada passada.

Embora o clube tenha mantido a posição firme de que o jogador não estava à venda durante todo o verão e a recente pausa para jogos de seleções, uma última rodada de conversas entre a diretoria e os representantes do atleta levou a uma mudança significativa de postura.

Segundo a BBC, dirigentes do clube indicaram que o Bournemouth estaria disposto a autorizar a saída de Scott caso receba uma proposta em torno de 100 milhões de libras.



