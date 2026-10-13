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Preço pedido de 100 milhões de libras é revelado! Bournemouth está disposto a vender Alex Scott, alvo de Chelsea e Liverpool, em janeiro, desde que condições essenciais sejam cumpridas
Bournemouth flexibiliza postura em relação ao seu principal jogador
O Bournemouth agora admite a possibilidade de vender o meio-campista da Inglaterra Scott na janela de transferências de janeiro, desde que os interessados atendam a determinadas condições. O jogador de 23 anos tem manifestado o desejo de buscar um novo desafio e, segundo relatos, recusou duas propostas de renovação de contrato financeiramente vantajosas perto do fim da temporada passada.
Embora o clube tenha mantido a posição firme de que o jogador não estava à venda durante todo o verão e a recente pausa para jogos de seleções, uma última rodada de conversas entre a diretoria e os representantes do atleta levou a uma mudança significativa de postura.
Segundo a BBC, dirigentes do clube indicaram que o Bournemouth estaria disposto a autorizar a saída de Scott caso receba uma proposta em torno de 100 milhões de libras.
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Bournemouth estabelece condições rígidas para a saída de Scott
Essa avaliação reflete o cenário atual do mercado de meio-campistas centrais de alto nível, no qual os valores das transferências subiram rapidamente nos últimos 18 meses. No entanto, o clube do litoral sul não aceitará ser pressionado a vender apenas por motivos financeiros. A comissão técnica e a diretoria deixaram claro que qualquer negociação no meio da temporada dependerá da posição do clube na tabela, já que não estariam dispostas a perder uma peça tão importante caso a equipe estivesse envolvida em uma difícil luta contra o rebaixamento.
Esse desdobramento ocorre após um verão de intensas especulações, durante o qual cada um dos clubes do chamado “Big Six” da Premier League procurou o Bournemouth para consultar a situação do ex-jogador do Bristol City. Apesar do amplo interesse, o Bournemouth se manteve firme na intenção de preservar a base do elenco, depois de já ter insistido que jovens promessas como Scott e Rayan Eli Junior Kroupi permaneceriam no clube pelo menos até 2027.
Chelsea e Liverpool lideram a disputa
Chelsea e Liverpool seguem como favoritos na disputa pela contratação de Scott. Os dois clubes acompanham de perto a evolução do meio-campista desde que ele se transferiu para o Bournemouth por 25 milhões de libras, em 2023. O Chelsea foi o mais incisivo na tentativa de contratá-lo durante a janela de verão e apresentou várias propostas por Scott, mas todas acabaram rejeitadas.
O Bournemouth rejeitou de imediato uma oferta inicial de 60 milhões de libras, que poderia chegar a 64 milhões de libras com bônus vinculados ao desempenho. O clube considerou que o valor estava bem abaixo do que justificavam o potencial e a projeção internacional de Scott.
Acredita-se também que o Liverpool esteja em boa posição caso decida formalizar, no inverno, seu interesse de longa data. O clube se beneficia das relações que Andoni Iraola já mantém ali, e há a percepção de que Scott se encaixaria naturalmente no sistema tático que está sendo implementado em Anfield.
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Problemas com lesões e inflação no mercado de transferências
O momento em que ocorrem esses desdobramentos no mercado de transferências é complicado por uma nova lesão de Scott, que ficará afastado dos gramados. O meio-campista sofreu uma lesão na coxa enquanto defendia a Inglaterra na goleada por 7 a 0 sobre a Croácia, pela Liga das Nações. Há um certo grau de frustração no Bournemouth, já que Scott teria se apresentado à seleção com uma leve tensão muscular, que piorou durante a concentração. A expectativa é que ele fique sem jogar por pelo menos um mês, o que pode afetar o ritmo de possíveis negociações por sua transferência com a aproximação de janeiro.
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