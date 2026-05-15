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Preço de Adam Wharton definido! Estrela ligada ao Manchester United e ao Liverpool é cotada para uma transferência no verão, já que a conquista da Conference League pode não ser suficiente para o Crystal Palace
O Palace terá um lucro considerável com a venda do meio-campista Wharton por 18 milhões de libras
O Palace não tem pressa em vender, já que Wharton tem contrato até 2029, e pode exigir o valor mais alto possível por um jogador da seleção inglesa que espera fazer parte dos planos de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo.
O jogador formado na base do Blackburn vem se destacando cada vez mais desde que se transferiu para o sul de Londres por £ 18 milhões (US$ 24 milhões) em fevereiro de 2024. Ele agora é um jogador consagrado na Premier League, com quatro convocações para a seleção principal dos Três Leões.
Conquistou um título importante na final da FA Cup de 2025, antes de derrotar o Liverpool na Community Shield, e poderá conquistar mais uma medalha ao enfrentar o Rayo Vallecano na final da Conference League de 2026.
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Será que o título e a classificação para as competições europeias serão suficientes para manter Wharton no Palace?
Uma vitória nessa partida garantiria mais um troféu para o Palace e a classificação para a Liga Europa de 2026-27. Será que tudo isso seria suficiente para manter Wharton no clube por mais 12 meses?
Quando essa pergunta foi feita a Morrison, o ex-atacante do Eagles — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Freebets.com — disse: “Essa é uma ótima pergunta. Eu adoraria que ele ficasse por mais 12 meses, e acho que ele deveria ficar. Mas, pensando no seu desenvolvimento, ele pode, já que tem apenas 22 anos, dizer: ‘Ah, eu preciso jogar na Liga dos Campeões para me tornar titular da seleção inglesa’. E ele quer ganhar títulos.
“Eu meio que entendo que, se surgisse a oferta certa, o Palace talvez tivesse que dizer: ‘bem, 60, 70 milhões pelo Adam Wharton, talvez tenhamos que aceitar depois de termos pago 18 milhões ao Blackburn por ele’. Que ótimo negócio o clube fez mais uma vez. Isso talvez tenha que acontecer.
“Eu adoraria que ele ficasse, mas parece mais do que provável, provavelmente no verão, que ele vá embora. Mas, como eu disse, se a oferta certa não surgir, você já viu isso ao longo dos anos com jogadores como [Marc] Guehi e [Eberechi] Eze: se a oferta não for boa, o presidente não vai fechar negócio. Ele sabe o preço que quer pelo Adam Wharton e, se não fizerem a oferta certa, ele pode ficar no Palace. Mas provavelmente vou vê-lo se transferindo no verão.”
Quanto custará Wharton para times como o Manchester United e o Liverpool?
Morrison já havia comentado com o GOAL sobre os valores que poderiam levar o Palace a aceitar uma venda: “Sim, 60 milhões de libras (81 milhões de dólares), 70 milhões de libras (95 milhões de dólares) — se alguém quiser pagar 80 milhões de libras (108 milhões de dólares), acho que eles aceitariam na hora. Mas sim, definitivamente pelo menos 60 a 70 milhões de libras.
“Se você observar como ele é jovem e o talento que tem, além dos clubes que vão bater à porta por ele, então o Palace está certo em pedir 60 a 70 milhões de libras. É um bom dinheiro por mais um jogador que eles formaram. Ele é um jogador de ponta. Espero que ele consiga entrar na seleção inglesa para a Copa do Mundo, porque aí o preço dele subiria ainda mais.
“Mas sim, ele tem todas as qualidades e chegará um momento em que precisará ir para um dos quatro ou cinco melhores times, ou talvez jogar na Europa, porque é preciso continuar se aprimorando como jogador.
“Mas, no momento, ele está indo bem no Palace e aprendendo muito. Para a próxima etapa — ele estará pronto — e isso pode acontecer no verão, mas acho que talvez mais uma temporada e então ele possa se transferir. Ele ainda é muito jovem.”
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Contrato de Wharton: Quando termina o contrato no Selhurst Park
O Palace espera que um sucesso mais concreto, que garanta mais uma participação em competições continentais, seja suficiente para convencer Wharton de que ele deve adiar quaisquer planos de transferência pelo menos até o verão de 2027.
Sua valorização só tende a seguir em uma direção, à medida que mais potencial é revelado em seu jogo, e isso acabará por beneficiar os Eagles quando chegar o dia de sancionar uma separação — com enormes somas de dinheiro a serem reinvestidas em um sucessor adequado para um jogador que parece destinado a alcançar o topo do futebol mundial.