Preço de Adam Wharton definido! Estrela ligada ao Manchester United e ao Liverpool é cotada para uma transferência no verão, já que a conquista da Conference League pode não ser suficiente para o Crystal Palace

Uma vitória nessa partida garantiria mais um troféu para o Palace e a classificação para a Liga Europa de 2026-27. Será que tudo isso seria suficiente para manter Wharton no clube por mais 12 meses?

Quando essa pergunta foi feita a Morrison, o ex-atacante do Eagles — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Freebets.com — disse: “Essa é uma ótima pergunta. Eu adoraria que ele ficasse por mais 12 meses, e acho que ele deveria ficar. Mas, pensando no seu desenvolvimento, ele pode, já que tem apenas 22 anos, dizer: ‘Ah, eu preciso jogar na Liga dos Campeões para me tornar titular da seleção inglesa’. E ele quer ganhar títulos.

“Eu meio que entendo que, se surgisse a oferta certa, o Palace talvez tivesse que dizer: ‘bem, 60, 70 milhões pelo Adam Wharton, talvez tenhamos que aceitar depois de termos pago 18 milhões ao Blackburn por ele’. Que ótimo negócio o clube fez mais uma vez. Isso talvez tenha que acontecer.

“Eu adoraria que ele ficasse, mas parece mais do que provável, provavelmente no verão, que ele vá embora. Mas, como eu disse, se a oferta certa não surgir, você já viu isso ao longo dos anos com jogadores como [Marc] Guehi e [Eberechi] Eze: se a oferta não for boa, o presidente não vai fechar negócio. Ele sabe o preço que quer pelo Adam Wharton e, se não fizerem a oferta certa, ele pode ficar no Palace. Mas provavelmente vou vê-lo se transferindo no verão.”