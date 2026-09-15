A imagem de Nkunku comemorando com um balão vermelho voltou à Red Bull Arena no domingo, marcando um momento de ciclo completo para um jogador que já dominou a Bundesliga. Após três anos de frustração no exterior, o jogador de 28 anos parece um homem renascido, já tendo causado impacto significativo desde que retornou ao Leipzig por empréstimo do Milan. O atacante francês foi fundamental na recente goleada por 5 a 0 sobre o Hamburger SV, marcando seu primeiro gol pelo clube desde a final da DFB-Pokal de 2023 contra o Eintracht Frankfurt.

Ao falar sobre sua decisão de voltar ao clube onde anteriormente conquistou o prêmio de Jogador da Temporada da Bundesliga, Nkunku foi sincero sobre seu estado mental. "Na minha situação, eu preciso voltar a gostar de futebol, apenas pensar em futebol, jogar partidas e estar em campo para fazer o que eu quero fazer. Era a melhor opção para mim", disse Nkunku à Bulinews.

"No momento, era a melhor opção para mim. Quando falei com o técnico e a diretoria, todos nós estávamos convencidos de que esta temporada seria boa para mim e também para o clube. Não hesitamos nem por um instante e forçamos o acordo."