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'Preciso voltar a gostar de futebol' - ex-fracasso de Chelsea e Milan se abre sobre retorno emocionante ao RB Leipzig
Redenção na Red Bull Arena
A imagem de Nkunku comemorando com um balão vermelho voltou à Red Bull Arena no domingo, marcando um momento de ciclo completo para um jogador que já dominou a Bundesliga. Após três anos de frustração no exterior, o jogador de 28 anos parece um homem renascido, já tendo causado impacto significativo desde que retornou ao Leipzig por empréstimo do Milan. O atacante francês foi fundamental na recente goleada por 5 a 0 sobre o Hamburger SV, marcando seu primeiro gol pelo clube desde a final da DFB-Pokal de 2023 contra o Eintracht Frankfurt.
Ao falar sobre sua decisão de voltar ao clube onde anteriormente conquistou o prêmio de Jogador da Temporada da Bundesliga, Nkunku foi sincero sobre seu estado mental. "Na minha situação, eu preciso voltar a gostar de futebol, apenas pensar em futebol, jogar partidas e estar em campo para fazer o que eu quero fazer. Era a melhor opção para mim", disse Nkunku à Bulinews.
"No momento, era a melhor opção para mim. Quando falei com o técnico e a diretoria, todos nós estávamos convencidos de que esta temporada seria boa para mim e também para o clube. Não hesitamos nem por um instante e forçamos o acordo."
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Dificuldade para se firmar em Stamford Bridge
A transferência de grande repercussão de Nkunku para o Chelsea em 2023, por um valor reportado de £52 milhões, deveria marcar o início de uma nova era em Stamford Bridge, mas a negociação foi amaldiçoada desde o começo. Uma grave lesão no joelho sofrida durante uma turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos o deixou fora de ação na maior parte de sua campanha de estreia. Ao relembrar esse período, ele observou que o timing foi desastroso, já que não conseguiu se entrosar com os novos companheiros enquanto passava por cirurgia. Quando voltou, seu desespero para provar seu valor levou a um ciclo de pequenas lesões musculares.
"Tudo depende do timing, porque, quando cheguei, estava tudo indo bem. Mas aí fiz cirurgia pela primeira vez no fim da pré-temporada. Esse não é um bom momento para um jogador, porque você precisa terminar sua pré-temporada. Eu não comecei a temporada com o time. Para mim, também era um novo clube com novos companheiros. Quando você está lesionado, é complicado conhecer seus companheiros de time", explicou Nkunku.
"Então, depois disso, eu quis voltar rápido. Não ouvi meu corpo, porque era jovem e queria voltar rápido para jogar e treinar com o elenco. Então, depois disso, tive muitas pequenas lesões, como lesões musculares. Então a primeira temporada não foi boa no que diz respeito à minha condição e aos problemas físicos."
Os rigores táticos da Serie A
As dificuldades continuaram quando ele se transferiu para o Milan em 2025. Apesar de ter marcado 18 gols ao longo de toda a sua passagem pelo Chelsea, ele considerou os rigores táticos da Serie A igualmente sufocantes. Nkunku explicou que os times italianos costumam jogar com foco principal em não sofrer gols, o que leva a um estilo de jogo mais defensivo e menos expansivo. Ele se sentia frustrado com a falta da intensidade de um jogo lá e cá que define a Bundesliga e a Premier League. Consequentemente, quando surgiu a oportunidade de voltar ao Leipzig, ele não hesitou.
"Na Itália, acho que os times jogam para não sofrer gols. É mais defensivo. Depois que um time marca, fica complicado marcar. E até mesmo o time que fez o primeiro gol não pensa em fazer o segundo. É muito, muito difícil", observou Nkunku.
"Eu vi isso no ano passado. Foi muito difícil porque eu estava sempre pensando em subir para marcar, mas você precisava ficar atrás para proteger seu gol. Claro, se você pensar individualmente, fica frustrado. Mas nós jogamos futebol. É um esporte coletivo, então você precisa pensar no elenco, fazer o que o técnico quer e alcançar o objetivo da ideia."
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Ambições na seleção e objetivos futuros
Além do sucesso em clubes, Nkunku mira um retorno ao cenário internacional com a França. Tendo ficado sem convocações consistentes por causa de seus problemas com lesões e da falta de tempo regular de jogo em Londres e Milão, ele vê sua volta à Alemanha como a plataforma perfeita para chamar a atenção da cúpula da seleção nacional. Ele reconheceu que a qualidade do elenco francês é imensa, mas acredita que, se conseguir manter a "regularidade" que lhe escapou por três temporadas, uma convocação estará ao seu alcance.
"Claro que é um objetivo. Antes mesmo, já era um objetivo. Você conhece a qualidade do elenco, e eu posso alcançar isso com certeza, mas depende do timing e também de conseguir jogar partida após partida e ser decisivo", afirmou.
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