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'Preciso que eles peguem resfriados fortes!' - Roberto Mancini faz hilária declaração sobre a França antes de duelo com Zinedine Zidane
Mancini saboreia desafio de Zidane em Paris
Mancini aguarda com grande expectativa a próxima viagem da Itália a Paris para enfrentar a França nesta sexta-feira. O duelo de peso no Stade de France marca o primeiro jogo de Zidane em casa desde que assumiu o comando da seleção.
As duas seleções ainda buscam se encontrar sob o comando de seus respectivos treinadores, o que prepara o cenário para um confronto intrigante. A França chega para a partida após vitórias consecutivas por 1 a 0 sobre a Turquia e a Bélgica, enquanto a Itália teve um início misto.
Os visitantes sofreram uma derrota por 2 a 0 para a Bélgica em sua partida de estreia antes de se recuperarem com uma convincente vitória por 4 a 1 na Turquia. Mancini fez ampla rotação no elenco ao longo desses dois jogos, deixando sua escalação inicial para sexta-feira totalmente imprevisível.
- AFP
'Precisamos que eles peguem resfriados fortes'
Apesar do prestígio do confronto, Mancini foi rápido em minimizar qualquer rivalidade pessoal com seu homólogo. Em vez disso, o técnico da Itália concentrou o foco na tarefa assustadora de enfrentar uma seleção francesa repleta de estrelas.
"Enfrentar Zidane será um prazer, mas isso não é um duelo entre nós", disse Mancini à imprensa. "Vai ser um grande jogo entre França e Itália, equipes que ainda estão tentando se encontrar. Aconteça o que acontecer, sinto que esta partida será muito útil para o processo."
Reconhecendo a enorme qualidade do adversário, o treinador italiano fez uma avaliação bem-humorada das chances de sua equipe. Ele brincou: "É empolgante tentar vencer jogadores como Ousmane Dembele, Michael Olise e Desire Doue. Precisaríamos que todos eles pegassem um resfriado forte para a França cair alguns níveis."
França leva vantagem sobre a Itália
Mancini admitiu abertamente que a França está, neste momento, mais avançada em seu desenvolvimento do que a Itália, ainda em reconstrução. No entanto, ele segue irredutível ao afirmar que os visitantes não viajarão a Paris simplesmente para se fechar e convidar a pressão.
"A França está mais avançada em seu processo em comparação conosco, mas acho que ainda será um desafio de alto nível", observou Mancini. "Dito tudo isso, queremos causar uma boa impressão aqui, não vamos entrar em campo apenas tentando nos defender. O objetivo é sempre jogar para vencer."
- AFP
Preocupações com lesões atrapalham a preparação de ambos os lados
Os dois técnicos foram obrigados a lidar com frustrantes contratempos por lesão antes do tão aguardado pontapé inicial. A França não contará com o atacante talismânico Kylian Mbappe, que deixou a convocação devido a um problema no joelho.
O atacante do Real Madrid já retornou à capital espanhola para receber tratamento médico. Sua ausência, sem dúvida, reduzirá o poder ofensivo da França, embora Zidane ainda tenha muitas alternativas perigosas à disposição.
Enquanto isso, a Itália tem seus próprios problemas físicos para administrar antes da partida. Moise Kean é considerado uma preocupação importante por lesão para os italianos, o que pode deixar Mancini com poucas opções ofensivas enquanto finaliza seus planos táticos.
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