'Precisamos que eles peguem resfriados fortes'

Mancini aguarda com grande expectativa a próxima viagem da Itália a Paris para enfrentar a França nesta sexta-feira. O duelo de peso no Stade de France marca o primeiro jogo de Zidane em casa desde que assumiu o comando da seleção.

As duas seleções ainda buscam se encontrar sob o comando de seus respectivos treinadores, o que prepara o cenário para um confronto intrigante. A França chega para a partida após vitórias consecutivas por 1 a 0 sobre a Turquia e a Bélgica, enquanto a Itália teve um início misto.

Os visitantes sofreram uma derrota por 2 a 0 para a Bélgica em sua partida de estreia antes de se recuperarem com uma convincente vitória por 4 a 1 na Turquia. Mancini fez ampla rotação no elenco ao longo desses dois jogos, deixando sua escalação inicial para sexta-feira totalmente imprevisível.