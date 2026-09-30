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'Preciso de um pouco de confiança': Vinicius Jr se abre sobre uma crise mental 'difícil' enquanto a estrela do Real Madrid tem dificuldade para superar a decepção do Brasil na Copa do Mundo
Lutando para encontrar a forma
Vinicius Junior vive um início de temporada desafiador, tendo marcado apenas um gol pelo Real Madrid. No entanto, o ponta balançou as redes a serviço da seleção, convertendo um pênalti aos 80 minutos para ajudar o Brasil a garantir uma vitória por 4 a 2 sobre a Austrália em amistoso no Suncorp Stadium.
A cobrança de pênalti representou uma oportunidade inesperada para o atacante. O cobrador habitual, Raphinha, estava fora de campo, deixando o meio-campista do Arsenal Bruno Guimaraes como o próximo da fila. Reconhecendo a necessidade de um incentivo para o companheiro de equipe, Guimaraes passou a responsabilidade para Vinicius, permitindo que ele convertesse e levantasse seu ânimo.
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Guimaraes passa a responsabilidade pelas cobranças de pênalti adiante
Após a vitória, Vinicius expressou gratidão pela solidariedade demonstrada por seus companheiros de seleção. O atacante revelou que Guimaraes deliberadamente abriu mão da cobrança para ajudá-lo a superar seu atual obstáculo mental.
"Bruno Guimaraes é o nosso cobrador de pênaltis quando Raphinha não está jogando, e eu achei que ele iria querer bater, mas ele sabe que eu preciso de um pouco de confiança agora, neste momento", disse Vinicius. "Meus companheiros sabem que eu preciso de um pouco de confiança agora. Perder uma Copa do Mundo é duro e difícil de aceitar, e a volta por cima nunca é fácil."
Guimaraes corroborou essa postura altruísta, enfatizando a união do elenco. "Esse foi o motivo [de o pênalti ter dado confiança ao Vini]", disse o meio-campista. "Depois do incidente do pênalti, muitas coisas vieram à tona. Mas aqui na seleção, não temos vaidade nenhuma.
"Na Copa do Mundo, Ancelotti me disse para bater o pênalti. Hoje, ele disse para o Vini bater. O Vini realmente precisava fazer um gol. Ele bateu muito bem. Não temos vaidade nenhuma. Queremos o melhor para o Brasil. Estamos felizes por ele e é questão de continuar o trabalho."
Ancelotti pede paciência
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi rápido em defender seu atacante estrela, dando total apoio a Vinicius apesar da evidente queda de forma. O comandante da Seleção destacou a importância duradoura do ponta para a equipe nacional.
"Conheço muito bem o Vini. Para mim, ele é um jogador fundamental para o Brasil e tem sido ao longo de toda a minha história no futebol, e continuará sendo um jogador-chave para o Brasil no futuro", disse Ancelotti após o apito final. "É verdade que ele não vive seu melhor momento, nem está no seu melhor nível, mas, mesmo assim, pode fazer a diferença, e foi isso que fez hoje. Hoje, como ele já tinha marcado, decidi que ele merecia cobrar porque merecia fazer um gol. Pessoalmente, serei muito paciente, porque ele merece essa paciência."
- AAP
Ganhando embalo
O gol dá a Vinicius uma base vital sobre a qual construir. Marcar pela seleção pode servir como o catalisador de que ele precisa para dar a volta por cima em sua campanha. O atacante agora tentará levar esse impulso renovado para o restante da pausa internacional. Com o apoio inabalável tanto de seus companheiros de equipe quanto de seu técnico, Vinicius tem a tarefa de transformar esse ambiente de apoio em atuações consistentes.
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