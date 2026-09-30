'Preciso de um pouco de confiança': Vinicius Jr se abre sobre uma crise mental 'difícil' enquanto a estrela do Real Madrid tem dificuldade para superar a decepção do Brasil na Copa do Mundo

Após a vitória, Vinicius expressou gratidão pela solidariedade demonstrada por seus companheiros de seleção. O atacante revelou que Guimaraes deliberadamente abriu mão da cobrança para ajudá-lo a superar seu atual obstáculo mental.

"Bruno Guimaraes é o nosso cobrador de pênaltis quando Raphinha não está jogando, e eu achei que ele iria querer bater, mas ele sabe que eu preciso de um pouco de confiança agora, neste momento", disse Vinicius. "Meus companheiros sabem que eu preciso de um pouco de confiança agora. Perder uma Copa do Mundo é duro e difícil de aceitar, e a volta por cima nunca é fácil."

Guimaraes corroborou essa postura altruísta, enfatizando a união do elenco. "Esse foi o motivo [de o pênalti ter dado confiança ao Vini]", disse o meio-campista. "Depois do incidente do pênalti, muitas coisas vieram à tona. Mas aqui na seleção, não temos vaidade nenhuma.

"Na Copa do Mundo, Ancelotti me disse para bater o pênalti. Hoje, ele disse para o Vini bater. O Vini realmente precisava fazer um gol. Ele bateu muito bem. Não temos vaidade nenhuma. Queremos o melhor para o Brasil. Estamos felizes por ele e é questão de continuar o trabalho."











