'Precisávamos de um pouco de sorte' - Matheus Cunha fala sobre superar o 'inacreditável' Bernd Leno para salvar um ponto para o Manchester United

A atuação heroica de Leno ao longo de toda a tarde frustrou o ataque do United, já que ele repetidamente negou chances claras de Cunha e Bryan Mbeumo. O atacante visitante foi rápido em aplaudir a resiliência do goleiro adversário, ao mesmo tempo em que destacou que seu time precisa melhorar a pontaria diante do gol.

Falando à BBC Match of the Day após o apito final em Craven Cottage, Cunha disse: "Acho que criamos muito. O Fulham também jogou bem. Tivemos nossas chances, se as concluirmos podemos terminar o jogo com os três pontos.

“Bernd Leno é sempre um bom goleiro, hoje ele foi inacreditável. Temos que parabenizá-lo, mas também melhorar. Para vencer Leno hoje, precisávamos de um pouco de sorte, e eu tive essa sorte para marcar o gol. Talvez, se não tocar em ninguém, ela não entre."