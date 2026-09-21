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'Precisávamos de um pouco de sorte' - Matheus Cunha fala sobre superar o 'inacreditável' Bernd Leno para salvar um ponto para o Manchester United
Desvio no fim nega vitória aos anfitriões
Cunha admitiu que o United precisou de uma dose de sorte para vencer Leno depois de o goleiro do Fulham ter feito uma atuação excepcional debaixo das traves. O gol do atacante brasileiro aos 89 minutos sofreu um forte desvio em David Affengruber e tirou o alemão do lance, depois de ele ter feito cinco defesas cruciais. Aquele gol de empate no fim poupou o time de Carrick de uma derrota constrangedora, depois de o bizarro gol contra de Martinez ter dado a vantagem aos mandantes.
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Brasileiro elogia goleiro adversário
A atuação heroica de Leno ao longo de toda a tarde frustrou o ataque do United, já que ele repetidamente negou chances claras de Cunha e Bryan Mbeumo. O atacante visitante foi rápido em aplaudir a resiliência do goleiro adversário, ao mesmo tempo em que destacou que seu time precisa melhorar a pontaria diante do gol.
Falando à BBC Match of the Day após o apito final em Craven Cottage, Cunha disse: "Acho que criamos muito. O Fulham também jogou bem. Tivemos nossas chances, se as concluirmos podemos terminar o jogo com os três pontos.
“Bernd Leno é sempre um bom goleiro, hoje ele foi inacreditável. Temos que parabenizá-lo, mas também melhorar. Para vencer Leno hoje, precisávamos de um pouco de sorte, e eu tive essa sorte para marcar o gol. Talvez, se não tocar em ninguém, ela não entre."
Atacante minimiza escrutínio
O empate por 1 a 1 deixa o United estacionado na 12ª colocação, com apenas cinco pontos nas cinco primeiras rodadas da Premier League. Esse início lento intensificou o escrutínio em torno do futuro de Carrick no comando, mas Cunha ressaltou que o vestiário segue unido em apoio ao técnico.
Ao abordar a pressão crescente em torno de Old Trafford, Cunha acrescentou: "É só o começo, para jogar com essa camisa há muito barulho em volta. Seguimos muito fortes, acreditamos no nosso grupo e no nosso treinador. Mostramos a todos como fizemos isso na temporada passada. A única coisa que podemos fazer é trabalhar mais. Quando não ganho jogos, fico ansioso para disputar o próximo e vencer; a única maneira de melhorar é treinar e jogar."
- Craig Mercer
Teste decisivo em casa se aproxima
A pausa internacional de três semanas oferece a Carrick um tempo crucial para recalibrar sua estrutura tática. O United volta a campo em 10 de outubro, quando recebe o Tottenham Hotspur em Old Trafford para um teste exigente. Somar os três pontos contra o Tottenham será vital se Carrick espera conter o aumento da pressão e reacender a busca da equipe pelas primeiras posições da tabela.
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