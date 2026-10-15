O atacante alemão Nick Woltemade foi protagonista na virada da Juventus sobre o Celta Vigo por 2 a 1, pela Liga Europa. Woltemade empatou a partida aos 13 minutos do segundo tempo, após o gol de abertura de Hugo Alvarez, com um belo voleio de pé direito no canto inferior.

Na finalização, ele aproveitou um cruzamento desviado de Teun Koopmeiners para deixar a Juventus em igualdade após um primeiro tempo difícil na Galícia.

Randal Kolo Muani marcou de cabeça nos acréscimos e completou a virada da equipe de Luciano Spalletti.