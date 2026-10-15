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Precisão alemã! Woltemade empata para a Juve de voleio e depois exalta parceria com Kolo Muani, autor do gol da vitória
Voleio de Woltemade desencadeia reação da Juventus na Espanha
O atacante alemão Nick Woltemade foi protagonista na virada da Juventus sobre o Celta Vigo por 2 a 1, pela Liga Europa. Woltemade empatou a partida aos 13 minutos do segundo tempo, após o gol de abertura de Hugo Alvarez, com um belo voleio de pé direito no canto inferior.
Na finalização, ele aproveitou um cruzamento desviado de Teun Koopmeiners para deixar a Juventus em igualdade após um primeiro tempo difícil na Galícia.
Randal Kolo Muani marcou de cabeça nos acréscimos e completou a virada da equipe de Luciano Spalletti.
- SportPix UK
Atacante reconhece que ganhou confiança, mas quer mais
Em entrevista à Movistar+ após a partida, Woltemade destacou a importância da vitória conquistada no fim para o moral do elenco. “Uma vitória importante, especialmente quando você marca no fim. É fundamental para a equipe e para a nossa confiança”, afirmou Woltemade.
“Estou muito feliz com a vitória. Fiz algumas coisas boas hoje à noite, embora certamente possa fazer melhor.”
“Estou feliz com o gol. É, sem dúvida, algo que dá confiança a um atacante, e quero continuar melhorando para ajudar ainda mais a equipe.”
Woltemade exalta parceria em evolução com Kolo Muani
Woltemade também comemorou o gol de Kolo Muani e destacou como a presença física dos dois cria grandes problemas táticos para as defesas adversárias. “Gosto de jogar ao lado de Kolo Muani”, explicou Woltemade.
“Quando estamos juntos na área, fica mais difícil para o adversário defender. Também fiquei muito feliz com o gol dele.”
A sintonia ofensiva da dupla foi decisiva, já que a Juventus pressionou continuamente o Celta na pequena área nos minutos finais da partida.
- AFP
De olho nos desafios europeus
Após marcar seu primeiro gol pela Juventus em competições europeias com um chute potente, Woltemade busca manter o bom momento individual.
A Juventus tentará manter a sequência de vitórias ao receber o Rennes pela terceira rodada da Liga Europa.
O Celta de Vigo, por sua vez, precisa voltar a se concentrar na competição ao visitar o Celtic em busca de seus primeiros pontos na fase de grupos.
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