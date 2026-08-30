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'Precisamos ser melhores': Alexander Isak cobra melhora do Liverpool enquanto o início sem vitórias da era Andoni Iraola continua
Resiliência não é suficiente para Isak
Isak manifestou suas preocupações após uma tarde dramática em Anfield, ondeo Liverpool ficou no empate por 2 a 2 com o Forest no sábado. Embora os mandantes tenham demonstrado muito poder de reação para buscar um ponto no fim da partida, o internacional sueco fez questão de destacar que apenas espírito de luta não será suficiente para alcançar as ambições elevadas do clube nesta temporada. O resultado deixa o Liverpool em busca de sua primeira vitória na liga sob o comando de Iraola, um início lento que começa a aumentar a pressão sobre a transição tática em curso em Merseyside.
Isak foi sincero sobre as limitações atuais da equipe, especialmente a incapacidade de manter o controle depois de conseguir se recuperar em uma partida. "Acho que não há problema em espírito de luta e em nunca desistir. Acho que mostramos isso na semana passada também. Obviamente, começamos o jogo muito mal hoje também. Quando ganhamos embalo ao marcar um gol, é aí que precisamos ser melhores, eu acho, porque de novo hoje sofremos um gol muito rapidamente depois disso", disse Isal à TNT Sports.
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Drama em Anfield enquanto o Nottingham Forest frustra o Liverpool
A partida começou de forma pouco animadora para a equipe de Iraola, que teve dificuldade para encontrar seu ritmo nos primeiros minutos. O Forest aproveitou plenamente a apatia e abriu o placar no meio do primeiro tempo, quando Dan Ndoye silenciou a torcida da casa. O Liverpool enfim respondeu com a finalização clínica de Isak na marca de uma hora de jogo, mas a alegria durou pouco, já que Morgan Gibbs-White recolocou os visitantes em vantagem em cobrança de pênalti.
Isak, que herdou grandes expectativas como referência do ataque do Liverpool, admitiu que sente o peso de liderar a linha de frente nesta nova era. Ao ser perguntado se sente um senso maior de responsabilidade nesta temporada, respondeu: "Sim, claro. No fim das contas, esse é o trabalho de um atacante. Obviamente, estou muito feliz por marcar o primeiro e espero que continue acontecendo." Apesar do gol, o ex-jogador do Newcastle não demonstrou interesse em elogios pessoais nem em estabelecer metas individuais específicas para a campanha. "Na verdade, não. Acho que todo atacante quer marcar em todos os jogos que disputa."
Adaptando-se à filosofia de Iraola
A transição do regime anterior para o estilo de alta intensidade de Iraola tem sido um tema de debate entre os fiéis de Anfield, e Isak reconheceu que o elenco ainda está em um período de adaptação. O técnico espanhol, conhecido pelo sucesso no Bournemouth e no Rayo Vallecano, exige uma disciplina tática específica que ainda não encaixou totalmente no Liverpool nas primeiras semanas da temporada da Premier League. No entanto, Isak segue confiante de que o trabalho duro realizado nos treinamentos acabará se refletindo em um desempenho mais consistente e vencedor em campo.
"Tem sido bom. Sempre leva tempo para se acostumar a um novo estilo de jogo e a um novo treinador. Mas estamos trabalhando muito para tentar jogar da maneira que ele quer que joguemos, e acho que, quando começarmos a fazer isso melhor, não tenho dúvida de que os resultados virão", destacou Isak.
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Conforto de casa e de olho no futuro
Um aspecto positivo para o elenco foi o retorno a Anfield e o apoio inabalável dos torcedores, mesmo enquanto a equipe tinha dificuldades para encontrar sua melhor forma. Isak encheu de elogios o ambiente criado pela torcida durante o duelo de trocas de golpes. "Foi incrível. Acho que nossos torcedores foram incríveis. Muito feliz por estar de volta aqui em casa e mal posso esperar para voltar aqui de novo", afirmou, claramente aproveitando a oportunidade de jogar diante da Kop.
O Liverpool precisará reforçar um sistema defensivo que tem se mostrado vulnerável nos contra-ataques se quiser maximizar o rendimento de seu talentoso setor ofensivo. A equipe enfrentará o Ipswich Town fora de casa no meio da semana.
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