'Precisamos ser melhores': Alexander Isak cobra melhora do Liverpool enquanto o início sem vitórias da era Andoni Iraola continua

Isak manifestou suas preocupações após uma tarde dramática em Anfield, ondeo Liverpool ficou no empate por 2 a 2 com o Forest no sábado. Embora os mandantes tenham demonstrado muito poder de reação para buscar um ponto no fim da partida, o internacional sueco fez questão de destacar que apenas espírito de luta não será suficiente para alcançar as ambições elevadas do clube nesta temporada. O resultado deixa o Liverpool em busca de sua primeira vitória na liga sob o comando de Iraola, um início lento que começa a aumentar a pressão sobre a transição tática em curso em Merseyside.

Isak foi sincero sobre as limitações atuais da equipe, especialmente a incapacidade de manter o controle depois de conseguir se recuperar em uma partida. "Acho que não há problema em espírito de luta e em nunca desistir. Acho que mostramos isso na semana passada também. Obviamente, começamos o jogo muito mal hoje também. Quando ganhamos embalo ao marcar um gol, é aí que precisamos ser melhores, eu acho, porque de novo hoje sofremos um gol muito rapidamente depois disso", disse Isal à TNT Sports.