“Precisamos mantê-lo satisfeito” – Everton recebe alerta sobre a transferência de Iliman Ndiaye em meio a rumores envolvendo o Manchester United

Ndiaye — que despontou como profissional no Sheffield United, ajudando o clube a garantir o acesso à Premier League na temporada 2022-23 — voltou ao futebol inglês em 2024 ao assinar contrato de 17 milhões de libras (23 milhões de dólares) com o Liverpool, vindo do Marselha, da França.

Esse negócio acabou se revelando uma verdadeira pechincha, com o talentoso jogador de 26 anos se tornando rapidamente a influência mais criativa dos Toffees. Ele chegou à marca de dois dígitos em gols na última temporada, além de ter somado mais seis gols e três assistências à sua contagem nesta temporada.

Como alguém que possui a habilidade de levar a bola por longas distâncias, passando pelos defensores pelo caminho, não é surpresa que o astro nascido na França tenha se tornado um jogador muito cobiçado.

Há rumores de que Ndiaye está no radar de contratações do Old Trafford, já que o United busca reforçar seu ataque, com o Everton em uma posição em que poderia lucrar bastante com a venda de um jogador com contrato até o verão de 2029.