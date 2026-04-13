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“Precisamos mantê-lo satisfeito” – Everton recebe alerta sobre a transferência de Iliman Ndiaye em meio a rumores envolvendo o Manchester United
Ndiaye compensa o investimento de 17 milhões de libras
Ndiaye — que despontou como profissional no Sheffield United, ajudando o clube a garantir o acesso à Premier League na temporada 2022-23 — voltou ao futebol inglês em 2024 ao assinar contrato de 17 milhões de libras (23 milhões de dólares) com o Liverpool, vindo do Marselha, da França.
Esse negócio acabou se revelando uma verdadeira pechincha, com o talentoso jogador de 26 anos se tornando rapidamente a influência mais criativa dos Toffees. Ele chegou à marca de dois dígitos em gols na última temporada, além de ter somado mais seis gols e três assistências à sua contagem nesta temporada.
Como alguém que possui a habilidade de levar a bola por longas distâncias, passando pelos defensores pelo caminho, não é surpresa que o astro nascido na França tenha se tornado um jogador muito cobiçado.
Há rumores de que Ndiaye está no radar de contratações do Old Trafford, já que o United busca reforçar seu ataque, com o Everton em uma posição em que poderia lucrar bastante com a venda de um jogador com contrato até o verão de 2029.
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Como o Everton pode evitar que a venda de Ndiaye seja sancionada
Questionado sobre se Ndiaye está destinado a se juntar a um time que dispute regularmente uma vaga na Liga dos Campeões em um futuro não muito distante, o ex-meio-campista do Everton Barry — falando em parceria com a BetMGM — disse ao GOAL: “Nas poucas vezes em que estive no novo estádio este ano, fiquei realmente muito impressionado com ele. Ele é um daqueles jogadores que te fazem pular da cadeira, na outra ala ao lado de Jack Grealish.
“É muito, muito emocionante vê-lo jogar, então entendo perfeitamente o interesse que ele vai despertar. Mas acho que o Everton precisa mantê-lo feliz, precisa mantê-lo no clube, porque jogadores assim não aparecem com frequência. O Everton, na situação em que se encontra no momento, vai ter dificuldade para atrair esse tipo de jogador.
“É um momento importante para o Everton prestar atenção nele e mantê-lo feliz, tentar mantê-lo no elenco e tentar melhorar. O Everton, com [David] Moyes, deve tentar ver se consegue dar um salto adiante no ano que vem. Tem sido uma ótima temporada até agora, com a mudança para o novo estádio. Manter jogadores assim e eles precisam dar um salto adiante.”
Por que Ndiaye é um sonho para os companheiros do meio-campo
Quando questionado se Ndiaye é o sonho de qualquer meio-campista — já que os companheiros na linha de meio-campo podem passar a bola para ele e descansar um pouco enquanto ele avança com a bola —, Barry — que passou quatro anos no Goodison Park entre 2013 e 2017 — acrescentou: “É fantástico jogar com esse tipo de jogador. Adoro fazer a minha parte, recuperar a bola, interceptar, observar os jogadores, identificar esse tipo de jogador em espaço aberto e dar o passe. E, sim, basta vê-los empurrando os zagueiros para trás e perceber o medo nos zagueiros que estão indo na direção contrária.
“Teria sido ótimo jogar com ele. Ele é ótimo em encontrar aqueles pequenos espaços, fica feliz em receber a bola de costas para o gol. Suas habilidades são difíceis de enfrentar para qualquer zagueiro.”
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O clássico de Merseyside na luta do Everton por uma vaga na Europa
Ndiaye ajudou o Everton a alcançar a oitava posição na tabela da Premier League — empatado em pontos com o Brentford, que ocupa a última vaga para as competições europeias. Numa disputa acirrada pelas vagas europeias, apenas seis pontos separam o Chelsea, em sexto lugar, do Newcastle, em 14º.
Os Toffees, que buscam inspiração em Ndiaye, enfrentarão outro duro teste de suas credenciais no domingo, quando receberão o arquirrival Liverpool no primeiro clássico de Merseyside a ser disputado no Hill Dickinson Stadium.