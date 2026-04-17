"Precisamos fazer uma reflexão profunda" – Kylian Mbappé faz promessa emocionante aos torcedores do Real Madrid diante da perspectiva de uma temporada sem títulos

Após o apito final, Mbappé, que marcou em ambas as partidas da eliminatória, dirigiu-se aos torcedores nas redes sociais, reconhecendo tanto a decepção com o resultado quanto a determinação da equipe ao longo da partida. Apesar de ter marcado o terceiro gol do Real Madrid naquela noite em Munique, Mbappé recusou-se a destacar contribuições individuais. Em vez disso, o atacante pediu responsabilidade coletiva dentro do elenco, enquanto refletem sobre a eliminação europeia.

“Tentamos até o fim, mas não foi o suficiente”, escreveu Mbappé no Instagram. “É decepcionante ser eliminado de uma competição tão importante, mas temos que olhar para frente. Precisamos fazer uma análise profunda de nós mesmos para evitar esse tipo de decepção novamente. Nunca desistiremos!!! Em Madrid, o fracasso nunca foi e nunca será uma opção. Mas prometo uma coisa a vocês: vamos voltar a vencer, e muito em breve.”



