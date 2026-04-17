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"Precisamos fazer uma reflexão profunda" – Kylian Mbappé faz promessa emocionante aos torcedores do Real Madrid diante da perspectiva de uma temporada sem títulos
O sonho da Liga dos Campeões acaba em Munique
Mbappé viu suas esperanças de conquistar a Liga dos Campeões com o Real Madrid chegarem a um fim abrupto após uma derrota dramática para o Bayern de Munique. O gigante espanhol foi eliminado após uma caótica partida de volta na Alemanha, perdendo por 6 a 4 no placar agregado, apesar de uma atuação corajosa naquela noite. O resultado representou um duro golpe para o clube mais bem-sucedido da história da competição. O Madrid lutou muito em Munique e chegou a marcar três gols, mas seus esforços acabaram não sendo suficientes, já que o Bayern se manteve firme e avançou.
Mbappé pede que o time reflita após a dolorosa derrota
Após o apito final, Mbappé, que marcou em ambas as partidas da eliminatória, dirigiu-se aos torcedores nas redes sociais, reconhecendo tanto a decepção com o resultado quanto a determinação da equipe ao longo da partida. Apesar de ter marcado o terceiro gol do Real Madrid naquela noite em Munique, Mbappé recusou-se a destacar contribuições individuais. Em vez disso, o atacante pediu responsabilidade coletiva dentro do elenco, enquanto refletem sobre a eliminação europeia.
“Tentamos até o fim, mas não foi o suficiente”, escreveu Mbappé no Instagram. “É decepcionante ser eliminado de uma competição tão importante, mas temos que olhar para frente. Precisamos fazer uma análise profunda de nós mesmos para evitar esse tipo de decepção novamente. Nunca desistiremos!!! Em Madrid, o fracasso nunca foi e nunca será uma opção. Mas prometo uma coisa a vocês: vamos voltar a vencer, e muito em breve.”
Arbeloa concordou com Mbappé
Não só Mbappé, mas também o técnico Álvaro Arbeloa reconheceu que a derrota foi muito decepcionante para toda a equipe. No entanto, o técnico espanhol enfatizou que ele e seus jogadores se empenhariam para se recuperar e terminar a temporada com força total.
“Sinto-me muito orgulhoso deles, dos torcedores, de todos aqueles que viajaram, dos que ficaram em casa e do clube”, disse ele no site oficial do clube. “Se há algo que dói nesta derrota, é o fato de não ganharmos a Copa do Mundo este ano e, acima de tudo, a maneira como isso aconteceu.
Os torcedores devem se sentir muito orgulhosos dos seus jogadores, da forma como deram tudo de si e do caráter que demonstraram. A partir de agora, ainda temos alguns jogos pela frente e, como sempre, defenderemos este emblema ao máximo, assim como esses jogadores fizeram hoje.”
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O Real Madrid busca uma resposta após o revés europeu
O Real Madrid precisa agora se reorganizar rapidamente, voltando sua atenção para a competição nacional e para a reta final da temporada. Embora o sonho da Liga dos Campeões tenha chegado ao fim, o clube buscará recuperar a confiança e o ímpeto nas próximas semanas. Com a pressão aumentando e as expectativas mais altas do que nunca, espera-se que Mbappé continue sendo um pilar fundamental do ataque da equipe, enquanto o Real Madrid tenta diminuir a diferença de nove pontos que o separa do líder da La Liga, o Barcelona.