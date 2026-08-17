'Precisamos fazer mais' - David Moyes pede mais contratações no Everton e responde à especulação sobre Grealish

O Everton já comprometeu recursos significativos nesta janela, com um gasto estimado de cerca de £74 milhões em novos reforços. Isso inclui as aquisições em definitivo de Tyrique George e Merlin Rohl, ambos os quais passaram um período no clube por empréstimo na última temporada.

A eles se juntaram Hayden Hackney, Christian Norgaard e Brennan Johnson, este último chegando como parte de uma troca de grande repercussão que levou Dwight McNeil na direção oposta. Moyes demonstrou satisfação com essas adições, mas reconheceu que alguns precisarão de tempo para se adaptar ao novo ambiente.

Analisando seus novos reforços, o técnico de 63 anos afirmou: "Estou satisfeito com os jogadores que trouxemos. É preciso lembrar que dois deles já estavam aqui no ano passado, então nós apenas os contratamos em definitivo. Acho que Hayden vai precisar de um pouco de tempo para se adaptar da Championship para a Premier League, o que acontece com bastante frequência com jogadores que vêm da Championship."



