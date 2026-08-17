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'Precisamos fazer mais' - David Moyes pede mais contratações no Everton e responde à especulação sobre Grealish
Moyes exige mais profundidade de elenco
O técnico do Everton, Moyes, quebrou o silêncio sobre a movimentação do clube no mercado e admitiu que o elenco atual ainda está incompleto, apesar de um início movimentado de verão. Falando em sua primeira grande entrevista do período de pré-temporada, o escocês foi sincero sobre a dimensão da tarefa que o clube de Merseyside tem pela frente na tentativa de melhorar a 13ª colocação da temporada passada.
"Ainda precisamos de vários jogadores para acrescentar ao elenco. Eu gostaria de fazer mais, se possível, e precisamos ver como serão as próximas semanas", disse Moyes à Sky Sports, em uma avaliação franca da situação atual. Com o prazo se aproximando, o time de Goodison Park ainda mira várias contratações para atender às exigências táticas do treinador.
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Avaliando os negócios de verão até agora
O Everton já comprometeu recursos significativos nesta janela, com um gasto estimado de cerca de £74 milhões em novos reforços. Isso inclui as aquisições em definitivo de Tyrique George e Merlin Rohl, ambos os quais passaram um período no clube por empréstimo na última temporada.
A eles se juntaram Hayden Hackney, Christian Norgaard e Brennan Johnson, este último chegando como parte de uma troca de grande repercussão que levou Dwight McNeil na direção oposta. Moyes demonstrou satisfação com essas adições, mas reconheceu que alguns precisarão de tempo para se adaptar ao novo ambiente.
Analisando seus novos reforços, o técnico de 63 anos afirmou: "Estou satisfeito com os jogadores que trouxemos. É preciso lembrar que dois deles já estavam aqui no ano passado, então nós apenas os contratamos em definitivo. Acho que Hayden vai precisar de um pouco de tempo para se adaptar da Championship para a Premier League, o que acontece com bastante frequência com jogadores que vêm da Championship."
A busca por um lateral-direito
Um problema persistente do Everton tem sido a posição de lateral-direito, função que Moyes tenta preencher desesperadamente há mais de um ano. Apesar de ter identificado isso como prioridade ainda na janela de inverno, o clube ainda não garantiu uma solução de longo prazo.
Ao ser pressionado sobre quais áreas específicas ele procura reforçar neste momento, o ex-treinador de West Ham e Manchester United seguiu evasivo, preferindo manter seus planos em sigilo para evitar alertar clubes rivais sobre seus planos específicos nas semanas finais da janela. "Não vou dizer. Mas sabemos muito bem o que é necessário e estamos trabalhando duro para tentar fazer isso acontecer."
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Especulações sobre Grealish e o caminho a seguir
Um nome que continua sendo ligado a um retorno ao Everton é Jack Grealish, que teve uma produtiva passagem por empréstimo pelo clube durante a temporada 2025/26. O internacional inglês atuou recentemente pelo Manchester City na derrota na Community Shield para o Arsenal, e Moyes naturalmente foi questionado sobre a possibilidade de trazer o meio-campista criativo de volta a Merseyside.
Ele manteve a cautela quando o assunto sobre o ponta foi levantado, recusando-se a dar qualquer incentivo àqueles que esperavam um retorno sensacional. "Não, não neste momento. Não cabe a mim falar, Jack é jogador do Man City e não acho certo falar sobre jogadores de outros clubes", insistiu Moyes.
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