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'Precisamos esquecer' - Andy Robertson pede aos jogadores do Tottenham que deixem para trás o trauma do rebaixamento para salvar a temporada
Tottenham segue na lanterna
O Tottenham ocupa atualmente a lanterna da tabela da Premier League antes da pausa para a data Fifa. A equipe de De Zerbi somou apenas dois pontos nas cinco primeiras partidas desta temporada. Essa sequência ruim marca a primeira vez que o Spurs segura a lanterna da primeira divisão nesta altura desde a campanha 2008-09.
Apesar do pesado investimento de mais de £ 300 milhões na janela de transferências de verão, o clube do norte de Londres ainda enfrenta enormes dificuldades para encontrar forma. A recente derrota por 3 a 2 para o Aston Villa evidenciou suas vulnerabilidades defensivas persistentes.
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Livrando-se da bagagem pesada
O reforço de verão Robertson acredita que o elenco precisa esquecer completamente as decepções do passado. O Tottenham escapou por pouco do rebaixamento nas últimas duas temporadas, terminando em 17º tanto em 2024-25 quanto em 2025-26. O ex-astro do Liverpool sente que essa história está segurando o time.
"Dá para ver que a última temporada os machucou muito", disse Robertson ao podcast Stick to Football, do The Overlap. "Talvez ainda sejamos culpados por carregar o peso da última temporada em nossos ombros."
O jogador da seleção escocesa insistiu que mudar essa mentalidade é crucial, ao dizer: "Isso cabe a mim e aos outros jogadores novos, se precisamos esquecer. Agora precisamos tentar recolocar o Tottenham onde acreditamos que ele deve estar."
Comprando a visão de De Zerbi
Robertson se juntou ao Tottenham em uma transferência sem custos neste verão, depois de uma passagem de nove anos extremamente bem-sucedida em Anfield. O lateral-esquerdo conquistou dois títulos da Premier League e uma FA Cup com o Liverpool, mas viu o Spurs como o próximo passo ideal na carreira. As conversas com De Zerbi acabaram convencendo o defensor a fazer a mudança.
"Falei diretamente com o treinador. Tivemos algumas chamadas de vídeo ao longo do verão", explicou. "Ele é superambicioso, dá para perceber isso como treinador. Quer conquistar troféus. Mas também sabe que precisamos começar a mostrar isso o quanto antes.
"Sempre seria o Tottenham, até mesmo desde janeiro, desde que eles escapassem da queda. Acabei me envolvendo com os jogos do Tottenham. Eu assistia ao Tottenham pensando: 'vamos lá', especialmente quando De Zerbi chegou. Eu estava totalmente confiante; fiquei muito feliz com o quanto o Spurs me queria."
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Grande teste em Old Trafford
O Tottenham precisa se reorganizar rapidamente durante a atual pausa internacional enquanto tenta mudar o rumo de sua temporada desastrosa. A pressão já está aumentando sobre De Zerbi para conseguir um resultado positivo e aliviar a crescente frustração no norte de Londres.
O Spurs tem um grande confronto pela Premier League contra o Manchester United em Old Trafford, em 10 de outubro. O Manchester United também teve um início de campanha miserável, somando apenas cinco pontos nos primeiros cinco jogos. Com os dois clubes desesperados por uma vitória, o próximo duelo promete ser tenso.
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