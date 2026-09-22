O reforço de verão Robertson acredita que o elenco precisa esquecer completamente as decepções do passado. O Tottenham escapou por pouco do rebaixamento nas últimas duas temporadas, terminando em 17º tanto em 2024-25 quanto em 2025-26. O ex-astro do Liverpool sente que essa história está segurando o time.

"Dá para ver que a última temporada os machucou muito", disse Robertson ao podcast Stick to Football, do The Overlap. "Talvez ainda sejamos culpados por carregar o peso da última temporada em nossos ombros."

O jogador da seleção escocesa insistiu que mudar essa mentalidade é crucial, ao dizer: "Isso cabe a mim e aos outros jogadores novos, se precisamos esquecer. Agora precisamos tentar recolocar o Tottenham onde acreditamos que ele deve estar."