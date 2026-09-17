Mark Pain
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'Precisamos encontrar um apelido muito bom!' - João Pedro rejeita os apelidos 'JP Morgan' e 'CPR', apesar da fase avassaladora no Chelsea ao lado de Cole Palmer e Morgan Rogers
Um novo ataque do Chelsea
O Chelsea teve um início prolífico na temporada, liderado por uma formidável linha de ataque formada por Joao Pedro, Palmer e o reforço recorde Rogers. A produção conjunta deles rapidamente conquistou a imaginação da torcida de Stamford Bridge, levando à criação de acrônimos coletivos marcantes como "CPR" e "JP Morgan".
No entanto, o trio aparentemente não se impressionou com os esforços criativos dos torcedores. O ataque recém-formado já soma 10 gols e nove assistências, impulsionando o Chelsea a um forte início sob o comando do técnico Xabi Alonso. Embora o entrosamento em campo seja inegável, a busca por um título adequado fora dele continua.
- APL
João Pedro exalta o trio do Chelsea, mas descarta apelido
Em entrevista ao Men In Blazers, o atacante brasileiro revelou que os apelidos atuais não caíram bem no vestiário. "Precisamos encontrar um apelido muito bom", afirmou. "Eu não gosto de CPR, e ele [Palmer] não gosta de JP Morgan, então precisamos encontrar algo no meio para deixar todo mundo feliz."
O jogador de 25 anos rasgou elogios aos seus parceiros de ataque, destacando como as características deles se complementam. "Morgan é um jogador muito habilidoso, ele consegue driblar dois ou três caras e conduzir a bola, é isso que esperamos dele e ele começou muito bem", explicou Joao Pedro. Ele detalhou seu papel ao lado de Palmer, acrescentando: "Para o Cole, eu sempre tento dar a bola no pé, e para o Morgan mais no espaço para deixá-lo em situações de um contra um, e o meu trabalho é só correr e aí eles vão me encontrar. Eu corro e tenho que marcar."
Ele também deu detalhes sobre a personalidade de Palmer fora de campo, descartando a ideia de que o inglês seja fechado. "Acho que vocês pensam que ele é um cara fechado, mas com a gente ele é maluco, brinca. Eu e o Morgan somos muito próximos dele, ele é um cara engraçado", disse. "Ele consegue marcar, passar, fazer gols de falta, ele consegue fazer tudo. É isso que o torna especial. Ele é um jogador especial."
Para manter seu ritmo de gols, o atacante brincou sobre as exigências de atuar ao lado do meia: "Tenho que estar pronto quando o Cole recebe a bola e estar na posição certa para fazer a corrida e marcar, porque, se não, depois ele vai dizer: 'Ei, Joao, você precisa me dar assistências.'"
A revolução ofensiva de Alonso
O sucesso imediato do ataque do Chelsea está profundamente enraizado na filosofia tática de Alonso. O ex-treinador do Real Madrid incentivou uma mentalidade ofensiva incansável, que rendeu 18 gols em apenas seis jogos nesta temporada.
"Todo mundo quer marcar, e o Xabi nos diz que não importa o que aconteça, você precisa estar focado e conectado ao jogo, e vai marcar. É por isso que nós, do trio de ataque, fizemos muitos gols nesta temporada", observou Joao Pedro. "Se criarmos muito, vamos marcar muito."
O atacante creditou a conexão instantânea ao passado de Alonso como meio-campista de alto nível. "Ele é muito aberto conosco, já foi jogador e por isso entende a nossa cabeça. Ele é muito apaixonado e quer vencer todos os jogos possíveis."
No entanto, essa liberdade ofensiva deixou o Chelsea vulnerável defensivamente, com 12 gols sofridos até aqui. O elenco aguarda ansiosamente o retorno do volante lesionado Moises Caicedo. "Ele é o melhor da posição dele no mundo", acrescentou o brasileiro. "É uma máquina, é muito importante para nós e em breve estará de volta."
- Getty Images Sport
Preocupação com lesão antes dos compromissos da seleção nacional
O Chelsea buscará ampliar sua promissora boa fase quando enfrentar o Brentford em um clássico do oeste de Londres na sexta-feira. O Chelsea soma sete pontos em quatro partidas da Premier League e recentemente avançou à quarta fase da Copa da Liga Inglesa.
Após os compromissos nacionais, Joao Pedro estava programado para se juntar à seleção brasileira para amistosos contra Austrália e Índia. No entanto, o Jogador do Mês da Premier League em agosto foi obrigado a se retirar devido a uma lesão não especificada sofrida por volta do empate por 2 a 2 com o Hull no último fim de semana, o que gera dúvida sobre sua disponibilidade imediata para a equipe de Alonso daqui para frente.
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