Em entrevista ao Men In Blazers, o atacante brasileiro revelou que os apelidos atuais não caíram bem no vestiário. "Precisamos encontrar um apelido muito bom", afirmou. "Eu não gosto de CPR, e ele [Palmer] não gosta de JP Morgan, então precisamos encontrar algo no meio para deixar todo mundo feliz."

O jogador de 25 anos rasgou elogios aos seus parceiros de ataque, destacando como as características deles se complementam. "Morgan é um jogador muito habilidoso, ele consegue driblar dois ou três caras e conduzir a bola, é isso que esperamos dele e ele começou muito bem", explicou Joao Pedro. Ele detalhou seu papel ao lado de Palmer, acrescentando: "Para o Cole, eu sempre tento dar a bola no pé, e para o Morgan mais no espaço para deixá-lo em situações de um contra um, e o meu trabalho é só correr e aí eles vão me encontrar. Eu corro e tenho que marcar."

Ele também deu detalhes sobre a personalidade de Palmer fora de campo, descartando a ideia de que o inglês seja fechado. "Acho que vocês pensam que ele é um cara fechado, mas com a gente ele é maluco, brinca. Eu e o Morgan somos muito próximos dele, ele é um cara engraçado", disse. "Ele consegue marcar, passar, fazer gols de falta, ele consegue fazer tudo. É isso que o torna especial. Ele é um jogador especial."

Para manter seu ritmo de gols, o atacante brincou sobre as exigências de atuar ao lado do meia: "Tenho que estar pronto quando o Cole recebe a bola e estar na posição certa para fazer a corrida e marcar, porque, se não, depois ele vai dizer: 'Ei, Joao, você precisa me dar assistências.'"



