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'Precisamos dos gols dele' - Marcos Llorente admite que o Atlético de Madrid está desesperado para que Julián Alvarez brilhe após a péssima derrota para o Athletic Club
Álvarez volta em derrota pesada
Llorente disse à ESPN que o Atletico Madrid precisa apoiar Alvarez depois de o clube sofrer uma surpreendente derrota por 3 a 0 na LaLiga para o San Mames. Alvarez entrou no segundo tempo, saindo do banco, com os visitantes já perdendo por dois gols, em sua primeira aparição desde o fechamento da janela de transferências de verão. O atacante vinha sendo fortemente ligado a uma transferência para o Barcelona, mas o Atletico Madrid se recusou a negociar um acordo.
Falando após a partida de sábado, Llorente enfatizou a importância de reintegrar Alvarez ao time titular. "Ele [Julian] é um jogador muito importante para nós", disse Llorente. "Ele sabe disso. Vai entrar pouco a pouco, e quanto antes melhor, porque precisamos dos gols dele. Temos que apoiá-lo para que esteja 100% em breve."
- AFP
Hancko aposta que companheiro vai brilhar
O Atlético de Madrid começou a partida sem um centroavante de ofício, antes de colocar Alvarez em campo com pouco mais de meia hora restante. O zagueiro David Hancko ecoou as palavras de Llorente, destacando os sinais positivos que o substituto mostrou apesar das circunstâncias difíceis de jogar contra uma defesa fechada. Hancko observou que todo o elenco tem apoiado Alvarez para ter sucesso nesta temporada. "Dava para ver que [Alvarez] estava indo bem, ele queria assumir [o jogo] por conta própria", disse Hancko à ESPN.
"Contra uma defesa fechada, claro que ele vai perder algumas bolas. Mas dava para ver aqueles lampejos, momentos em que ele girava e chutava de pé esquerdo. Ele faz a diferença para nós no time. Estou muito feliz que ele tenha ficado. O time todo o apoia, vamos continuar ao lado dele. Precisamos dele e acho que ele também precisa de nós."
Colapso no segundo tempo custa caro ao Atlético
Os visitantes foram desmantelados em um devastador período de dois minutos logo após o intervalo. Nico Williams e Robert Navarro marcaram aos 46 e 48 minutos, mudando completamente o rumo do jogo, antes de Oihan Sancet fazer o terceiro já no fim. O colapso repentino deixou o time atordoado, com os jogadores questionando a falta de concentração imediatamente após o intervalo.
Llorente admitiu que aqueles cinco minutos cruciais destruíram completamente o plano de jogo da equipe. "Nós jogamos a partida fora nos primeiros cinco minutos do segundo tempo", explicou Llorente. "Aqueles cinco minutos nos mataram, e depois não conseguimos pressioná-los e marcar um gol para assustá-los um pouco... Isso não pode acontecer, porque fizemos um bom primeiro tempo. Temos que corrigir isso e analisar as causas."
- Getty Images
Partidas cruciais aguardam o time de Simeone
O Atlético de Madrid tem pouco tempo para lamentar este decepcionante resultado no cenário doméstico, já que enfrentará uma agenda exigente nos próximos dias. O clube viajará à Inglaterra para encarar o Liverpool em Anfield, em um confronto desafiador pela Champions League. Depois desse compromisso europeu, o Atlético voltará a entrar em ação por LaLiga em uma difícil partida fora de casa contra a Real Sociedad.
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