Llorente disse à ESPN que o Atletico Madrid precisa apoiar Alvarez depois de o clube sofrer uma surpreendente derrota por 3 a 0 na LaLiga para o San Mames. Alvarez entrou no segundo tempo, saindo do banco, com os visitantes já perdendo por dois gols, em sua primeira aparição desde o fechamento da janela de transferências de verão. O atacante vinha sendo fortemente ligado a uma transferência para o Barcelona, mas o Atletico Madrid se recusou a negociar um acordo.

Falando após a partida de sábado, Llorente enfatizou a importância de reintegrar Alvarez ao time titular. "Ele [Julian] é um jogador muito importante para nós", disse Llorente. "Ele sabe disso. Vai entrar pouco a pouco, e quanto antes melhor, porque precisamos dos gols dele. Temos que apoiá-lo para que esteja 100% em breve."