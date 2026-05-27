"Precisamos do Thierry Henry" - Romelu Lukaku revela que os jogadores da Bélgica queriam que o ex-atacante do Arsenal substituísse Roberto Martinez, ao mesmo tempo em que critica Domenico Tedesco

Em uma análise reveladora da dinâmica interna da seleção belga, Lukaku confirmou que os jogadores mais experientes tinham um sucessor específico em mente quando Martinez deixou o cargo após a Copa do Mundo de 2022. Apesar da eventual nomeação de Tedesco, o vestiário havia se manifestado a favor de Henry, lenda do Arsenal e da França, que já havia atuado como assistente técnico dos Red Devils nas campanhas para as Copas do Mundo de 2018 e 2022.

Lukaku explicou que o elenco queria uma figura que pudesse desafiá-los e manter os altos padrões estabelecidos durante o período em que a Bélgica era uma das nações mais bem classificadas do mundo. “Conversaram conosco no Catar, após o empate contra a Croácia [que eliminou a Bélgica da fase de grupos]. Todos diziam: ‘Henry é quem precisamos’. Ele iria nos responsabilizar pelos nossos erros. Quando você almeja o topo, não quer que as pessoas fiquem constantemente acariciando seu ego”, disse o atacante ao La Dernière Heure.