AFP
Traduzido por
"Precisamos do Thierry Henry" - Romelu Lukaku revela que os jogadores da Bélgica queriam que o ex-atacante do Arsenal substituísse Roberto Martinez, ao mesmo tempo em que critica Domenico Tedesco
A campanha em prol de Thierry Henry
Em uma análise reveladora da dinâmica interna da seleção belga, Lukaku confirmou que os jogadores mais experientes tinham um sucessor específico em mente quando Martinez deixou o cargo após a Copa do Mundo de 2022. Apesar da eventual nomeação de Tedesco, o vestiário havia se manifestado a favor de Henry, lenda do Arsenal e da França, que já havia atuado como assistente técnico dos Red Devils nas campanhas para as Copas do Mundo de 2018 e 2022.
Lukaku explicou que o elenco queria uma figura que pudesse desafiá-los e manter os altos padrões estabelecidos durante o período em que a Bélgica era uma das nações mais bem classificadas do mundo. “Conversaram conosco no Catar, após o empate contra a Croácia [que eliminou a Bélgica da fase de grupos]. Todos diziam: ‘Henry é quem precisamos’. Ele iria nos responsabilizar pelos nossos erros. Quando você almeja o topo, não quer que as pessoas fiquem constantemente acariciando seu ego”, disse o atacante ao La Dernière Heure.
- Getty Images Sport
Falhas táticas na Euro 2024
A eliminação da Bélgica pelas mãos da França nas oitavas de final da Euro 2024 foi vista como uma grande decepção, após uma fase de grupos pouco inspiradora que incluiu um empate com a Ucrânia. Lukaku sugere que os jogadores em campo sabiam que as instruções táticas dadas por Tedesco não eram adequadas para a tarefa em questão, o que gerou uma sensação de fracasso inevitável durante o torneio na Alemanha.
“Havia um plano tático que simplesmente não ia funcionar. Como jogador, você sente isso. Pergunte ao Kev [De Bruyne]. Você diz a si mesmo: isso não vai dar certo”, admitiu Lukaku. “Muitos dos jovens jogadores do nosso elenco principal também sabiam disso. Mas não disseram nada, por medo de serem relegados ao banco. Isso causou muita frustração.”
A saída de Roberto Martinez
Lukaku foi particularmente franco sobre a mudança repentina na filosofia e no clima após o fim da era Martinez. Sob o comando do espanhol, uma geração de ouro desfrutou de um longo período de domínio e vitórias com muitos gols, com destaque para a histórica campanha até as semifinais da Copa do Mundo de 2018. É um nível de confiança que Lukaku sente ter sido tirado na gestão anterior, com o contraste gritante no clima do vestiário antes dos jogos parecendo ser um grande ponto de discórdia para o maior artilheiro de todos os tempos do país.
“Sob o comando de Roberto Martinez, entrávamos no vestiário antes de uma partida e a pergunta era: quantos gols vamos marcar hoje? Garanto a vocês, era literalmente isso que costumávamos dizer”, disse Lukaku. “Martinez nos dizia onde os espaços se abririam, e ganhávamos por 3 a 0, 5 a 0, 8 a 1. Rápido, certeiro, simplesmente assim. Você joga assim por cinco anos seguidos. E então, bum, tudo zerado.”
- Getty Images Sport
Incerteza quanto aos métodos de Tedesco
O atacante também abordou o ceticismo inicial que acompanhou a nomeação de Tedesco. Ele explicou como os jogadores fizeram suas próprias investigações sobre o técnico e identificaram possíveis problemas antes mesmo de ele ter assumido o comando do primeiro treino. Segundo Lukaku, a exclusão repentina de figuras veteranas só contribuiu para aumentar a sensação de desorientação dentro do grupo.
"Quando chega um técnico que nós, jogadores, não conhecemos, saímos em busca de informações. Garanto que é assim que acontece. Fazemos ligações. E descobrimos coisas. Havia dúvidas desde o início”, confessou. Refletindo sobre a reformulação do elenco, ele acrescentou: “Na primeira pausa para jogos internacionais [sob o comando de Tedesco], Thibaut [Courtois] e eu olhamos ao redor e não vimos mais ninguém da antiga equipe. Foi um choque. Será que essa foi a maneira certa de agir?”