“Precisamos de mais um jogador” – Leeds é apoiado para investir em transferências em uma área-chave, enquanto Tony Dorigo adverte os Whites contra a “inércia”

Questionado sobre se espera que o clube busque um artilheiro, o ex-zagueiro do Leeds, Dorigo — que conquistou o título —, em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da William Hill News, disse: “Acho que sim. Acho que o Leeds está agora numa fase em que precisa continuar melhorando. Não adianta ficar parado.

“Dominic Calvert-Lewin tem se saído fantasticamente bem. E Lukas Nmecha, ambos contratados sem custos, têm se saído muito bem. Mas, como sabemos, se você perde um ou dois dos seus jogadores-chave, de repente o time fica bem mais fraco e isso não pode acontecer. Os grandes times têm várias opções.

“Tentamos contratar [Jorgen] Strand Larsen na janela de janeiro. Isso mostra a ambição do clube. Não há dúvida de que essa posição precisará de mais um jogador. [Joel] Piroe é o nosso outro atacante. Não tenho certeza se ele ficaria satisfeito com os minutos que teve nesta temporada, então é interessante ver o que vai acontecer.

“Acho que todas as posições serão analisadas para ver se podem ser melhoradas. Acho que é isso que acontece com clubes em ascensão: você precisa de competição pelas vagas. É preciso melhorar o elenco em várias áreas. Por onde começar? Acho que há algumas posições e tenho certeza de que a de atacante é uma delas.”