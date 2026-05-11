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“Precisamos de mais um jogador” – Leeds é apoiado para investir em transferências em uma área-chave, enquanto Tony Dorigo adverte os Whites contra a “inércia”
O Leeds garante sua permanência na Premier League na temporada 2026-27
Apesar de ter conquistado o título da Championship, o clube resistiu à tentação de fazer grandes investimentos, optando por revelar novos talentos em vez de gastar quantias astronômicas em jogadores de renome. Essa estratégia tem dado bons resultados ao Leeds.
Daniel Farke silenciou todos os céticos ao tirar os Whites da zona de rebaixamento com três rodadas de antecedência. Com os temores remanescentes acalmados nesse aspecto, o planejamento para a temporada 2026-27 pode começar a sério.
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Calvert-Lewin e Nmecha lideraram o ataque
Com mais um reforço para os cofres do clube em West Yorkshire, o orçamento deve ficar um pouco mais flexível na hora de buscar novos reforços. A expectativa é que o aumento do poder ofensivo tenha destaque em qualquer lista de possíveis alvos.
Dominic Calvert-Lewin teve um desempenho admirável após se juntar ao Leeds como jogador sem contrato, com as lesões do passado recente sendo esquecidas ao marcar 13 gols e ser convocado novamente para a seleção inglesa.
Lukas Nmecha, ex-jogador da base do Manchester City, provou ser um substituto à altura de DCL, mas outro atacante de referência comprovado traria maior profundidade ao elenco dos Whites e ajudaria nos esforços para dar um salto na próxima temporada.
O Leeds vai contratar outro atacante na próxima janela de transferências?
Questionado sobre se espera que o clube busque um artilheiro, o ex-zagueiro do Leeds, Dorigo — que conquistou o título —, em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da William Hill News, disse: “Acho que sim. Acho que o Leeds está agora numa fase em que precisa continuar melhorando. Não adianta ficar parado.
“Dominic Calvert-Lewin tem se saído fantasticamente bem. E Lukas Nmecha, ambos contratados sem custos, têm se saído muito bem. Mas, como sabemos, se você perde um ou dois dos seus jogadores-chave, de repente o time fica bem mais fraco e isso não pode acontecer. Os grandes times têm várias opções.
“Tentamos contratar [Jorgen] Strand Larsen na janela de janeiro. Isso mostra a ambição do clube. Não há dúvida de que essa posição precisará de mais um jogador. [Joel] Piroe é o nosso outro atacante. Não tenho certeza se ele ficaria satisfeito com os minutos que teve nesta temporada, então é interessante ver o que vai acontecer.
“Acho que todas as posições serão analisadas para ver se podem ser melhoradas. Acho que é isso que acontece com clubes em ascensão: você precisa de competição pelas vagas. É preciso melhorar o elenco em várias áreas. Por onde começar? Acho que há algumas posições e tenho certeza de que a de atacante é uma delas.”
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Uma base ofensiva sólida sobre a qual construir no Elland Road
O Newcastle é o único time fora dos nove primeiros colocados da Premier League — aqueles que disputam vagas nas competições europeias — a ter marcado mais gols que o Leeds nesta temporada. Isso mostra que os Whites têm bases sólidas no ataque sobre as quais podem construir.
Eles estão plenamente cientes de que é necessária uma alternativa a Calvert-Lewin e Nmecha, já que os melhores times do mundo têm três ou quatro opções confiáveis de ataque à disposição, e essa questão será resolvida na primeira oportunidade.
A Copa do Mundo de 2026 abrirá uma vitrine global, permitindo que um mercado muito mais amplo seja vasculhado, e a expectativa é que Farke tenha um novo reforço pronto para liderar o ataque, se necessário, quando a próxima temporada da Premier League começar em agosto.