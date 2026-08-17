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'Precisamos de jogadores': Nuno Espirito Santo exige contratações para o ataque apesar da chegada de Arne Engels por £ 22 milhões
Campanha de reforços para o verão continua
O West Ham concluiu oficialmente a contratação recorde para a Championship de £ 22 milhões por Engels, tornando o meio-campista do Celtic o quarto reforço do clube para o verão. O promissor belga se junta a Joel Veltman, Manor Solomon e Keiber Lamadrid, que tornou permanente sua transferência por empréstimo após o rebaixamento do clube da elite. No entanto, Nuno admitiu que segue insatisfeito com o atual equilíbrio do elenco e insistiu que sua equipe ainda precisa urgentemente de reforços ofensivos.
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Limitações táticas geram frustração
Nuno não fez qualquer esforço para esconder sua frustração depois de ver o West Ham desperdiçar uma vantagem de dois gols para empatar por 2 a 2 com o Burnley na estreia da Championship: "Precisamos de jogadores, especialmente na parte ofensiva da equipe", disse ele, como citado pela BBC Sport.
O técnico português admitiu que uma grave falta de profundidade no ataque o forçou a soluções táticas improvisadas ao longo da partida: "Temos garotos jovens, temos opções de dobrar os laterais, como fizemos no último jogo e neste jogo, mas precisamos de mais peças na parte ofensiva da equipe."
A dinâmica do meio-campo mostra promessa
Apesar das preocupações mais à frente, Nuno foi efusivo nos elogios a Engels, que somou 17 gols e 22 assistências em 100 partidas pelo Celtic: "Ele é um jogador muito bom. Acho que vai nos ajudar muito no meio-campo, onde temos dois jogadores jovens", acrescentou.
O treinador também está confiante de que o setor ficará bem mais sólido assim que peças-chave retornarem: "Também temos Tomas [Soucek]. Quando ele voltar, acho que teremos mais opções e seremos mais fortes no meio-campo."
Ele destacou que a diretoria está trabalhando dia e noite para atender às necessidades evidentes do elenco antes do prazo final: "Há muita movimentação. O clube conhece os alvos e as necessidades da equipe. Estamos trabalhando muito duro e tentando trazer reforços o mais rápido possível."
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Ambições de promoção exigem consistência
Deixar escapar dois pontos no Turf Moor foi um lembrete imediato para o West Ham da natureza implacável da vida na Championship. O time de Nuno precisa rapidamente encontrar mais poder de finalização e se ajustar defensivamente se quiser montar uma campanha séria em busca do acesso. O West Ham volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Charlton no London Stadium.
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