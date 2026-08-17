Apesar das preocupações mais à frente, Nuno foi efusivo nos elogios a Engels, que somou 17 gols e 22 assistências em 100 partidas pelo Celtic: "Ele é um jogador muito bom. Acho que vai nos ajudar muito no meio-campo, onde temos dois jogadores jovens", acrescentou.

O treinador também está confiante de que o setor ficará bem mais sólido assim que peças-chave retornarem: "Também temos Tomas [Soucek]. Quando ele voltar, acho que teremos mais opções e seremos mais fortes no meio-campo."

Ele destacou que a diretoria está trabalhando dia e noite para atender às necessidades evidentes do elenco antes do prazo final: "Há muita movimentação. O clube conhece os alvos e as necessidades da equipe. Estamos trabalhando muito duro e tentando trazer reforços o mais rápido possível."