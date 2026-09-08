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'Precisamos de jogadores 100 por cento' - Enzo Maresca detalha plano para dar descanso às exaustas estrelas do Manchester City em meio a calendário brutal
Maresca prioriza o bem-estar dos jogadores em vez da escalação
Maresca confirmou que não vai hesitar em poupar seus jogadores mais badalados enquanto o clube lida com uma tabela congestionada entre competições nacionais e europeias. Depois de um início perfeito de temporada na Premier League, com três vitórias nos três primeiros jogos, o técnico italiano está atento ao desgaste físico sofrido por estrelas que passaram diretamente de um grande torneio internacional para as exigências da nova temporada doméstica.
Maresca tem plena consciência de que as expectativas no Etihad Stadium seguem altíssimas, mas acredita que o sucesso a longo prazo exige uma abordagem pragmática em relação à minutagem dos jogadores. "Pode ser ficar fora por um jogo ou por uma semana. Depende do momento em que estamos, mas a prioridade é permitir que os jogadores estejam bem e felizes e, no momento em que você os vê cansados, existe o risco de haver uma lesão, e precisamos dos jogadores 100 por cento", afirmou Maresca, de acordo com o Manchester Evening News.
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Fadiga de Haaland destaca preocupações crescentes com o elenco
Erling Haaland, o principal artilheiro do clube, tem se manifestado sobre a falta de tempo de recuperação disponível para atletas de elite. O atacante norueguês expressou recentemente preocupação por não ter tido descanso suficiente após o ciclo da Copa do Mundo e as subsequentes exigências internacionais. Maresca fez eco a esses sentimentos, reconhecendo que a carga sobre seu principal jogador e outras figuras-chave do elenco está se tornando insustentável.
Ao abordar as preocupações físicas em torno de seu elenco, Maresca afirmou: "Não é fácil para eles. Não é fácil para Erling ou para a maioria dos jogadores que continuam atuando pelo clube e pela seleção. Acho que, no momento em que você vê esse tipo de jogador começando a ficar cansado, é correto dar a eles algum descanso."
Métodos de treinamento inovadores para elevar o moral
Em um esforço para manter o ambiente leve e os níveis de energia elevados na City Football Academy, Maresca introduziu mudanças pouco convencionais na rotina diária. O treinador passou a tocar músicas animadas durante as sessões de treino, uma tática que já havia utilizado anteriormente em suas passagens bem-sucedidas por Leicester City e Chelsea.
Ao explicar a lógica por trás da adição musical ao centro de treinamento, Maresca revelou que o benefício psicológico é tão importante quanto o trabalho físico realizado no gramado. Ele disse: "É algo que eu tinha no Leicester e no Chelsea e introduzi aqui. Acho que os jogadores ficam mais felizes com a música e podem trabalhar melhor. Os jogadores decidem. É apenas para criar um ambiente melhor para eles."
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Testes cruciais aguardam a nova gestão do City
A próxima semana serve como um termômetro significativo para o trabalho de Maresca, com dois jogos fora de casa que vão testar a determinação do elenco e a estratégia de rotação do treinador. O Manchester City visita o Porto em sua estreia na Liga dos Campeões da temporada na terça-feira e, cinco dias depois, disputa um clássico de Manchester de alta tensão contra o Manchester United.
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