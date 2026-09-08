Maresca confirmou que não vai hesitar em poupar seus jogadores mais badalados enquanto o clube lida com uma tabela congestionada entre competições nacionais e europeias. Depois de um início perfeito de temporada na Premier League, com três vitórias nos três primeiros jogos, o técnico italiano está atento ao desgaste físico sofrido por estrelas que passaram diretamente de um grande torneio internacional para as exigências da nova temporada doméstica.

Maresca tem plena consciência de que as expectativas no Etihad Stadium seguem altíssimas, mas acredita que o sucesso a longo prazo exige uma abordagem pragmática em relação à minutagem dos jogadores. "Pode ser ficar fora por um jogo ou por uma semana. Depende do momento em que estamos, mas a prioridade é permitir que os jogadores estejam bem e felizes e, no momento em que você os vê cansados, existe o risco de haver uma lesão, e precisamos dos jogadores 100 por cento", afirmou Maresca, de acordo com o Manchester Evening News.