O clima na Johan Cruijff Arena estava carregado de tensão no domingo, quando Godts foi relacionado entre os reservas para o duelo da Eredivisie contra o PEC Zwolle. Diante do forte interesse da Ligue 1, muitos torcedores e comentaristas logo chegaram à conclusão de que o jogador de 21 anos estava forçando uma saída de Amsterdã.

Em entrevista à ESPN, Godts foi categórico ao afirmar que sua ausência da escalação titular não teve nada a ver com política de transferências nem com falta de vontade de representar o clube. "Senti um leve incômodo ontem no treino e ainda estava sentindo desconforto demais nos isquiotibiais", explicou Godts. "Se eu realmente não quisesse jogar, também não teria jogado nas últimas duas partidas. Precisamos acabar com esse rumor. Eu amo o Ajax. Cresci aqui e estou feliz por ainda poder jogar pelo Ajax."