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“Precisamos colocar um fim nesse rumor”: estrela do Ajax, Mika Godts, aborda ligações com transferência para o PSG
Esclarecendo a ida para o banco contra o PEC Zwolle
O clima na Johan Cruijff Arena estava carregado de tensão no domingo, quando Godts foi relacionado entre os reservas para o duelo da Eredivisie contra o PEC Zwolle. Diante do forte interesse da Ligue 1, muitos torcedores e comentaristas logo chegaram à conclusão de que o jogador de 21 anos estava forçando uma saída de Amsterdã.
Em entrevista à ESPN, Godts foi categórico ao afirmar que sua ausência da escalação titular não teve nada a ver com política de transferências nem com falta de vontade de representar o clube. "Senti um leve incômodo ontem no treino e ainda estava sentindo desconforto demais nos isquiotibiais", explicou Godts. "Se eu realmente não quisesse jogar, também não teria jogado nas últimas duas partidas. Precisamos acabar com esse rumor. Eu amo o Ajax. Cresci aqui e estou feliz por ainda poder jogar pelo Ajax."
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Interesse do PSG e negociações em andamento
Embora Godts tenha feito questão de descartar qualquer conversa sobre greve ou desentendimento com o clube, ele foi surpreendentemente franco ao ser questionado sobre as persistentes notícias que o ligam a uma transferência para a capital francesa. Sabe-se que o PSG é admirador de longa data do ponta. “Há conversas. Não vou dizer que isso não é verdade, porque aí ninguém mais me levaria a sério”, admitiu Godts.
Apesar do apelo do Parc des Princes e da oportunidade de se juntar a um elenco que dominou o futebol europeu recentemente, Godts sustentou que sua principal responsabilidade continua sendo com seu atual clube. "Mas, acima de tudo, precisamos acabar com a ideia de que algumas pessoas podem ter pensado que eu não queria jogar. Até que um acordo seja fechado, vou jogar cada minuto em que for chamado para atuar pelo Ajax."
Intervenção de agentes e gestão da carga de trabalho
A explicação do jogador foi totalmente respaldada por seu representante, Niels De Jonck, que anteriormente havia tentado esfriar as especulações durante uma entrevista ao De Telegraaf. O agente destacou que a decisão de deixar Godts no banco era uma necessidade tática e médica, e não um sinal de uma saída iminente.
De Jonck afirmou: "Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo com o PSG. Mika não é assim. Foi simplesmente um caso de sobrecarga. Portanto, esta é uma precaução para evitar correr qualquer risco."
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Sanchez destaca a importância de Godts para o Ajax
O técnico do Ajax, Michel Sanchez, não tem ilusões sobre o quanto Godts é vital para seu esquema tático. Apesar da vitória contra o Zwolle, o treinador observou que sua equipe teve dificuldade para criar oportunidades realmente perigosas sem seu ponta estrela em campo no primeiro tempo. Sanchez espera que o jogador de 21 anos esteja totalmente recuperado para os próximos compromissos europeus, enquanto o clube equilibra as obrigações domésticas com sua campanha continental. "Porque precisamos dele. Ele é importante para nós. Realmente não conseguimos ficar sem ele", afirmou Sanchez.
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