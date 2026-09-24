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'Precisa jogar!' - Carlo Ancelotti faz alerta ao Real Madrid enquanto Roma e Milan preparam ofertas de janeiro por Endrick, frustrado
Gigantes da Serie A planejam investida em janeiro
Roma e Milan se preparam para reacender o interesse no atacante do Real Madrid, Endrick, segundo a Football Italia. Os dois gigantes italianos avaliam uma investida por empréstimo no meio da temporada pelo jogador de 20 anos, depois de já terem feito investidas durante a janela de transferências de verão.
A investida inicial no verão foi inspirada pela decisão bem-sucedida do Real Madrid de enviar Franco Mastantuono para a Fiorentina. No entanto, uma transferência de Endrick acabou não se concretizando naquele momento.
- AFP
Ancelotti exige mais tempo de jogo
A situação difícil de Endrick na capital espanhola provocou fortes críticas do técnico da seleção brasileira, Ancelotti. O ex-treinador do Milan demonstrou grande frustração com a falta de oportunidades dadas a jovens estrelas sul-americanas na Europa.
"O problema para os garotos brasileiros é que eles não evoluem porque não jogam regularmente", explicou Ancelotti à imprensa. "Isso acontece com Endrick, mas também com talentos como Estevao, que vão para a Europa aos 18 ou 19 anos para grandes clubes e não encontram espaço.
"Sem jogar, eles não conseguem se desenvolver. Temos alguns talentos muito jovens e promissores, e Endrick vai se tornar importante para o Brasil no futuro, mas eles precisam jogar."
Promessas quebradas na capital espanhola
Apesar das garantias do técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, de que Endrick teria papel de destaque, o jovem foi deixado de lado. O brasileiro fez apenas uma participação de quatro minutos nesta temporada, na vitória por 3 a 2 sobre o Elche.
Fora isso, o atacante passou três partidas inteiras no banco de reservas. Ele também ficou fora de outros quatro jogos por causa de lesão, o que freou ainda mais seu desenvolvimento.
Endrick já mostrou exatamente o que pode fazer quando recebe uma oportunidade adequada para brilhar. Um período por empréstimo no Lyon em janeiro de 2026 rendeu impressionantes oito gols e oito assistências em apenas 21 partidas oficiais.
- AFP
Em busca de uma rota de fuga para a Itália
O internacional brasileiro agora está perdendo a paciência rapidamente enquanto busca uma sequência consistente no time principal. Endrick está ansioso para repetir o sucesso que desfrutou anteriormente na França, o que torna uma saída no inverno altamente atraente. Roma e Milan agora tentarão capitalizar essa frustração crescente. Os dois clubes da Serie A estão se preparando para apresentar novas propostas em janeiro, na esperança de convencer o Madrid a autorizar uma saída no meio da temporada.
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