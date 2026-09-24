A situação difícil de Endrick na capital espanhola provocou fortes críticas do técnico da seleção brasileira, Ancelotti. O ex-treinador do Milan demonstrou grande frustração com a falta de oportunidades dadas a jovens estrelas sul-americanas na Europa.

"O problema para os garotos brasileiros é que eles não evoluem porque não jogam regularmente", explicou Ancelotti à imprensa. "Isso acontece com Endrick, mas também com talentos como Estevao, que vão para a Europa aos 18 ou 19 anos para grandes clubes e não encontram espaço.

"Sem jogar, eles não conseguem se desenvolver. Temos alguns talentos muito jovens e promissores, e Endrick vai se tornar importante para o Brasil no futuro, mas eles precisam jogar."