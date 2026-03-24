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Cagliari Calcio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

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Pozzo: “A Udinese está em busca de parceiros financeiros, assim como a Atalanta; nosso clube vale 300 milhões de euros”

Udinese
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O presidente está à frente do time do Friuli há 40 anos.

Giampaolo Pozzo está prestes a completar 40 anos como proprietário da Udinese.


O presidente do clube friulano declarou à Rádio Rai Gr Parlamento: “Não queremos vender, mas internacionalizar o clube para melhorar os resultados esportivos, um pouco como fez o Atalanta”.

“O Como é um milagre: não basta dinheiro, é preciso também ter competência na gestão e na contratação de jogadores. Não os conheço, mas são muito bons e investiram bem seu dinheiro”.


“O nosso é um orçamento regional e o objetivo é garantir a permanência na divisão, isso é o que os recursos nos permitem. Pode acontecer que um dos nossos jogadores se destaque e seja difícil de reter, mas para chegar às competições europeias precisamos de mais. O acordo que assinamos previa a venda ao Udinese por 300 milhões de euros, mas não pretendemos vender: buscamos a participação de algum fundo apenas para nos aprimorarmos no aspecto esportivo".


  • "Entre os treinadores que tive, lembro-me com prazer das conquistas de Zaccheroni e Spalletti, um excelente técnico. Conheço suas capacidades; com paciência, ele vai colocar as coisas nos eixos na Juventus".


    "Entre os jogadores, aquele de quem tenho melhores lembranças é Di Natale, mas também poderia citar Bierhoff".

    "Lucca funcionava bem aqui conosco e fez ótimas temporadas, com gols e personalidade. No Napoli? É preciso ter um pouco de paciência, não sei por que um jogador tão jovem muda seu rendimento de um ano para o outro".


    “Este ano temos jogadores de grande qualidade. Pagamos 3 milhões de euros pelo Davis; ele é um excelente atacante, inclusive no que diz respeito à sua conduta conosco. Ele passou por momentos difíceis, mas se você lhe der a bola, ele sabe como lidar com ela e marca gols”.

    Solet? No mercado é difícil estabelecer um preço, não me sinto à vontade para definir um porque não somos a Bolsa de Valores. Há margens difíceis de estabelecer, ele é muito bom e importante para a nossa defesa.”


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