Pozzo: “A Udinese está em busca de parceiros financeiros, assim como a Atalanta; nosso clube vale 300 milhões de euros”

Giampaolo Pozzo está prestes a completar 40 anos como proprietário da Udinese.





O presidente do clube friulano declarou à Rádio Rai Gr Parlamento: “Não queremos vender, mas internacionalizar o clube para melhorar os resultados esportivos, um pouco como fez o Atalanta”.

“O Como é um milagre: não basta dinheiro, é preciso também ter competência na gestão e na contratação de jogadores. Não os conheço, mas são muito bons e investiram bem seu dinheiro”.





“O nosso é um orçamento regional e o objetivo é garantir a permanência na divisão, isso é o que os recursos nos permitem. Pode acontecer que um dos nossos jogadores se destaque e seja difícil de reter, mas para chegar às competições europeias precisamos de mais. O acordo que assinamos previa a venda ao Udinese por 300 milhões de euros, mas não pretendemos vender: buscamos a participação de algum fundo apenas para nos aprimorarmos no aspecto esportivo".



