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North Carolina CourageGetty Images

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Power Rankings da NWSL: Utah Royals e North Carolina Courage deslancham em gols, Gotham FC se mantém na liderança

NWSL

Sam Kerr e o Gotham corresponderam em dobro, o Utah fez cinco no Portland, e o Courage voltou à conversa com uma vitória contundente por 5 a 0 sobre o Orlando.

Justo quando a NWSL parecia estar se acomodando em uma ordem de forças, a semana 15 bagunçou novamente a classificação. Jogos no meio da semana sempre criam certo caos, e o Kansas City Current viveu os dois lados disso. A equipe marcou cinco gols contra o Racing Louisville antes de ficar com apenas um ponto em um empate por 1 a 1 com o Angel City em seu segundo jogo da semana.

Washington continuou com toda a pinta de favorito ao Shield, especialmente na vitória por 1 a 0 sobre o Utah Royals no meio da semana. Mesmo após a derrota de domingo para o San Diego, o Spirit segue como um dos times mais completos da liga. Trinity Rodman também está se aproximando de uma de suas melhores fases que vimos da atacante estrela, marcando oito gols para entrar na disputa pela Chuteira de Ouro. A atacante do Orlando Pride, Barbra Banda, ainda lidera a corrida com 12, apesar de estar servindo a Zâmbia na Copa Africana de Nações Feminina.

Foi uma semana de muitos gols em toda a liga. O Utah se recuperou da derrota para Washington ao surpreender o Portland por 5 a 1 no domingo, enquanto o North Carolina Courage também mandou seu recado com uma goleada de 5 a 0 sobre o Orlando na sexta-feira.

O Gotham FC também segue encontrando um caminho apesar de sua crescente lista de lesões, que agora inclui Emily Sonnett depois que ela foi descartada pelo restante da temporada com uma lesão no joelho. Mesmo sem Sonnett, o Gotham venceu o Bay FC por 1 a 0 na quarta-feira antes de superar o Houston Dash no sábado graças a Sam Kerr.

O Power Rankings desta semana exigiu muitas mudanças, então aqui está a situação dos 16 clubes antes de outra semana decisiva...

  • Chicago StarsGetty Images

    16Chicago Stars

    Posição anterior: 16

    Resultado: Derrota por 2 a 1 para o Racing Louisville

    Implicações: O Stars segue em busca de consistência e, embora seu desempenho contra o Racing tenha mostrado lampejos, outra derrota por margem mínima o deixa com cada vez menos oportunidades de subir na tabela.

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  • Racing LouisvilleGetty Images

    15Racing Louisville

    Posição anterior: 15

    Resultado: Vitória por 2 a 1 sobre o Chicago Stars

    Implicações: O Louisville precisava desesperadamente de uma resposta, e conseguiu. O clube continua na vice-lanterna da classificação, mas agora soma 14 pontos depois de conquistar três pontos muito necessários no fim de semana.

  • Boston LegacyGetty Images

    14Boston Legacy

    Posição anterior: 12

    Resultado: Empate por 1 a 1 contra o Denver Summit

    Consequências: Boston marcou primeiro e parecia que conquistaria os três pontos contra a outra equipe de expansão. Infelizmente, o Summit sofreu um pênalti aos 72 minutos e converteu a cobrança. Boston está logo atrás do Summit na classificação da liga, em 12º lugar.

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13Cúpula de Denver

    Posição anterior: 13

    Resultado: empate por 1 a 1 contra o Boston Legacy

    Implicações: O Denver Summit tomou algumas decisões defensivas questionáveis que mantiveram o Boston no jogo; no entanto, conseguiu converter um pênalti para igualar o placar. A equipe ainda precisa somar mais resultados, e rapidamente, para garantir uma vaga na pós-temporada, e Lindsey Heaps terá de começar a contribuir com alguns gols para ajudá-la a chegar lá.

  • Kansas City CurrentGetty Images

    12Kansas City Current

    Ranking anterior: 14

    Resultado: empate por 1 a 1 contra o Angel City

    Consequências: O Kansas City provavelmente sairá deste jogo com a sensação de que deixou escapar dois pontos. Embora conquistar um resultado nunca seja algo insignificante na NWSL, o Current teve a oportunidade de ganhar embalo e seguir subindo na tabela, mas acabou ficando no empate contra um Angel City disposto a atrapalhar.

  • Orlando prideGetty Images

    11Orlando Pride

    Ranking anterior: 9

    Resultado: Derrota por 5 a 0 para o North Carolina Courage

    Consequências: O Orlando foi amplamente dominado nas duas extremidades do campo, levantando questionamentos sobre uma equipe que vinha ganhando embalo nas últimas semanas. O Pride tem talento suficiente para se recuperar, mas uma derrota dessa magnitude provavelmente o fará despencar...

  • Bay FCGetty Images

    10Bay FC

    Posição anterior: 11

    Resultado: Derrota por 3 a 2 para o Seattle Reign

    Implicações: Marcar duas vezes contra o Seattle é um sinal positivo, mas as falhas defensivas continuam apagando boa parte desse progresso. O Bay segue competitivo, mas, com os pontos se tornando cada vez mais valiosos, a margem para erro está cada vez mais difícil de justificar. Foi animador ver Abby Dahlkemper de volta em ação, porém, depois de ficar fora por licença-maternidade.

  • Houston DashGetty Images

    9Houston Dash

    Classificação anterior: 10

    Resultado: Derrota por 1 a 0 para o Gotham FC

    Consequências: A derrota do Houston foi mais frustrante do que desanimadora. O Dash conseguiu conter por longos períodos um dos ataques mais talentosos da liga, mas outra partida sem marcar gol destaca uma preocupação recorrente. O Dash precisa criar perigo com consistência suficiente no terço final.

  • Angel CityGetty Images

    8Angel City

    Posição anterior: 8

    Resultado: Empate por 1 a 1 com o Kansas City Current

    Implicações: O Angel City precisa de mais consistência no ataque se quiser subir de forma significativa no ranking. Um ponto ainda é um sinal positivo, mas este é um time que deveria conseguir converter mais gols, especialmente com algumas das melhores jogadoras de ataque do mundo no elenco, de Ally Sentnor a Sveindís Jane Jónsdóttir.

  • Seattle ReignGetty Images

    7Seattle Reign

    Posição anterior: 6

    Resultado: Vitória por 3 a 2 sobre o Bay FC

    Implicações: O Reign segue reforçando sua candidatura como uma das equipes de elite da liga. A vitória por 3 a 2 sobre o Bay FC nem sempre foi confortável, mas Seattle mostrou o poder de fogo ofensivo e a resiliência necessários para garantir os três pontos. Os gols de Mia Fishel, Jess Fishlock e Maddie Dahlien só aumentaram a empolgação.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Ranking anterior: 4

    Resultado: Derrota por 5 a 1 para o Utah Royals

    Implicações: Este foi um resultado que o Portland vai querer esquecer rapidamente. O Thorns foi dominado desde o apito inicial, e uma derrota por cinco gols levanta sérias dúvidas sobre sua solidez defensiva e sua capacidade de reação quando as partidas começam a sair do controle. O Portland não sofria cinco gols em um jogo desde a derrota por 5 a 4 para o Kansas City, em 16 de março de 2024.

  • North Carolina CourageGetty Images

    5North Carolina Courage

    Ranking anterior: 8

    Resultado: Vitória por 5 a 0 sobre o Orlando Pride

    Implicações: O Courage teve uma atuação daquelas que pode mudar completamente a conversa em torno de uma equipe. A goleada por cinco gols sobre o Orlando não significou apenas três pontos; foi um lembrete de que Ashley Sanchez e o ataque da Carolina do Norte podem atropelar qualquer adversário, rapidamente. Depois de um período de inconsistência, esse resultado traz um grande impulso de confiança e pode recolocar o Courage na briga pelos playoffs.

  • San Diego WaveGetty Images

    4San Diego Wave

    Classificação anterior: 5

    Resultado: Vitória por 1 a 0 sobre o Washington Spirit

    Implicações: San Diego não apenas somou três pontos; também mandou um recado ao neutralizar uma das equipes mais perigosas da liga e provar que pode vencer os maiores jogos. Lia Godfrey foi tudo de que o Wave precisou para consolidar a vitória.

  • Washington SpiritGetty Images

    3Washington Spirit

    Ranking anterior: 1

    Resultado: Derrota por 1 a 0 para o San Diego Wave

    Implicações: A condição do Spirit de líder sofre um pequeno abalo após uma rara noite ruim contra uma das defesas mais fortes da liga. O Washington teve dificuldades para furar a linha defensiva do San Diego e não conseguiu encontrar o momento decisivo no fim do jogo que o diferenciou do restante da liga nesta temporada. O Spirit ainda está em uma posição promissora, atualmente em segundo lugar com 36 pontos, apenas um atrás do Gotham na corrida pelo título.

  • Utah RoyalsGetty Images

    2Utah Royals

    Posição anterior: 3

    Resultado: Vitória por 5 a 1 sobre o Portland Thorns

    Implicações: O Utah Royals acaba de dar uma das maiores demonstrações de força da temporada. Uma explosão de cinco gols contra um candidato recorrente não foi simplesmente uma vitória, foi uma declaração de que o Utah pertence à elite da liga, algo que ainda realmente nunca havia sido dito antes. O Utah está em terceiro lugar na classificação da liga, com 33 pontos.

  • Gotham FCGetty Images

    1Gotham FC

    Ranking anterior: 2

    Resultado: Vitória por 1 a 0 sobre o Houston Dash

    Implicações: O Gotham continua com cara de time campeão, mesmo quando a margem é estreita e as lesões seguem afetando o elenco. A vitória por 1 a 0 sobre o Houston não foi uma vitória de impacto no placar, mas foi mais um exemplo da capacidade do Gotham de controlar partidas, se manter organizado e encontrar o momento decisivo na hora H.