Justo quando a NWSL parecia estar se acomodando em uma ordem de forças, a semana 15 bagunçou novamente a classificação. Jogos no meio da semana sempre criam certo caos, e o Kansas City Current viveu os dois lados disso. A equipe marcou cinco gols contra o Racing Louisville antes de ficar com apenas um ponto em um empate por 1 a 1 com o Angel City em seu segundo jogo da semana.

Washington continuou com toda a pinta de favorito ao Shield, especialmente na vitória por 1 a 0 sobre o Utah Royals no meio da semana. Mesmo após a derrota de domingo para o San Diego, o Spirit segue como um dos times mais completos da liga. Trinity Rodman também está se aproximando de uma de suas melhores fases que vimos da atacante estrela, marcando oito gols para entrar na disputa pela Chuteira de Ouro. A atacante do Orlando Pride, Barbra Banda, ainda lidera a corrida com 12, apesar de estar servindo a Zâmbia na Copa Africana de Nações Feminina.

Foi uma semana de muitos gols em toda a liga. O Utah se recuperou da derrota para Washington ao surpreender o Portland por 5 a 1 no domingo, enquanto o North Carolina Courage também mandou seu recado com uma goleada de 5 a 0 sobre o Orlando na sexta-feira.

O Gotham FC também segue encontrando um caminho apesar de sua crescente lista de lesões, que agora inclui Emily Sonnett depois que ela foi descartada pelo restante da temporada com uma lesão no joelho. Mesmo sem Sonnett, o Gotham venceu o Bay FC por 1 a 0 na quarta-feira antes de superar o Houston Dash no sábado graças a Sam Kerr.

O Power Rankings desta semana exigiu muitas mudanças, então aqui está a situação dos 16 clubes antes de outra semana decisiva...