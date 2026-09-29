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Jaedyn ShawGetty Images
Traduzido por

Power Rankings da NWSL: Jaedyn Shaw faz história, Gotham FC segue em 1º, Ashley Sanchez iguala recorde de gols em uma única temporada

NWSL
Gotham FC
Washington Spirit
Orlando Pride
Chicago Stars
J. Shaw
S. Kerr
A. Sanchez
Futebol feminino
Especiais e Opinião

Angel City surpreendeu Washington e o Kansas City marcou quatro gols, enquanto Chicago Stars, Racing Louisville e Bay FC viram suas esperanças de ir aos playoffs chegarem ao fim.

Jaedyn Shaw transformou o que parecia ser um fim de semana rotineiro para o Gotham FC em mais um marco. Diante do lanterna Chicago, o Gotham FC manteve sua temporada dominante com dois gols de Shaw. Seus oitavo e nono gols na temporada fizeram dela a jogadora mais jovem da história da NWSL a alcançar 25 gols na carreira.

Para o Chicago, a derrota encerrou oficialmente suas esperanças de ir aos playoffs. Racing Louisville e Bay FC também foram eliminados no fim de semana.

O North Carolina Courage perdeu três pontos para o Utah Royals, mas Ashley Sanchez ainda teve um motivo para comemorar. A líder da artilharia marcou seu 20º gol na temporada, igualando o recorde de Temwa Chawinga em uma única temporada.



Em outros jogos, o Angel City surpreendeu o Washington Spirit, enquanto dois gols de Jess Fishlock ajudaram o Seattle Reign a passar com facilidade pelo Boston Legacy. O Kansas City Current fez quatro gols no Denver Summit FC, com Haley Hopkins marcando um hat-trick.

As semanas estão passando, e o cenário dos playoffs está ficando mais claro. Depois de mais um fim de semana movimentado, GOAL classifica todos os 16 times da NWSL.

  • Chicago StarsScoreplay

    Chicago Stars

    Classificação anterior: 16

    Resultado: Derrota por 3 a 1 para o Gotham FC

    Consequências: Talvez ainda haja alguma esperança para Chicago comVlatko Andonovski na disputa, mas não há como salvar esta temporada. O Stars agora tem apenas 17 pontos e segue na última colocação da tabela da liga, com campanha geral de 5-19-2.

  • Racing LouisvilleScoreplay

    Racing Louisville

    Classificação anterior: 14

    Resultado: Derrota por 2 a 0 para o San Diego Wave

    Consequências: O Racing Louisville perdeu mais uma partida, desta vez contra uma muito boa equipe do San Diego. O Racing Louisville está em penúltimo lugar, com apenas 23 pontos. Esta derrota para o Wave foi a 17ª da equipe na temporada.

  • Bay FCScoreplay

    Bay FC

    Ranking anterior: 15

    Resultado: Derrota por 3 a 1 para o Orlando Pride

    Consequências: Racheal Kundananji, do Bay FC, marcou seu terceiro gol na temporada, mas a equipe do norte da Califórnia não conseguiu parar o Pride, visitante. O Bay FC está em 13º lugar na classificação da liga e está empatado com o Legacy, com 26 pontos.

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  • Boston LegacyScoreplay

    Boston Legacy

    Posição anterior: 13

    Resultado: Derrota por 2 a 0 para o Seattle Reign

    Implicações: O Boston vinha parecendo mais competitivo nas últimas semanas, o que fez da derrota sem marcar para o Seattle uma certa surpresa. O Legacy está em 14º na classificação, empatado com o Bay FC com 26 pontos.

  • Houston DashGetty Images

    Houston Dash

    Posição anterior: 12

    Resultado: Empatou por 1 a 1 com o Portland Thorns

    Implicações: Um ponto contra o Portland é um bom resultado para o Houston, que ocupa a 12ª colocação. As novatas Kat Rader e Kate Faasse deram um impulso ao Dash pelo meio, mas a equipe tem tido dificuldades para montar uma atuação completa.

  • Orlando PrideScoreplay

    Orlando Pride

    Posição anterior: 11

    Resultado: Vitória por 3 a 1 sobre o Bay FC

    Implicações: O Orlando Pride marcou três vezes contra o Bay FC, graças a dois gols de Haley McCutcheon e a um gol nos acréscimos de Jacqueline Ovalle. O Pride ainda não está garantido nos playoffs e atualmente ocupa a 11ª colocação.

  • Kansas City CurrentScoreplay

    Kansas City Current

    Classificação anterior: 10

    Resultado: Vitória por 4 a 1 sobre o Denver Summit FC

    Consequências: O Kansas City Current mostrou sua melhor versão no fim de semana, e Haley Hopkins foi quem mais se destacou pela equipe, marcando três gols.

  • imago-sport-1082987863.jpgZUMA Press Wire

    Cúpula de Denver

    Classificação anterior: 9

    Resultado: Derrota por 4 a 1 para o Kansas City Current

    Consequências: O Summit não conseguiu segurar a vantagem depois que Lindsey Heaps colocou o time de Denver em vantagem aos 13 minutos. Denver está em 10º lugar na classificação da liga, então precisará encontrar mais vitórias se quiser chegar à pós-temporada.

  • Seattle Reign FCScoreplay

    Seattle Reign

    Classificação anterior: 8

    Resultado: Vitória por 2 a 0 sobre o Boston Legacy

    Implicações: Jess Fishlock, do Seattle Reign, marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Legacy na sexta-feira. O Reign está no meio da tabela, em oitavo lugar, e terá de conseguir um grande resultado contra o Courage na sexta-feira para seguir acima da linha de classificação para os playoffs.

  • Angel City FCScoreplay

    Angel City

    Posição anterior: 7

    Resultado: Vitória por 1 a 0 sobre o Washington Spirit

    Implicações: Um grande resultado para o Angel City, que, apesar de estar jogando bem nesta temporada, não conseguiu engatar uma sequência consistente de vitórias. Conquistar a vitória contra um time do topo da tabela é justamente o impulso de que a equipe de Los Angeles precisa para fazer uma forte arrancada no fim da temporada.

  • Portland ThornsGetty Images

    Portland Thorns

    Ranking anterior: 6

    Resultado: Empate por 1 a 1 contra o Houston Dash

    Implicações: O Thorns sofreu um gol logo aos 10 minutos de jogo, mas conseguiu empatar no fim do segundo tempo. A equipe saiu com um ponto diante de um Houston que está perto da parte de baixo da tabela.

  • Utah RoyalsScoreplay

    Utah Royals

    Classificação anterior: 5

    Resultado: Vitória por 2 a 1 sobre o North Carolina Courage

    Implicações: O Utah Royals saiu na frente e, apesar de ter sofrido um pênalti antes do intervalo, ainda conseguiu marcar mais uma vez contra o Courage. Agora, o Royals está em quarto lugar na classificação da liga, apenas um ponto atrás do Spirit.

  • Trinity RodmanGetty Images

    Washington Spirit

    Classificação anterior: 4

    Resultado: Derrota por 1 a 0 para o Angel City

    Consequências: O Washington Spirit foi derrotado pelo Angel City em casa, aos 88 minutos. O Spirit teve uma sequência difícil de jogos nos últimos dois fins de semana e, mesmo com a perda dos três pontos, segue em terceiro lugar.

  • North Carolina CourageScoreplay

    North Carolina Courage

    Ranking anterior: 3

    Resultado: Derrota por 2 a 1 para o Utah Royals

    Implicações: Ashley Sanchez marcou seu 20º gol da temporada para igualar o recorde de gols em uma única temporada da NWSL, mas o Courage ainda acabou derrotado pelo Utah. Dado o quão fortes Sanchez e a linha de frente do North Carolina têm sido, é surpreendente ver o Courage na nona colocação, logo abaixo da linha dos playoffs.

  • San Diego WaveGetty

    San Diego Wave

    Classificação anterior: 2

    Resultado: Venceu por 2 a 0 o Racing Louisville

    Implicações: O Wave fez o que precisava com dois gols no primeiro tempo e segue em grande fase. A equipe conseguiu isso sem Cat Macario, que assinou no início deste ano, mas ainda não jogou pelo clube. Ela foi recentemente colocada na lista de lesão que a tira do restante da temporada.

  • Jaedyn Shaw, GothamGetty Images

    Gotham FC

    Ranking anterior: 1


    Resultado: Vitória por 3 a 1 sobre o Chicago Stars


    Implicações: Com a vaga nos playoffs garantida, o Gotham está em busca do primeiro NWSL Shield da história do clube. Sam Kerr deu a assistência para o gol de abertura e marcou de cabeça o segundo contra o Chicago, ajudando o Gotham a ampliar sua sequência recorde de invencibilidade em casa para 11 partidas. A equipe tem seis pontos de vantagem na liderança, com quatro jogos restantes.