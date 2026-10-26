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Kansas City CurrentGetty Images
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Power Rankings da NWSL: drama na rodada decisiva! Vaga nos playoffs em disputa e Shield ainda não garantido antes do último fim de semana

Análises
NWSL
Gotham FC
San Diego Wave FC
Kansas City Current

O Shield não foi garantido, e a última vaga nos playoffs também não foi definida. A temporada da NWSL chegará ao Decision Day com as oito vagas da pós-temporada ainda por definir.

A definição do NWSL Shield e das posições finais nos playoffs ficará para o Dia da Decisão. A rodada será disputada no domingo, 1º de novembro, com os 16 clubes da National Women's Soccer League (NWSL) em ação.

Após um dos últimos fins de semana de jogos da NWSL, várias vagas ainda estavam em disputa na corrida pelos playoffs. Angel City e Kansas City deram espetáculo na hora mais importante. O clube de Los Angeles venceu o Bay FC por 2 a 0 e ampliou sua série invicta para nove jogos. O Current também vive seu melhor momento na hora certa: venceu o Washington Spirit por 2 a 1 em casa e subiu para a quarta posição na tabela, sua melhor colocação desde a primeira semana de jogos da NWSL.

O Gotham FC estava em posição de conquistar o Shield, mas, devido aos resultados de outros jogos da liga, terá de esperar até o Dia da Decisão. Uma vitória ou um empate contra o Utah Royals garantirá o título. Já o Utah assegurou sua primeira vaga na pós-temporada após empatar por 0 a 0 com o Seattle Reign FC.

O San Diego Wave poderia ter complicado a disputa pelo Shield para o Gotham, mas empatou por 2 a 2 com o Boston Legacy. Ainda pode conquistar o título, mas, para isso, precisa de uma derrota do Gotham e de um saldo de gols melhor. O jogo mais impressionante foi a goleada do Denver Summit por 6 a 1 sobre o Racing Louisville, com dois gols de Natasha Flint. O Denver ainda tem boas chances de chegar aos playoffs e soma 53 gols em sua temporada de estreia, mais do que qualquer outra equipe da liga.

Foi mais um fim de semana de mudanças na tabela, golaços e surpresas, e a GOAL classifica as 16 equipes antes do Dia da Decisão...

  • Racing LouisvilleGetty Images

    16Racing Louisville

    Posição anterior: 15

    Resultado: Perdeu por 6 a 1 para o Denver Summit

    Consequências: O Racing Louisville não terá a chance de disputar os playoffs e foi completamente superado pelo Denver Summit no jogo, no placar e na disposição durante o fim de semana. O Racing sofreu seis gols e chegou à 19ª derrota na temporada.

  • Chicago StarsGetty Images

    15Chicago Stars

    Classificação anterior: 16

    Resultado: Derrota por 3 a 1 para o Houston Dash

    Consequências: O Chicago Stars ficou sem chances de disputar os playoffs na 21ª rodada, então todos esses jogos foram apenas... parte do processo? O Stars perdeu três pontos para o Houston Dash e sofreu sua quinta derrota consecutiva nesta temporada.

  • Bay FCGetty Images

    14Bay FC

    Posição anterior: 14

    Resultado: Derrota por 2 a 0 para o Angel City

    Consequências: O Bay FC tem uma base sólida, mas encontra dificuldades para conseguir resultados quando mais importa. O Bay FC deixou escapar três pontos contra o Angel City e, apesar de alguns bons momentos na defesa, finalizou cinco vezes contra 15 do adversário.


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  • Orlando PrideGetty Images

    13Orlando Pride

    Posição anterior: 11

    Resultado: Derrota por 2 a 1 para o Gotham FC

    Consequências: O Orlando Pride deixou escapar três pontos contra o Gotham em Orlando. Já estava claro, mas agora ficou ainda mais evidente o quanto o time sente falta de Barbra Banda no ataque. Solai Washington fez sua parte e marcou o único gol do Pride.

  • Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Posição anterior: 13

    Resultado: Vitória por 3 a 1 sobre o Chicago Stars

    Consequências: O Houston conseguiu marcar três gols contra o Chicago, o que foi bom para o moral da equipe, mas não mudou muita coisa em suas chances de chegar aos playoffs. O Dash não tem mais chances de se classificar, mas pode ficar satisfeito por ter marcado três gols.

  • Boston LegacyGetty Images

    11Boston Legacy

    Posição anterior: 12

    Resultado: empate por 2 a 2 com o San Diego Wave

    Desdobramentos: Mesmo fora dos playoffs, o Boston sabe competir com os líderes da liga. A equipe dificultou a vida do San Diego Wave e conseguiu arrancar um ponto na partida. O Boston melhorou a cada jogo nesta temporada, o que gera grandes expectativas para o ano que vem.

  • North Carolina CourageScoreplay

    10North Carolina Courage

    Posição anterior: 4

    Resultado: Derrota por 1 a 0 para o Portland Thorns

    Consequências: É difícil entender como o North Carolina Courage pode ter uma jogadora como Ashley Sanchez, que marcou 20 gols nesta temporada, e ainda assim não ter vaga garantida nos playoffs. O Courage perdeu por 1 a 0 para o Portland, e Sanchez, responsável pelas duas chances de gol da equipe, não conseguiu convertê-las. O Courage ainda pode chegar aos playoffs, mas tudo será decidido na rodada decisiva.

  • Utah RoyalsScoreplay

    9Utah Royals

    Posição anterior:

    Resultado: empate por 0 a 0 com o Seattle Reign

    Consequências: Embora o Utah não tenha conquistado os três pontos contra o Reign FC, o empate garantiu ao time sua primeira classificação para os playoffs da NWSL. Atualmente, o Utah ocupa a sexta posição na classificação da liga, com 47 pontos, empatado com o Portland.

  • Denver Summit FCGetty Images

    8Denver Summit

    Classificação anterior: 10

    Resultado: Vitória por 6 a 1 sobre o Racing Louisville

    Consequências: O Denver Summit é o time com mais gols na NWSL e mostrou por quê no fim de semana, ao marcar seis vezes contra o Racing Louisville. Flint fez dois gols, e outras quatro jogadoras do Summit também contribuíram para a vitória. O Denver ainda disputa uma vaga nos playoffs, que será definida no dia decisivo.

  • Portland ThornsGetty Images

    7Portland Thorns

    Posição anterior: 6

    Resultado: Vitória por 1 a 0 sobre o North Carolina Courage

    Consequências: O Portland Thorns garantiu vaga nos playoffs com uma vitória dominante por 1 a 0 sobre o North Carolina Courage. A equipe enfrentou uma temporada difícil, marcada por lesões e pela atual suspensão de Sophia Wilson por cartão vermelho, mas vem conseguindo resultados quando mais importa. Um belo chute de Marie Müller decidiu a partida. O Portland Thorns enfrenta o Houston Dash no domingo.

  • Seattle Reign FCScoreplay

    6Seattle Reign

    Posição anterior: 5

    Resultado: empate por 0 a 0 com o Utah Royals

    Consequências: O Seattle Reign empatou por 0 a 0 com o Utah, resultado que mantém a equipe na última posição que dá vaga aos playoffs. O Reign disputa essa vaga com North Carolina e Denver e enfrentará o Orlando no Decision Day, em busca de um lugar na pós-temporada para não ter de se contentar com um “mais sorte no ano que vem”.

  • Kansas City CurrentGetty Images

    5Kansas City Current

    Posição anterior: 9

    Resultado: Vitória por 2 a 1 sobre o Washington Spirit

    Consequências: O Kansas City Current teve uma atuação forte contra um Washington Spirit que ainda disputava o cobiçado Shield. O Current compareceu e brilhou, graças a um gol de Lo'eau LaBonta e a uma finalização de Vanessa DiBernardo poucos minutos depois. Croix Bethune também estabeleceu um novo recorde de assistências em uma única temporada (11).

  • Washington SpiritGetty Images

    4Washington Spirit

    Posição anterior: 3

    Resultado: Derrota por 2 a 1 para o Kansas City Current

    Consequências: O Washington Spirit está oficialmente fora da disputa pelo Shield após deixar escapar três pontos diante do Kansas City Current. A partida foi marcada por muita disputa física, e o Spirit passou boa parte do jogo correndo atrás. Clara Luvanga marcou o único gol do Spirit na partida, que também foi o primeiro do jogo, aos 12 minutos.

  • Angel City FCGetty Images

    3Angel City

    Posição anterior: 7

    Resultado: Vitória por 2 a 0 sobre o Bay FC

    Desdobramentos: O Angel City segue em grande fase, chegou à quinta vitória consecutiva e está oficialmente classificado para os playoffs. Gisele Thompson marcou um golaço, e Riley Tiernan garantiu a vitória e os três pontos contra o Bay FC.

  • San Diego WaveGetty Images

    2San Diego Wave

    Classificação anterior: 1

    Resultado: empate em 2 a 2 com o Boston Legacy

    Consequências: O San Diego Wave ainda pode, matematicamente, conquistar o Shield e, como quase tudo, isso será decidido na última rodada. O Wave empatou em 2 a 2 com o Boston e passou grande parte da partida sob forte pressão defensiva. Apesar de ter sofrido o primeiro gol, Gia Corely marcou para o Wave e empatou o jogo logo após o intervalo.

  • Gotham FCGetty Images

    1Gotham FC

    Classificação anterior: 2

    Resultado: Venceu o Orlando Pride por 2 a 1

    Consequências: O Gotham FC estava perto de conquistar o Shield, mas agora terá de esperar até a partida do próximo domingo contra o Utah. O Gotham conseguiu vencer o Orlando, apesar de uma atuação relativamente insegura da equipe de Nova York/Nova Jersey. Midge Purce e Tierna Davidson marcaram os dois gols do Gotham na vitória que garantiu os três pontos.