A definição do NWSL Shield e das posições finais nos playoffs ficará para o Dia da Decisão. A rodada será disputada no domingo, 1º de novembro, com os 16 clubes da National Women's Soccer League (NWSL) em ação.

Após um dos últimos fins de semana de jogos da NWSL, várias vagas ainda estavam em disputa na corrida pelos playoffs. Angel City e Kansas City deram espetáculo na hora mais importante. O clube de Los Angeles venceu o Bay FC por 2 a 0 e ampliou sua série invicta para nove jogos. O Current também vive seu melhor momento na hora certa: venceu o Washington Spirit por 2 a 1 em casa e subiu para a quarta posição na tabela, sua melhor colocação desde a primeira semana de jogos da NWSL.

O Gotham FC estava em posição de conquistar o Shield, mas, devido aos resultados de outros jogos da liga, terá de esperar até o Dia da Decisão. Uma vitória ou um empate contra o Utah Royals garantirá o título. Já o Utah assegurou sua primeira vaga na pós-temporada após empatar por 0 a 0 com o Seattle Reign FC.

O San Diego Wave poderia ter complicado a disputa pelo Shield para o Gotham, mas empatou por 2 a 2 com o Boston Legacy. Ainda pode conquistar o título, mas, para isso, precisa de uma derrota do Gotham e de um saldo de gols melhor. O jogo mais impressionante foi a goleada do Denver Summit por 6 a 1 sobre o Racing Louisville, com dois gols de Natasha Flint. O Denver ainda tem boas chances de chegar aos playoffs e soma 53 gols em sua temporada de estreia, mais do que qualquer outra equipe da liga.

Foi mais um fim de semana de mudanças na tabela, golaços e surpresas, e a GOAL classifica as 16 equipes antes do Dia da Decisão...