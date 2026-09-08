Infelizmente, Bonmati sofreu uma fratura na fíbula ainda em novembro, que exigiu cirurgia e a manteve afastada até seu retorno em maio. Ela ainda conseguiu dar sua contribuição na conquista da quádrupla pela equipe catalã, com vitória sobre o Lyon na final da Champions League, mas não o suficiente para garantir uma quarta Bola de Ouro.

Aumentando ainda mais a expectativa está o fato de este não ter sido um ano de Copa do Mundo no futebol feminino, com a Copa Africana de Nações, vencida por Camarões ainda em agosto, também não contando para a votação da Bola de Ouro Feminina de 2026. Assim, serão as atuações pelos clubes na temporada 2025-26 que vão definir em grande parte a classificação deste prêmio, com exceção daquelas que participaram da Copa da Ásia, vencida pelo Japão ainda em março.

Então, quem são as favoritas ao prêmio de 2026? GOAL passa pelas vencedoras mais prováveis da Bola de Ouro após as indicações terem sido reveladas em 8 de setembro...

Atualização anterior: 2 de junho