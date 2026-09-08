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Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Power Rankings da Bola de Ouro Feminina de 2026: quem vai acabar com o domínio de três anos de Aitana Bonmati sobre a Bola de Ouro feminina?

Power rankings
Futebol feminino
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Liga dos Campeões Feminino
Barcelona
Arsenal Women
WSL
Liga F
NWSL
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Noruega F
Bayern Munich
Especiais e Opinião
Inglaterra F
Manchester City Women
Japão
Malawi
Kansas City Current
Jamaica F
Alemanha
Dinamarca F
Espanha
Polônia
Haiti F
OL Lyonnes
Holanda F
C. Coll

Aitana Bonmati venceu cada uma das últimas três Bolas de Ouro Femininas, mas o prêmio irá para outra pessoa em 2026. Será a bicampeã e também estrela do Barcelona Alexia Putellas, que vai se reafirmar como a melhor jogadora do futebol feminino? Ou pode haver um novo nome na lista de homenageadas quando a Bola de Ouro for entregue em Paris, em outubro?

Infelizmente, Bonmati sofreu uma fratura na fíbula ainda em novembro, que exigiu cirurgia e a manteve afastada até seu retorno em maio. Ela ainda conseguiu dar sua contribuição na conquista da quádrupla pela equipe catalã, com vitória sobre o Lyon na final da Champions League, mas não o suficiente para garantir uma quarta Bola de Ouro.

Aumentando ainda mais a expectativa está o fato de este não ter sido um ano de Copa do Mundo no futebol feminino, com a Copa Africana de Nações, vencida por Camarões ainda em agosto, também não contando para a votação da Bola de Ouro Feminina de 2026. Assim, serão as atuações pelos clubes na temporada 2025-26 que vão definir em grande parte a classificação deste prêmio, com exceção daquelas que participaram da Copa da Ásia, vencida pelo Japão ainda em março.

Então, quem são as favoritas ao prêmio de 2026? GOAL passa pelas vencedoras mais prováveis da Bola de Ouro após as indicações terem sido reveladas em 8 de setembro...

Atualização anterior: 2 de junho

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelona) 🆕

    Em 2025-26: 23 jogos sem sofrer gols. Venceu a Liga das Nações da UEFA, a Liga F, a Supercopa da Espanha, a Copa de la Reina e a Champions League.

    Há alguns jogos em que Cata Coll, como goleira deste dominante time do Barcelona, não tem muito o que fazer. E isso só faz com que os momentos em que ela é exigida fiquem ainda mais impressionantes.

    A final da Champions League deste ano foi um grande exemplo disso. O placar final, que terminou em 4 a 0 para o Barça, pode sugerir que os catalães tiveram vida fácil para derrotar o Lyon e conquistar uma quarta coroa europeia, mas isso não é verdade. Coll precisou estar em altíssimo nível neste confronto, fazendo quatro grandes defesas para manter sua equipe em vantagem antes de dois gols tardios de Salma Paralluelo darem brilho ao resultado final.

    Esse foi um dos 23 jogos sem sofrer gols que Coll teve em uma impressionante temporada 2025-26 por Barça e Espanha, na qual ajudou ambas as equipes a desfrutarem de um sucesso fantástico. Suas contribuições às vezes podem passar despercebidas, mas aquela atuação na final da Champions League deveria ter servido como um lembrete de sua importância e rendido a ela algum reconhecimento após sua primeira indicação à Bola de Ouro.

    • Publicidade
  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal) ⬇️

    Em 2025-26: Sete gols, cinco assistências. Venceu a Liga das Nações da Uefa e a Copa dos Campeões Feminina da Fifa.

    Depois de terminar em segundo na votação da Bola de Ouro no ano passado, será que Mariona Caldentey pode conquistar a Bola de Ouro desta vez? A internacional espanhola certamente voltou a ser influente pelo Arsenal, ajudando o time a vencer a edição inaugural da Copa dos Campeões Feminina da Fifa.

    Os números ofensivos de Caldentey, porém, caíram em relação ao ano passado, tanto no cenário doméstico quanto na Champions League, por causa do papel mais recuado que ela foi solicitada a desempenhar com mais consistência no clube, e isso provavelmente terá impacto em suas chances. O fato de ela também ter tido dificuldades para deixar sua marca nas fases finais da defesa do título europeu do Arsenal, encerrada pelo Lyon na semifinal, vai prejudicá-la. Ainda assim, é de se esperar que a vice-campeã do ano passado receba votos.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City) ⬆️

    Em 2025-26: 14 gols, cinco assistências. Venceu a Women's Super League e a FA Cup.

    Uma infeliz sequência de lesões faz com que já tenha passado um bom tempo desde a última vez em que Vivianne Miedema foi indicada à Bola de Ouro, estando ausente da lista final desde que terminou em 11º lugar em 2022. Mas a holandesa é amplamente considerada uma das melhores jogadoras do planeta e, na última temporada, lembrou a todos exatamente por que registrou dois top-5 consecutivos na votação da Bola de Ouro nas duas edições do prêmio que precederam 2022, ao desempenhar um papel fundamental em uma campanha que rendeu ao Manchester City seu primeiro título da Women's Super League em 10 anos.

    Apenas duas jogadoras marcaram mais gols na primeira divisão inglesa na última temporada do que Miedema, que também ficou em terceiro lugar em assistências e em segundo em participações diretas em gols somadas. A ausência do City em competições europeias vai prejudicar suas chances de igualar algumas das colocações mais altas que já teve na Bola de Ouro, mas a atacante ainda deve garantir uma indicação após sua primeira temporada sem lesões em algum tempo, com seu retorno aos gols na final da FA Cup apenas fortalecendo suas chances.

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelona) ⬆️

    Em 2025-26: 32 gols, nove assistências. Venceu a Liga das Nações da Uefa, a Liga F, a Supercopa da Espanha, a Copa de la Reina e a Champions League.

    Claudia Pina teve uma brilhante temporada 2025-26. Ela ganhou a Chuteira de Ouro da Liga F e foi uma das atacantes mais prolíficas do continente durante toda a temporada, para o benefício tanto da Espanha, que ela ajudou a conquistar a Liga das Nações, quanto do Barcelona, que venceu a quádrupla coroa.

    No entanto, ela sofreu uma pequena queda nessa produtividade na segunda metade da temporada, sem conseguir aproveitar os jogos em grandes palcos que o Barcelona teve. Nenhum gol, nenhuma assistência e nenhum momento de destaque nas manchetes nas fases eliminatórias da Champions League, nem no Clásico da Liga F contra o Real Madrid, fazem com que ela apareça mais abaixo neste ranking, embora tenha marcado na final da Copa de la Reina.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current) ↔️

    Em 2025-26: 18 gols, quatro assistências. Venceu o NWSL Shield e a Chuteira de Ouro.

    É sempre difícil saber como as estrelas da NWSL serão avaliadas na votação da Bola de Ouro, já que o calendário da liga não se alinha aos parâmetros do prêmio em termos de datas e pontos de corte. No ano passado, houve apenas três jogadoras da NWSL indicadas, e a presença de Marta e Esther Gonzalez se deveu mais às suas campanhas em grandes torneios, com Marta premiada com a Bola de Ouro após ajudar o Brasil a vencer a Copa América, enquanto Gonzalez foi a artilheira da Euro 2025 quando a Espanha chegou à final.

    A indicação de Temwa Chawinga, porém, teve como base seu desempenho excepcional na NWSL. Na temporada de 2024, cujos últimos meses foram relevantes para a Bola de Ouro, Chawinga ganhou os prêmios de Chuteira de Ouro e de Jogadora Mais Valiosa. Na temporada de 2025, ela voltou a conquistar ambas as honrarias, além de ajudar o Kansas City Current a vencer o NWSL Shield, e também tem brilhado na campanha de 2026.

    Assim, a atacante deve voltar a ser respeitada na classificação da Bola de Ouro, mesmo que sua campanha incrível por Malawi em sua estreia na Copa Africana de Nações Feminina não entre no período considerado para a votação.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City) ⬆️

    Em 2025-26: seis gols, cinco assistências. Venceu a Copa da Ásia, a Women's Super League e a FA Cup.

    Indicada em 2023 e 2024, Yui Hasegawa deve estar novamente na lista preliminar em 2026, já que foi o coração de um time do Manchester City que surpreendeu na WSL na última temporada. Atuando em um brilhante meio-campo com duplo volante ao lado da jovem inglesa Laura Blindkilde Brown ou da internacional dos Estados Unidos Sam Coffey, Hasegawa recebeu mais liberdade para avançar, e isso resultou em mais participações em gols, o que só reforça sua candidatura.

    O fato de Hasegawa ter sido uma jogadora-chave no título do Japão na Copa da Ásia reforça muito suas credenciais, acrescentando mais um troféu ao seu currículo ao lado do título da WSL conquistado pelo City com certa tranquilidade e do título da FA Cup, que veio com uma vitória por 4 a 0 sobre o Brighton.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern de Munique) ↔️

    Em 2025-26: 10 gols, 22 assistências. Venceu a Bundesliga, a Supercopa da Alemanha e a Copa da Alemanha.

    Jogadoras na Alemanha podem acabar sendo ignoradas na votação deste prêmio, mas os números incríveis de Klara Buhl claramente falaram mais alto no ano passado, e ela também foi excelente desta vez.

    A veloz ponta igualou sua marca de gols e superou a de assistências na Bundesliga em relação à campanha de 2024-25, com seus números na Champions League também disparando graças a impressionantes oito assistências em seus primeiros seis jogos. Esses números vieram apesar de Buhl ter ficado fora por dois meses com uma lesão muscular, com ela tendo papel importante na conquista de mais uma tríplice coroa nacional do Bayern, o que certamente a recoloca entre as indicadas à Bola de Ouro.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal) ↔️

    Em 2025-26: 29 gols, 10 assistências. Venceu a Copa dos Campeões Feminina da FIFA.

    No ano passado, Alessia Russo terminou em terceiro na votação da Bola de Ouro. Em 2025-26, individualmente, ela teve uma temporada ainda melhor. Será que pode ser ela a dar esse salto e conquistar a Bola de Ouro?

    É preciso dizer que o papel de Russo na bem-sucedida defesa do título europeu da Inglaterra e no triunfo do Arsenal na Champions League contribuiu para sua alta colocação na votação de 2025. Sendo assim, a eliminação do Arsenal na semifinal desta última e sua incapacidade de conquistar qualquer outro grande troféu, à exceção da edição inaugural da Copa dos Campeões Feminina da FIFA, deve atrapalhar a candidatura da atacante à Bola de Ouro de 2026.

    Dito isso, os números de Russo na temporada passada foram excelentes e ajudaram o Arsenal a fazer uma grande campanha na Champions League, com ela marcando em ambos os confrontos do mata-mata. Ela receberá votos mais do que merecidos, mas provavelmente não tantos quanto no ano passado.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelona) ⬇️

    Em 2025-26: 18 gols, 16 assistências. Venceu a Liga F, a Supercopa de Espana, a Copa de la Reina e a Champions League.

    Há vários fatores em jogo quando se trata da Bola de Ouro Feminina. Claro, as atuações e as estatísticas de cada jogadora são um dos principais, especialmente nos maiores palcos, assim como a conquista de títulos. Mas seria ingênuo não notar também a importância do reconhecimento do nome quando se trata desse prêmio.

    Houve muitas omissões estranhas ao longo dos anos, com estrelas da relativamente menos badalada Bundesliga muitas vezes sendo ignoradas, por exemplo, enquanto a maestra do Barcelona Caroline Graham Hansen teve de esperar até 2024 por sua primeira indicação. No entanto, a internacional norueguesa já rompeu essa barreira e deve estar novamente na disputa em 2026.

    Apenas uma jogadora teve mais participações diretas em gols na Liga F na última temporada do que Graham Hansen, que liderou a competição em assistências, e a estrela do Barcelona também apareceu com frequência nos grandes momentos, com algumas atuações fantásticas nas fases eliminatórias da Champions League.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona) ⬆️

    Em 2025-26: Quatro gols, 10 assistências. Venceu a Liga F, a Supercopa de Espana, a Copa de la Reina e a Champions League.

    Depois de ficar mais de dois meses fora por causa de um osso quebrado no pé, o que a obrigou a assistir de longe ao título da Espanha na Nations League, Patri Guijarro voltou com tudo em 2026. Sua importância no Barcelona ficou evidente assim que retornou, com o nível da equipe subindo a ponto de seu período afastada não impedir que ela receba outra inclusão na lista estendida da Bola de Ouro.

    Tendo já terminado em sexto lugar na votação deste prêmio, sua melhor colocação até aqui, Guijarro pode chegar perto disso em 2026 após um fim forte de temporada 2025-26, que incluiu uma atuação fantástica na final da Champions League, com sua assistência para o segundo gol de Ewa Pajor sendo um momento de destaque.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    5Khadija Shaw (Manchester City) ⬆️

    Em 2025-26: 39 gols, nove assistências. Ganhou a Women's Super League e a FA Cup.

    Embora sua candidatura à Bola de Ouro provavelmente seja limitada pela ausência de futebol europeu, Khadija Shaw deve receber muitos votos na Bola de Ouro mais tarde neste ano por causa de uma temporada fantástica diante do gol, que levou o Man City ao primeiro título da WSL em 10 anos. Shaw marcou 21 gols em 22 jogos da liga na última temporada, oito a mais do que qualquer outra jogadora da divisão, e também somou quatro assistências, o que a tornou, com folga, a jogadora mais produtiva da WSL.

    A atacante então desfrutou de mais sucesso na FA Cup, tanto individualmente quanto com sua equipe. Uma atuação de dois gols na semifinal levou o City a Wembley, e depois ela foi brilhante na final, marcando um gol e dando uma assistência na vitória por 4 a 0 sobre o Brighton. 

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    4Pernille Harder (Bayern de Munique) ↔️

    Em 2025-26: 34 gols, 14 assistências. Venceu a Bundesliga, a Supercopa da Alemanha e a Copa da Alemanha.

    Depois de ficar em segundo lugar na primeira edição da Bola de Ouro Feminina, em 2018, Pernille Harder segue em altíssimo nível em 2026. A jogadora da seleção da Dinamarca provavelmente teria uma Bola de Ouro na prateleira se o prêmio tivesse sido entregue em 2020, e continua muito bem avaliada pelos votantes, tendo ficado em 20º lugar no ano passado, apesar de a Dinamarca ter sido eliminada na fase de grupos da Euro 2025 sem somar nenhum ponto.

    Isso aconteceu depois de uma campanha excelente que terminou com a tríplice coroa pelo Bayern de Munique, e o clube alemão repetiu o mesmo sucesso desta vez, enquanto Harder produziu números que superaram os da temporada passada. Somando a isso o papel de destaque que ela teve no triunfo do Bayern sobre o Manchester United nas quartas de final da Champions League, o quanto atuou bem apesar da derrota para o Barcelona na semifinal e como ajudou uma Dinamarca compreensivelmente desacreditada a se classificar de forma automática para a Copa do Mundo do próximo verão, Harder pode estar a caminho de sua melhor colocação na Bola de Ouro em vários anos.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon) ⬇️

    Em 2025-26: 22 gols, 12 assistências. Venceu a Coupe de la Ligue, a Coupe de France e a Premiere Ligue.

    Seria uma enorme surpresa se Melchie Dumornay não ganhar a Bola de Ouro em algum momento, ela é simplesmente boa desse jeito. É algo que ela provou repetidamente com suas atuações pelo Lyon nesta temporada, na qual regularmente se destacou como a melhor jogadora em campo.

    Depois de marcar em um ritmo notável na temporada 2024-25, Dumornay deu assistências com mais regularidade na última temporada, mas ainda assim balançou as redes em grandes momentos, e de forma espetacular. Foi o caso quando o Lyon enfrentou o PSG na final da Coupe de la Ligue, já que sua finalização maravilhosa acabou sendo o único gol do jogo, e ela também abriu o placar na final da Coupe de France, antes de marcar um hat-trick na decisão do título da liga, enquanto o OL completava uma tríplice coroa doméstica.

    Na Champions League, Dumornay também foi decisiva para ajudar sua equipe a chegar à final. Balançando as redes na vitória das quartas de final sobre o Wolfsburg e eleita a Jogadora da Partida quando o OL eliminou o Arsenal nas semifinais, essas são atuações do tipo que devem fazê-la aparecer bem colocada.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelona) ⬆️

    Em 2025-26: 33 gols, sete assistências. Venceu a Liga F, a Supercopa da Espanha, a Copa da Rainha e a Champions League.

    O papel de Ewa Pajor na campanha de 2025-26 do Barcelona, que terminou com quatro títulos, deve colocá-la bem perto do topo da votação da Bola de Ouro, se não no topo.

    Em 2025, a internacional polonesa recebeu o Troféu Gerd Muller por seu faro de gol e também ficou em oitavo lugar na votação do prêmio principal. Como uma candidata real a conquistar a Bola de Ouro, ela deve terminar ainda mais acima desta vez.

    Pajor pode não ter alcançado a marca de 50 gols que atingiu no ano passado, mas ainda assim foi extremamente prolífica e apareceu em grandes jogos, marcando em todos os cinco jogos do mata-mata da Champions League do Barcelona, na campanha em que o time superou o Real Madrid, o Bayern de Munique e depois venceu o Lyon na final. Seus dois gols naquela decisão foram decisivos, e ela conquistou o título pela primeira vez em sua sexta final.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (Barcelona) ↔️

    Em 2025-26: 24 gols, 13 assistências. Venceu a Liga das Nações Feminina da Uefa, a Liga F, a Supercopa da Espanha, a Copa de la Reina e a Champions League.

    Para muitos, Alexia Putellas teria sido uma vencedora merecedora da Bola de Ouro Feminina de 2025. A estrela do Barcelona pareceu, sem dúvida, melhor do que nunca na temporada 2024-25, deixando para trás alguns anos difíceis por causa de lesões para atuar em um nível de outro mundo, enquanto o Barcelona conquistava a tríplice coroa nacional e chegava à final da Champions League.

    Putellas só levou isso para a temporada 2025-26, na qual o peso da expectativa esteve ainda mais sobre seus ombros em alguns momentos, em meio às lesões no meio-campo de Guijarro e Bonmati. A bicampeã da Bola de Ouro brilhou ao ajudar jogadoras mais jovens ao seu redor a darem um passo à frente para suprir as ausências de grandes nomes, ao mesmo tempo em que ainda produzia um retorno muito impressionante de gols e assistências que ajudou tanto a Espanha quanto o Barca a vencer tudo o que era possível.

    Dado seu nível consistentemente de classe mundial, o histórico que tem na votação da Bola de Ouro e o papel que desempenhou na conquista da quádrupla coroa pelo Barca, além do reconhecimento precoce com prêmios como o de Jogadora da Temporada da Champions League, Putellas parece ser a principal favorita à Bola de Ouro Feminina de 2026.