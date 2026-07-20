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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Power Rankings da Bola de Ouro de 2026: Lamine Yamal vence a Copa do Mundo, mas a joia adolescente da Espanha fez o suficiente para superar Harry Kane na disputa pela Bola de Ouro?

Power rankings
Bola de Ouro
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Copa do Mundo
Liga dos Campeões
Premier League
La Liga
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês
Africa Cup of Nations

Com o duopólio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo presumivelmente ficando para trás, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta há quase 20 anos, com inúmeros jogadores agora iniciando cada temporada acreditando ter a chance de conquistar o prêmio individual mais prestigioso que o futebol pode oferecer. Ousmane Dembele deixou para trás uma carreira marcada por lesões e inconsistências para vencer a Bola de Ouro em 2025, e esteve novamente entre um grupo numeroso de candidatos em 2026.

Dembélé praticamente assegurou o prêmio graças às suas atuações ao ajudar o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Champions League novamente deve ter grande peso na disputa pela Bola de Ouro desta vez. No entanto, este também foi um ano de Copa do Mundo, então há a possibilidade de que as atuações durante o verão na América do Norte tenham enorme influência no resultado final.

Também não se esqueça de que a Copa Africana de Nações também será levada em conta, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilharam por seus clubes, mas também impressionaram em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A vitória da Espanha na final da Copa do Mundo não apenas encerrou a temporada, mas também a disputa pela Bola de Ouro, sem que ninguém pudesse fazer mais para reforçar sua candidatura. O Power Ranking da Bola de Ouro da GOAL vem acompanhando os prováveis vencedores da Bola de Ouro de 2026 nos últimos nove meses, e aqui estão aqueles que acreditamos ter mais chances de subir ao topo do pódio na cerimônia em Londres, em 26 de outubro...

Atualização anterior: 16 de julho de 2026. Jogadores removidos: Bruno Fernandes & Gabriel Magalhaes.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ↔️

    Em 2025-26: 15 gols, seis assistências.

    Depois de terminar no pódio em 2024, as chances de Jude Bellingham de ao menos garantir uma indicação à Bola de Ouro dois anos depois pareciam encerradas após uma temporada profundamente decepcionante no Real Madrid, interrompida em duas ocasiões por períodos fora de ação enquanto se recuperava de lesão. No entanto, o que Bellingham produziu na Copa do Mundo pela Inglaterra ainda pode lhe render um lugar na lista final de indicados.

    O meio-campista foi a principal força por trás da campanha da Inglaterra até as semifinais, com sua marca de sete gols incluindo dois gols decisivos contra México e Noruega no mata-mata. E, embora a Inglaterra tenha ficado aquém mais uma vez no cenário global, as atuações de Bellingham provavelmente permanecerão por muito tempo na memória dos votantes da Bola de Ouro.

    • Publicidade
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Lautaro Martínez (Inter) ⬇️

    Em 2025-26: 30 gols, 10 assistências. Venceu a Serie A e a Coppa Italia.

    Embora tenha sido eliminada de forma constrangedora da Champions League pelo Bodo/Glimt, a Inter ainda assim teve uma temporada bem-sucedida, já que o clube assegurou o título da Serie A antes de triunfar na final da Coppa Italia. Como nos anos anteriores, Lautaro Martinez foi a principal força por trás desse sucesso.

    Ele terminou com três gols de vantagem como artilheiro da primeira divisão italiana e levou essa forma para a Copa do Mundo, onde marcou alguns gols cruciais pela Argentina, incluindo o gol da vitória na semifinal contra a Inglaterra. Infelizmente, Lautaro não saiu do banco na final, já que a Argentina priorizou a solidez defensiva, o que significou que ele não pôde repetir o gol do título que marcou na final da Copa América de 2024.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18David Raya (Arsenal) ⬆️

    Em 2025-26: 29 jogos sem sofrer gols. Venceu a Copa do Mundo e a Premier League.

    Sempre há espaço na lista da Bola de Ouro para um ou dois goleiros, e David Raya é o candidato de maior destaque em 2026 depois de desfrutar de mais uma temporada soberba pelo Arsenal. Raya conquistou a Luva de Ouro da Premier League pela terceira temporada consecutiva, já que o Arsenal finalmente superou esse obstáculo e triunfou na elite do futebol inglês, enquanto sofreu apenas cinco gols durante a campanha do clube até a final da Champions League.

    Ele também encerrou a temporada com uma medalha de campeão da Copa do Mundo, embora Raya tenha sido, de forma um tanto surpreendente, a segunda opção atrás de Unai Simon pela Espanha e, assim, não tenha entrado em campo na América do Norte pela seleção espanhola.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) 🆕

    Em 2025-26: Três gols, seis assistências. Venceu a Copa do Mundo, a Champions League, a Ligue 1, o Trophée des Champions, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa.

    Fabian Ruiz, na verdade, perdeu uma parte considerável da temporada por causa de lesão, mas, como o jogador mais vitorioso da temporada 2025-26, ainda deve encontrar seu lugar na lista de finalistas da Bola de Ouro. O jogador do PSG ainda conseguiu dar algumas contribuições importantes para o sucesso doméstico e europeu da equipe, mais uma vez formando um terço do melhor meio-campo do planeta.

    Ruiz então correspondeu por Espanha durante a campanha triunfante na Copa do Mundo, depois de entrar na escalação durante as fases de mata-mata. O ex-astro do Napoli ainda não sabe o que é perder em suas 50 partidas por La Roja, com o amuleto da sorte da seleção agora acrescentando um título mundial ao europeu que ajudou a conquistar em 2024.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    Em 2025-26: Quatro gols, 18 assistências, 21 jogos sem sofrer gols. Venceu a Copa Africana de Nações, a Liga dos Campeões, a Ligue 1 e a Supercopa da Uefa.

    Melhor lateral-direito do planeta, Achraf Hakimi teve outra temporada excelente pelo PSG e voltou de lesão bem a tempo de ter participação total no triunfo da equipe na final da Liga dos Campeões.

    Por enquanto, ele também pode se considerar campeão da África após a decisão da CAF de reverter o resultado da controversa final da Copa Africana de Nações, embora o recurso de Senegal ainda possa mudar essa decisão. Independentemente disso, Marrocos mais uma vez se mostrou a principal força do continente na Copa do Mundo, com Hakimi correspondendo durante a campanha até as quartas de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬇️

    Em 2025-26: 32 gols, nove assistências. Venceu a Copa do Mundo e a Copa do Rei.

    Não é exagero dizer que Mikel Oyarzabal viveu a temporada de sua vida. O homem que marcou o gol da vitória na final da Euro 2024 teve a campanha mais artilheira de sua carreira em nível de clube, ao mesmo tempo em que ajudou a Real Sociedad a vencer a Copa do Rei, e manteve esse faro de gol no cenário internacional.

    Oyarzabal teve média de quase um gol por jogo pela Espanha desde o início das Eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro, e mostrou seu poder de decisão ao longo do torneio, marcando cinco vezes pela futura campeã na América do Norte.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    Em 2025-26: 28 gols, 16 assistências.

    Vinicius Jr viveu um 2025 miserável no que diz respeito às suas atuações pelo Real Madrid, marcando apenas oito gols em La Liga ao longo do ano civil, já que sua jornada de vingança pela Bola de Ouro deu errado. No entanto, como diz o velho ditado, "a forma é temporária, a classe é permanente", e Vini mostrou que ainda pode ser decisivo durante uma boa sequência no início de 2026, que incluiu quatro gols em seis jogos do mata-mata da Champions League.

    O ex-talento do Flamengo voltou ao seu melhor nível, mas isso não foi suficiente para ajudar a levar títulos ao Bernabéu. Ainda assim, ele conseguiu encerrar seu recorde abismal com o Brasil ao liderar pelo exemplo com quatro gols durante a Copa do Mundo, embora não tenha conseguido levar a Seleção além das oitavas de final, e a espera pela sexta estrela continua.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ↔️

    Em 2025-26: Oito gols, 15 assistências. Ganhou a Premier League.

    Declan Rice se consolidou como um dos meio-campistas de elite do futebol mundial com suas atuações contra o Real Madrid na Liga dos Campeões de 2024-25, e o jogador do Arsenal só evoluiu desde então. Rice foi um dos jogadores mais importantes do Arsenal na conquista do título da Premier League desta vez, além de ter desempenhado um papel importante na campanha que levou o time à final da Liga dos Campeões.

    As arrancadas de Rice, suas ações defensivas e as bolas paradas fizeram com que ele raramente passasse despercebido nos jogos, e ele continuou a dar contribuições decisivas durante a campanha da Inglaterra até as semifinais da Copa do Mundo, apesar de lutar contra lesões e doença na América do Norte.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Em 2025-26: Sete gols, 10 assistências. Venceu a Champions League, a Ligue 1, o Trophee des Champions, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde sua decepcionante passagem por empréstimo pelo Wolves em 2021 até terminar no pódio da Bola de Ouro em 2025, e o maestro do PSG agora é considerado por muitos o melhor meio-campista do planeta. Certamente, ele jogou assim durante boa parte da temporada e ainda acrescentou mais gols e assistências ao seu jogo, enquanto o time de Luis Enrique voltou a vencer tanto a Ligue 1 quanto a Champions League.

    Vitinha foi eleito o melhor em campo na final desta última e continuou a ditar o ritmo de Portugal na Copa do Mundo, embora a seleção como um todo tenha decepcionado enormemente em sua campanha até a derrota para a Espanha nas oitavas de final.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern de Munique) ⬇️

    Em 2025-26: 30 gols, 27 assistências. Venceu a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha.

    Os torcedores do Liverpool talvez possam ser perdoados por se perguntarem se a temporada do clube poderia ter sido muito mais bem-sucedida caso Luis Diaz não tivesse sido vendido no verão passado. O versátil atacante teve papel importante no título dos Reds em 2024-25, mas seu desejo por um novo desafio fez com que o clube aceitasse uma proposta de €75 milhões (£65,5 milhões/US$ 88 milhões) do Bayern de Munique pelo internacional colombiano.

    Diaz não olhou para trás desde então, tendo desenvolvido um ótimo entrosamento com Harry Kane e o restante de seus companheiros de Bayern. Alguns de seus gols na Bundesliga na última temporada foram impressionantes, enquanto suas atuações eletrizantes na Champions League certamente chamaram a atenção dos eleitores da Bola de Ouro, mesmo que o Bayern tenha ficado pelo caminho mais uma vez na Europa. Ele também proporcionou alguns momentos mágicos pela Colômbia na Copa do Mundo, ainda que a seleção tenha sido eliminada nos pênaltis pela Suíça nas oitavas de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona) 🆕

    Em 2025-26: Um gol, duas assistências, 26 jogos sem sofrer gols. Venceu a Copa do Mundo, La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Todas as atenções estavam voltadas para Lamine Yamal quando a Espanha foi para a Copa do Mundo, mas ele acabou ofuscado por outro adolescente do Barcelona, Pau Cubarsi. O jogador de 19 anos deu sequência a mais uma temporada de títulos com o Barça e realmente se apresentou ao cenário global, com Cubarsi sendo visto por muitos como o zagueiro de destaque do torneio na América do Norte.

    O defensor foi eleito o Melhor Jogador Jovem após a vitória da Espanha na final, já que Cubarsi teve papel fundamental para que La Roja sofresse apenas 10 finalizações no alvo e um único gol no caminho até erguer o troféu.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Em 2025-26: 23 gols, 10 assistências. Venceu a Champions League, a Ligue 1, o Trophée des Champions, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa.

    Se fôssemos coroar o jogador de maior destaque das fases de mata-mata da Champions League, então Khvicha Kvaratskhelia estaria muito acima de praticamente todos os outros. O ponta do PSG se tornou o primeiro jogador na história da competição a marcar ou dar assistência em sete jogos consecutivos de mata-mata, com alguns gols impressionantes incluídos nessa conta, enquanto o atual campeão abriu caminho para mais um triunfo europeu.

    A forma de Kvaratskhelia ao longo da temporada, porém, não alcançou esse mesmo nível, enquanto o fracasso da Geórgia em se classificar para a Copa do Mundo ameaça impor um teto ao lugar em que ele pode terminar na classificação final da Bola de Ouro. Ainda há um caminho para pelo menos o pódio para o homem que chamam de 'Kvaradona', e ele mal poderia ter feito mais para chegar lá.

  • haaland Getty Images

    8Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    Em 2025-26: 58 gols, 11 assistências. Venceu a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.

    Depois de uma temporada abaixo do esperado para seus próprios padrões elevadíssimos, Erling Haaland entrou no "Modo Exterminador" para iniciar a campanha de 2025-26, tornando-se uma força devastadora de um homem só para o Manchester City, enquanto o time buscava se reafirmar como candidato aos maiores títulos. Um jejum de gols na sequência, no início de 2026, ameaçou arruinar tanto as chances de Haaland na Bola de Ouro quanto as esperanças do City de conquistar troféus, já que a equipe caiu na Champions League, mas tanto ele quanto o time se recuperaram, vencendo a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, além de levar o Arsenal ao limite na disputa pelo título da Premier League.

    E assim, embora Haaland não tenha conquistado os maiores troféus disponíveis para ele, sua candidatura à Bola de Ouro foi, sem dúvida, fortalecida pela primeira participação da Noruega em uma Copa do Mundo desde 1998, quando seu atacante estrela aproveitou ao máximo ao marcar sete vezes durante a campanha inédita até as quartas de final.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    7Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Em 2025-26: 25 gols, 14 assistências. Venceu a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Troféu dos Campeões, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa.

    As lesões limitaram o impacto que Dembele conseguiu ter na primeira metade da temporada do PSG, o que fez com que a defesa de sua Bola de Ouro parecesse estar fora de cogitação. No entanto, após recuperar a plena forma física, ele voltou à disputa ao reencontrar sua melhor versão, sobretudo com atuações decisivas contra Liverpool e Bayern de Munique no mata-mata da Liga dos Campeões, antes de balançar a rede novamente na vitória sobre o Arsenal na final.

    Dembele ainda precisava causar impacto na Copa do Mundo para reforçar sua candidatura, e finalmente marcou os primeiros gols de sua carreira no torneio, com um hat-trick contra a Noruega sendo o grande destaque de sua campanha de seis gols. No entanto, fora isso, ele acabou ofuscado por alguns de seus companheiros de equipe na América do Norte, o que significa que Bolas de Ouro consecutivas agora estão quase certamente fora de alcance.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Manchester City) ⬆️

    Em 2025-26: Dois gols. Ganhou a Copa do Mundo, a FA Cup e a Copa da Liga Inglesa.

    Após voltar da lesão no LCA que arruinou suas esperanças de defender a Bola de Ouro de 2024, Rodri não pareceu o mesmo jogador durante boa parte da campanha de 2025-26. Embora tenha tido seus momentos com a camisa do Manchester City, enquanto a equipe conquistava dois títulos, ele continuou a lidar com problemas físicos e em alguns momentos pareceu sem ritmo.

    No entanto, tudo isso foi esquecido na Copa do Mundo, em que Rodri foi um dos grandes destaques da Espanha na conquista de seu segundo título. Eleito o melhor jogador do torneio, Rodri de repente voltou com tudo para a disputa de outra Bola de Ouro que muitos acreditavam que não seria possível conquistar.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    Em 2025-26: 58 gols, 14 assistências.

    Será que este é o ano em que Kylian Mbappe finalmente vai colocar as mãos na Bola de Ouro? Quase desde o momento em que surgiu como adolescente no Monaco, o atacante vem sendo apontado como um futuro vencedor da Bola de Ouro. Mas, depois de completar 27 anos em dezembro, Mbappe ainda espera pela oportunidade de estar no topo do pódio.

    Durante boa parte da temporada, ele pouco poderia ter feito a mais para se dar a melhor chance possível de acabar com essa espera, já que Mbappe carregou um Real Madrid em dificuldades, a ponto de sofrer uma lesão no joelho da qual teve dificuldade para se recuperar totalmente, período em que as esperanças do Real Madrid de terminar a temporada com um troféu foram gradualmente desaparecendo. Mbappe, no entanto, costuma guardar suas melhores atuações para as Copas do Mundo e, pela terceira edição consecutiva do torneio, foi um dos grandes destaques, com seus 10 gols lhe rendendo uma histórica segunda Chuteira de Ouro.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern de Munique) ↔️

    Em 2025-26: 26 gols, 41 assistências. Venceu a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Quem previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique se enganou feio, com o ponta somando dois anos de atuações fantásticas pelo campeão da Bundesliga. Tão capaz de marcar quanto de criar gols para os companheiros, o jogador de 24 anos se transformou em um dos atacantes mais temidos da Europa, ao mesmo tempo em que também deixou sua marca na Champions League, mais notavelmente contra o Real Madrid nas quartas de final, equipe que atormentou por longos períodos no Bernabéu antes de coroar o confronto com um gol de volta à Baviera.

    As atuações de Olise pelo clube também o ajudaram a garantir um lugar entre os titulares da França, apesar da intensa concorrência por vagas, e ele foi uma das estrelas da campanha de Les Bleus na Copa do Mundo, com sua criatividade e visão de jogo ajudando-o a dar sete assistências, um recorde.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    Em 2025-26: 44 gols, 30 assistências. Venceu a MLS Cup.

    Achava-se que os dias em que Lionel Messi sequer era indicado à Bola de Ouro haviam ficado para trás, mas, depois de conduzir o Inter Miami à sua primeira MLS Cup da história antes de brilhar na Copa do Mundo com a Argentina, ainda há uma chance real de que o oito vezes vencedor conquiste outra Bola de Ouro para a sua coleção.

    Messi provou estar em um patamar à parte no caminho para conquistar o prêmio de MVP da MLS pela segunda vez seguida, ao somar sozinho seis gols e sete assistências nos seis jogos do mata-mata do Miami, e certamente esse sucesso em nível de clube deve ser levado em conta quando os eleitores da Bola de Ouro preencherem suas cédulas.

    Ele depois marcou oito vezes e deu quatro assistências durante uma Copa do Mundo virtuosa e, embora não tenha conseguido levar a Argentina até o fim desta vez, fez o suficiente para mostrar, aos 39 anos, que continua sendo um dos, se não o melhor, jogador de futebol do planeta.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Em 2025-26: 26 gols, 21 assistências. Venceu a Copa do Mundo, La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Favorito das casas de apostas para a Bola de Ouro no início da temporada, Lamine Yamal está muito bem encaminhado para se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a conquistar o prêmio, e ele nem precisaria vencê-lo em 2026 para isso! As atuações do jovem do Barcelona nas fases finais da Champions League da última temporada fizeram com que ele passasse a ser visto por muitos como o melhor jogador do mundo, e o segundo lugar atrás de Dembele na votação foi prova disso.

    Há quem ainda acredite que Yamal precise produzir mais momentos decisivos nos maiores jogos, enquanto também existem preocupações de que o número de partidas que ele disputou em tão pouca idade esteja levando a um aumento nos problemas de lesão, algo que acabou provocando um fim prematuro para sua campanha pelo clube e teve papel em sua produção limitada pela Espanha na Copa do Mundo. Ainda assim, ele conseguiu mostrar seu dinamismo único enquanto a Espanha foi até o fim na América do Norte, mas o fato de Yamal não ter deixado sua própria marca individual no torneio significa que ele pode muito bem acabar ficando por pouco fora da corrida pela Bola de Ouro mais uma vez.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Munique) ↔️

    Em 2025-26: 73 gols, oito assistências. Venceu a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Sempre haverá aqueles que não valorizam plenamente Harry Kane, mas agora que ele se livrou do peso de não ter conquistado títulos, algo que muitos usavam para criticá-lo, o atacante do Bayern de Munique tem parecido um homem em missão, absolutamente determinado a mostrar que também merece reconhecimento individual, enquanto balançava as redes em um ritmo notável.

    Além de marcar gols aos montes, Kane exibiu seu jogo completo de forma devastadora pelo campeão da Bundesliga, enquanto marcou seis vezes pela Inglaterra durante a campanha até as semifinais da Copa do Mundo. Ficar aquém na América do Norte abriu a porta para outros tirarem dele a Bola de Ouro, mas, considerando que este é um prêmio rotineiramente dado ao jogador que teve a melhor temporada individual, é difícil contestar Kane não terminar no topo do pódio.