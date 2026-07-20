Dembélé praticamente assegurou o prêmio graças às suas atuações ao ajudar o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Champions League novamente deve ter grande peso na disputa pela Bola de Ouro desta vez. No entanto, este também foi um ano de Copa do Mundo, então há a possibilidade de que as atuações durante o verão na América do Norte tenham enorme influência no resultado final.

Também não se esqueça de que a Copa Africana de Nações também será levada em conta, o que significa que pode haver alguns jogadores que não apenas brilharam por seus clubes, mas também impressionaram em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A vitória da Espanha na final da Copa do Mundo não apenas encerrou a temporada, mas também a disputa pela Bola de Ouro, sem que ninguém pudesse fazer mais para reforçar sua candidatura. O Power Ranking da Bola de Ouro da GOAL vem acompanhando os prováveis vencedores da Bola de Ouro de 2026 nos últimos nove meses, e aqui estão aqueles que acreditamos ter mais chances de subir ao topo do pódio na cerimônia em Londres, em 26 de outubro...

Atualização anterior: 16 de julho de 2026. Jogadores removidos: Bruno Fernandes & Gabriel Magalhaes.