Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações ao ajudar o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Champions League mais uma vez deve ter um peso enorme na disputa pela Bola de Ouro desta vez. No entanto, também foi um ano de Copa do Mundo, então há a possibilidade de que as atuações durante o verão na América do Norte tenham grande influência no resultado final.

Também não se pode esquecer que a Copa Africana de Nações também será levada em conta, o que significa que pode haver alguns jogadores que não só brilharam por seus clubes, mas também impressionaram em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A vitória da Espanha na final da Copa do Mundo não apenas encerrou a temporada, mas também a disputa pela Bola de Ouro, sem que ninguém pudesse fazer mais nada para reforçar sua candidatura. O Power Ranking da Bola de Ouro da GOAL vem acompanhando os candidatos mais prováveis à Bola de Ouro de 2026 nos últimos nove meses, e aqui estão aqueles que acreditamos ter mais chances de subir ao topo do pódio na cerimônia em Londres, em 26 de outubro...