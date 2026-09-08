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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Power Rankings da Bola de Ouro 2026: Harry Kane, Lamine Yamal e Lionel Messi lideram a corrida em uma batalha real pela Bola de Ouro

Power rankings
Bola de Ouro
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Copa do Mundo
Liga dos Campeões
Premier League
La Liga
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês
Africa Cup of Nations

Com o duopólio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo presumivelmente ficando para trás, a disputa pela Bola de Ouro não parecia tão aberta há quase 20 anos, com inúmeros jogadores agora iniciando cada temporada acreditando que têm a chance de conquistar o prêmio individual mais prestigioso que o futebol tem a oferecer. Ousmane Dembélé saiu de uma carreira marcada por lesões e inconsistências para vencer a Bola de Ouro em 2025, e está novamente entre um grupo numeroso de candidatos em 2026.

Dembélé praticamente garantiu o prêmio graças às suas atuações ao ajudar o Paris Saint-Germain a conquistar sua primeira Copa da Europa, e a Champions League mais uma vez deve ter um peso enorme na disputa pela Bola de Ouro desta vez. No entanto, também foi um ano de Copa do Mundo, então há a possibilidade de que as atuações durante o verão na América do Norte tenham grande influência no resultado final.

Também não se pode esquecer que a Copa Africana de Nações também será levada em conta, o que significa que pode haver alguns jogadores que não só brilharam por seus clubes, mas também impressionaram em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A vitória da Espanha na final da Copa do Mundo não apenas encerrou a temporada, mas também a disputa pela Bola de Ouro, sem que ninguém pudesse fazer mais nada para reforçar sua candidatura. O Power Ranking da Bola de Ouro da GOAL vem acompanhando os candidatos mais prováveis à Bola de Ouro de 2026 nos últimos nove meses, e aqui estão aqueles que acreditamos ter mais chances de subir ao topo do pódio na cerimônia em Londres, em 26 de outubro...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: 25 gols, sete assistências. Venceu a Copa do Mundo, La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Não há dúvida de que Ferran Torres marcou o gol mais importante de toda a temporada 2025-26 ao balançar as redes com o único gol da final da Copa do Mundo, na prorrogação, em Nova Jersey, e é justo sugerir que esse gol tem um peso enorme quando se trata de sua indicação à Bola de Ouro, especialmente porque seu torneio pela Espanha até aquele momento havia sido bastante decepcionante.

    Dito isso, ele também contribuiu com muitos gols pelo Barcelona, que defendeu com sucesso seu título de La Liga, enquanto seu início rápido de trajetória no PSG deve ajudar suas chances de receber alguns votos.

    • Publicidade
  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhães (Arsenal)

    Em 2025-26: Quatro gols, seis assistências, 31 jogos sem sofrer gols. Venceu a Premier League.

    Talvez nenhum jogador represente o Arsenal dos dias de hoje melhor do que Gabriel Magalhaes, com o internacional brasileiro tendo se consolidado como uma das armas mais perigosas da Premier League em jogadas de bola parada, enquanto seu estilo físico de defender raramente esteve tão em alta nas últimas duas décadas quanto está agora.

    Embora William Saliba siga tão classudo como sempre, Gabriel agora pode ser considerado o mais influente da dupla de zaga do Arsenal. No entanto, o pênalti perdido na final da Champions League sem dúvida pesará contra ele na votação da Bola de Ouro, assim como a eliminação relativamente precoce do Brasil na Copa do Mundo.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martínez (Inter)

    Em 2025-26: 30 gols, 10 assistências. Venceu a Serie A e a Copa da Itália.

    Embora tenha sido eliminada de forma vexatória da Champions League pelo Bodo/Glimt, a Inter ainda teve uma temporada bem-sucedida, já que a Nerazzuri garantiu o título da Serie A antes de triunfar na final da Copa da Itália. Como nos anos anteriores, Lautaro Martinez foi a força motriz por trás desse sucesso.

    Ele terminou com três gols de vantagem como artilheiro da elite italiana e levou essa forma para a Copa do Mundo, onde marcou alguns gols cruciais pela Argentina, incluindo o gol da vitória na semifinal contra a Inglaterra. Infelizmente, Lautaro não saiu do banco na final, já que a Argentina priorizou a solidez defensiva, o que significa que ele não conseguiu repetir o gol do título que marcou na final da Copa América de 2024.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: Quatro gols, 18 assistências, 21 jogos sem sofrer gols. Venceu a Copa Africana de Nações, a Liga dos Campeões, a Ligue 1 e a Supercopa da Uefa.

    O melhor lateral-direito do planeta, Achraf Hakimi teve mais uma excelente temporada pelo PSG e voltou de lesão bem a tempo de participar plenamente do triunfo na final da Liga dos Campeões.

    Por enquanto, ele também pode se dizer campeão da África após a decisão da CAF de reverter o resultado da controversa final da Copa das Nações, embora o recurso de Senegal ainda possa mudar essa decisão. Independentemente disso, Marrocos mais uma vez se mostrou a principal força do continente na Copa do Mundo, com Hakimi correspondendo durante a campanha até as quartas de final.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Jude Bellingham (Real Madrid)

    Em 2025-26: 15 gols, seis assistências.

    Depois de terminar no pódio em 2024, as chances de Jude Bellingham sequer conquistar uma indicação à Bola de Ouro dois anos depois pareciam ter acabado após uma temporada profundamente decepcionante no Real Madrid, interrompida em duas ocasiões por períodos fora de ação enquanto se recuperava de lesão. No entanto, o que Bellingham produziu na Copa do Mundo pela Inglaterra lhe garantiu um lugar na lista final.

    O meio-campista foi a força motriz por trás da campanha da Inglaterra até as semifinais, com sua marca de sete gols incluindo dois dobletes decisivos contra México e Noruega no mata-mata. E, embora a Inglaterra tenha ficado aquém mais uma vez no cenário global, é provável que as atuações de Bellingham tenham permanecido por muito tempo na memória dos votantes da Bola de Ouro.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    15Vinicius Jr (Real Madrid)

    Em 2025-26: 28 gols, 16 assistências.

    Vinicius Jr viveu um 2025 miserável no que diz respeito às suas atuações pelo Real Madrid, marcando apenas oito gols em La Liga ao longo do ano-calendário, enquanto sua turnê de vingança pela Bola de Ouro deu errado. No entanto, como diz o velho ditado, "a forma é temporária, a classe é permanente", e Vini mostrou que ainda pode ser decisivo durante uma boa fase no início de 2026, que incluiu quatro gols em seis jogos do mata-mata da Champions League.

    O ex-talento do Flamengo voltar ao seu melhor nível não foi suficiente para ajudar a levar títulos ao Bernabéu, mas ele conseguiu deixar para trás seu histórico péssimo com o Brasil ao liderar pelo exemplo com quatro gols durante a Copa do Mundo, embora não tenha conseguido levar a Seleção além das oitavas de final, e a espera pela sexta estrela continua.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    Em 2025-26: Oito gols, 15 assistências. Venceu a Premier League.

    Declan Rice se consolidou como um dos meio-campistas de elite do futebol mundial com suas atuações contra o Real Madrid na Liga dos Campeões de 2024-25, e o jogador do Arsenal só evoluiu desde então. Rice foi um dos jogadores mais importantes do Arsenal na conquista do título da Premier League, além de ter tido papel importante na campanha que levou o time à final da Liga dos Campeões.

    As arrancadas de Rice, suas ações defensivas e suas cobranças de bola parada fizeram com que ele raramente passasse despercebido nos jogos, e ele seguiu dando contribuições decisivas durante a campanha da Inglaterra até as semifinais da Copa do Mundo, apesar de lidar com lesões e doença na América do Norte.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: Sete gols, 10 assistências. Venceu a Champions League, a Ligue 1, o Trophée des Champions, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa.

    Vitinha percorreu um longo caminho desde sua apagada passagem por empréstimo no Wolves em 2021 até terminar no pódio da Bola de Ouro em 2025, e o ditador-chefe do PSG agora é considerado por muitos o melhor meio-campista do planeta. Certamente, ele jogou dessa forma durante boa parte da última temporada, e ainda acrescentou mais gols e assistências ao seu jogo, enquanto a equipe de Luis Enrique voltou a vencer tanto a Ligue 1 quanto a Champions League.

    Vitinha foi eleito o melhor em campo na final da última, e seguiu ditando o ritmo de Portugal na Copa do Mundo, embora Portugal como um todo tenha decepcionado enormemente em sua campanha até a derrota para a Espanha nas oitavas de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: Três gols, seis assistências. Ganhou a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões, a Ligue 1, o Trophée des Champions, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa.

    Fabian Ruiz realmente perdeu uma boa parte da temporada por causa de lesão, mas, como o jogador mais condecorado da temporada 2025-26, ainda assim encontrou seu lugar na lista de finalistas da Bola de Ouro. O jogador do PSG conseguiu dar contribuições importantes para o sucesso doméstico e europeu da equipe, ao mais uma vez formar um terço da melhor unidade de meio-campo do planeta.

    Ruiz então apareceu para a Espanha durante a campanha triunfante da equipe na Copa do Mundo, depois de entrar na escalação durante as fases de mata-mata. O ex-astro do Napoli ainda não sabe o que é perder em suas 50 partidas por La Roja, com o talismã da equipe agora acrescentando um título mundial ao europeu que ajudou a conquistar em 2024.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern de Munique)

    Em 2025-26: 30 gols, 27 assistências. Venceu a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha.

    Os torcedores do Liverpool talvez possam ser perdoados por se perguntarem se a temporada 2025-26 não teria sido muito mais bem-sucedida caso Luis Diaz não tivesse sido vendido no verão passado. O versátil atacante teve papel importante no triunfo do Liverpool pelo título em 2024-25, mas seu desejo por um novo desafio levou o clube a aceitar uma proposta de € 75 milhões (£ 65,5 milhões/US$ 88 milhões) do Bayern de Munique pelo internacional colombiano.

    Diaz não olhou para trás desde então, construindo um ótimo entrosamento com Harry Kane e o restante de seus companheiros de equipe no Bayern. Alguns de seus gols na Bundesliga na temporada passada foram deslumbrantes, enquanto suas atuações empolgantes na Champions League certamente chamaram a atenção dos eleitores da Bola de Ouro, mesmo que o Bayern tenha acabado ficando aquém na Europa mais uma vez. Ele também proporcionou alguns momentos mágicos para a Colômbia na Copa do Mundo, ainda que a equipe tenha sido eliminada nos pênaltis pela Suíça nas oitavas de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona)

    Em 2025-26: Um gol, duas assistências, 26 jogos sem sofrer gols. Venceu a Copa do Mundo, La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Todas as atenções estavam voltadas para Lamine Yamal quando a Espanha foi para a Copa do Mundo, mas ele acabou ofuscado por outro adolescente do Barcelona, Pau Cubarsi. O jogador de 19 anos confirmou mais uma temporada de título com o Barcelona ao realmente se apresentar no cenário global, com Cubarsi sendo visto por muitos como o zagueiro de destaque do torneio na América do Norte.

    O defensor foi eleito o Melhor Jogador Jovem após a vitória da Espanha na final, já que Cubarsi desempenhou um papel fundamental para que a Espanha cedesse apenas 10 chutes no alvo e um único gol no caminho até levantar o troféu.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    Em 2025-26: 58 gols, 11 assistências. Venceu a FA Cup e a Carabao Cup.

    Depois de uma temporada abaixo do esperado para seus próprios altíssimos padrões, Erling Haaland entrou em "modo Exterminador" no início da campanha 2025-26, tornando-se uma verdadeira força de choque do Manchester City na tentativa de recolocar o clube na briga pelos maiores títulos. Um jejum de gols na sequência, no começo de 2026, ameaçou arruinar tanto as chances de Haaland na Bola de Ouro quanto as esperanças do City por títulos, já que a equipe caiu na Champions League, mas ele e o time se recuperaram, vencendo a FA Cup e a Carabao Cup, além de levar o Arsenal ao limite na disputa pelo título da Premier League.

    Assim, embora Haaland não tenha conquistado os maiores troféus à sua disposição, sua candidatura à Bola de Ouro foi, sem dúvida, impulsionada pela primeira participação da Noruega na Copa do Mundo desde 1998, torneio em que seu atacante estrela aproveitou ao máximo ao marcar sete vezes na inédita campanha até as quartas de final.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: 25 gols, 14 assistências. Venceu a Champions League, a Ligue 1, o Trophée des Champions, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa.

    As lesões limitaram o impacto que Dembélé conseguiu ter na primeira metade da temporada do PSG, o que fazia parecer que a defesa de sua coroa da Bola de Ouro estava fora de cogitação. No entanto, após retornar à plena forma física, ele voltou à disputa ao reencontrar sua melhor versão, principalmente com atuações decisivas contra Liverpool e Bayern de Munique no mata-mata da Champions League, antes de voltar a balançar as redes na vitória sobre o Arsenal na final.

    Dembélé ainda precisava causar impacto na Copa do Mundo para fortalecer sua candidatura, e ele finalmente marcou os primeiros gols de sua carreira no torneio, com um hat-trick contra a Noruega sendo o principal momento de sua campanha de seis gols. No entanto, no restante, ele acabou ofuscado por alguns de seus companheiros de equipe na América do Norte, o que significa que Bolas de Ouro consecutivas agora estão quase certamente fora de alcance.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    Em 2025-26: 23 gols, 10 assistências. Venceu a Champions League, a Ligue 1, o Trophée des Champions, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa.

    Se fôssemos coroar o jogador de maior destaque das fases de mata-mata da Champions League, então Khvicha Kvaratskhelia estaria muito acima de praticamente todos os demais. O ponta do PSG se tornou o primeiro jogador na história da competição a marcar ou dar assistência em sete jogos consecutivos de mata-mata, com alguns golaços incluídos nesse número, enquanto o atual campeão abriu caminho para mais um triunfo europeu.

    O desempenho de Kvaratskhelia ao longo da temporada, porém, não atingiu esse mesmo nível, enquanto o fracasso da Geórgia em se classificar para a Copa do Mundo ameaça impor um teto ao lugar em que ele pode terminar na classificação final da Bola de Ouro. Ainda há um caminho ao menos até o pódio para o homem a quem chamam de 'Kvaradona', e ele mal poderia ter feito mais para chegar lá.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    Em 2025-26: Dois gols. Ganhou a Copa do Mundo, a FA Cup e a Copa da Liga Inglesa.

    Após retornar da lesão no LCA que arruinou suas esperanças de defender a Bola de Ouro de 2024, Rodri não pareceu o mesmo jogador durante boa parte da campanha 2025-26. Embora tenha tido seus momentos com a camisa do Manchester City, enquanto a equipe conquistava dois títulos, ele continuou a enfrentar problemas físicos e pareceu sem ritmo em alguns momentos.

    No entanto, tudo isso foi esquecido na Copa do Mundo, onde Rodri foi um dos grandes destaques da Espanha na conquista de seu segundo título. Eleito o melhor jogador do torneio, Rodri de repente voltou com tudo à disputa por outra Bola de Ouro que muitos acreditavam não ser possível conquistar.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappe (Real Madrid)

    Em 2025-26: 58 gols, 14 assistências.

    Este é o ano em que Kylian Mbappe finalmente vai colocar as mãos na Bola de Ouro? Quase desde o momento em que surgiu como adolescente no Monaco, o atacante foi apontado como um futuro vencedor da Bola de Ouro. Mas, depois de completar 27 anos em dezembro, Mbappe ainda espera pela oportunidade de subir ao topo do pódio.

    Durante boa parte da temporada, ele pouco poderia ter feito a mais para se dar a melhor chance possível de acabar com essa espera, já que Mbappe carregou um Real Madrid em dificuldade, a ponto de sofrer uma lesão no joelho da qual teve dificuldades para se recuperar totalmente, período em que as esperanças do Real Madrid de encerrar a temporada com um troféu foram gradualmente se dissipando. Mbappe, no entanto, costuma guardar suas melhores atuações para as Copas do Mundo e, pelo terceiro torneio seguido, foi um dos grandes destaques, com seus 10 gols lhe rendendo uma histórica segunda Chuteira de Ouro.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern de Munique)

    Em 2025-26: 26 gols, 41 assistências. Venceu a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Quem previu que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique estava redondamente enganado, com o ponta acumulando dois anos de atuações fantásticas pelo campeão da Bundesliga. Tão capaz de marcar quanto de criar gols para os companheiros, o jogador de 24 anos se transformou em um dos atacantes mais temidos da Europa, além de também deixar sua marca na Champions League, mais notadamente contra o Real Madrid nas quartas de final, adversário que ele atormentou por longos períodos no Bernabéu antes de coroar o confronto com um gol de volta à Baviera.

    As atuações de Olise pelo clube também o ajudaram a assegurar uma vaga no time titular da França, apesar da intensa concorrência por posições, e ele foi uma das estrelas da campanha de França na Copa do Mundo, com sua criatividade e visão de jogo ajudando-o a dar sete assistências, um recorde.

  • messi Getty Images

    3Lionel Messi (Inter Miami)

    Em 2025-26: 44 gols, 30 assistências. Ganhou a MLS Cup.

    Imaginava-se que os dias em que Lionel Messi sequer era indicado à Bola de Ouro já tinham ficado para trás, mas, depois de levar o Inter Miami à sua primeira MLS Cup da história antes de desfrutar de uma Copa do Mundo brilhante com a Argentina, ainda há uma chance real de que o vencedor de oito edições conquiste outra Bola de Ouro para a sua coleção.

    Messi provou estar em um nível muito acima no caminho para conquistar um segundo prêmio consecutivo de MVP da MLS, ao somar seis gols e sete assistências apenas nos seis jogos dos playoffs do Miami, e certamente esse sucesso em nível de clube deve ser levado em conta quando os votantes da Bola de Ouro preencherem suas cédulas.

    Depois, ele marcou oito vezes e deu quatro assistências durante uma Copa do Mundo de atuação magistral, e, embora não tenha conseguido levar a Argentina até o fim desta vez, fez o suficiente para mostrar que, aos 39 anos, segue sendo um dos, se não o melhor, jogador de futebol do planeta.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    Em 2025-26: 26 gols, 21 assistências. Ganhou a Copa do Mundo, La Liga e a Supercopa da Espanha.

    Favorito das casas de apostas para a Bola de Ouro antes do início da temporada, Lamine Yamal está muito bem encaminhado para se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a conquistar o prêmio, e ele nem precisaria vencê-lo em 2026 para isso! As atuações do adolescente do Barcelona nas fases finais da Liga dos Campeões de 2024-25 fizeram com que ele passasse a ser visto por muitos como o melhor jogador do mundo, e o segundo lugar atrás de Dembele na votação foi prova disso.

    Há quem ainda acredite que Yamal precise produzir mais momentos decisivos nos maiores jogos, enquanto também existem preocupações de que o número de partidas que ele disputou em idade tão jovem esteja levando a um aumento dos problemas físicos que, no fim das contas, encerraram de forma prematura sua campanha pelo clube e tiveram papel em sua produção limitada pela Espanha na Copa do Mundo. Ainda assim, ele conseguiu mostrar seu dinamismo único enquanto a Espanha foi até o fim na América do Norte, mas o fato de Yamal não ter deixado sua própria marca individual no torneio significa que ele pode muito bem ficar por muito pouco novamente aquém na corrida pela Bola de Ouro.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern de Munique)

    Em 2025-26: 73 gols, oito assistências. Ganhou a Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup.

    Sempre haverá quem não aprecie totalmente Harry Kane, mas agora que ele finalmente se livrou do peso da falta de troféus, algo que muitos costumavam usar para criticá-lo, o atacante do Bayern de Munique tem parecido um homem em missão, absolutamente determinado a mostrar que também merece reconhecimento individual, enquanto segue balançando as redes em um ritmo notável.

    Além de marcar gols aos montes, Kane mostrou seu jogo completo de forma devastadora pelo campeão da Bundesliga, enquanto marcou seis vezes pela Inglaterra em sua campanha até as semifinais da Copa do Mundo. Ficar aquém na América do Norte abriu a porta para outros lhe tirarem a Bola de Ouro, mas, considerando que este é um prêmio que rotineiramente vai para o jogador que teve a melhor temporada individual, é difícil contestar Kane não terminar no topo do pódio.