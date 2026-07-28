Mais um fim de semana da NWSL trouxe muitas mudanças nas duas pontas da tabela.
O Seattle Reign foi quem mais chamou atenção, ao vencer fora de casa o San Diego por 2 a 0. Maddie Mercado abriu o placar antes de Jordyn Bugg confirmar os três pontos, impondo ao Wave uma derrota caseira custosa. O San Diego caiu para o quarto lugar na classificação, enquanto o Seattle subiu para a 10ª posição.
O duelo de destaque da noite de sexta-feira também teve muita importância, já que o Orlando seguiu arrancando resultados com uma vitória por 1 a 0 sobre o Chicago, apesar da ausência da atacante estrela e artilheira da corrida pela Chuteira de Ouro, Barbra Banda, que está na Copa Africana de Nações feminina.
Em outro jogo, Gotham e Portland dividiram os pontos em um resultado que pouco fez para separar duas das melhores equipes da liga. Já o Washington reforçou sua posição perto do topo da tabela com uma vitória por 1 a 0 sobre o estreante Denver, graças ao gol da joia italiana Sofia Cantore, aos 61 minutos.
Com tantos clubes tão próximos na classificação, cada ponto ganha ainda mais peso à medida que a disputa pelos playoffs se intensifica. À medida que a distância entre os postulantes continua a diminuir, GOAL classifica todos os 16 times...