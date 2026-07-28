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imago-sport-1080152259.jpgSports Press Photo

Traduzido por

Power ranking da NWSL: Washington Spirit acha um jeito, Sam Kerr marca seu primeiro gol pelo Gotham FC e Utah Royals FC pega fogo

Especiais e Opinião
Futebol feminino
NWSL
Angel City FC
Bay FC
Boston Legacy FC
Chicago Stars
Denver Summit FC
Gotham FC
Houston Dash
Kansas City Current
North Carolina Courage
Orlando Pride
Portland Thorns
Racing Louisville
San Diego Wave FC
Seattle Reign FC
Utah Royals
Washington Spirit
S. Kerr

Sam Kerr marca seu primeiro gol pelo Gotham FC no empate por 2 a 2 com o Portland Thorns FC, enquanto Sofia Cantore garante a vitória do Washington Spirit sobre Lindsey Heaps e o Denver Summit FC por 1 a 0. A GOAL classifica os 16 times da NWSL no Power Ranking desta semana.

Mais um fim de semana da NWSL trouxe muitas mudanças nas duas pontas da tabela.

O Seattle Reign foi quem mais chamou atenção, ao vencer fora de casa o San Diego por 2 a 0. Maddie Mercado abriu o placar antes de Jordyn Bugg confirmar os três pontos, impondo ao Wave uma derrota caseira custosa. O San Diego caiu para o quarto lugar na classificação, enquanto o Seattle subiu para a 10ª posição.

O duelo de destaque da noite de sexta-feira também teve muita importância, já que o Orlando seguiu arrancando resultados com uma vitória por 1 a 0 sobre o Chicago, apesar da ausência da atacante estrela e artilheira da corrida pela Chuteira de Ouro, Barbra Banda, que está na Copa Africana de Nações feminina.

Em outro jogo, Gotham e Portland dividiram os pontos em um resultado que pouco fez para separar duas das melhores equipes da liga. Já o Washington reforçou sua posição perto do topo da tabela com uma vitória por 1 a 0 sobre o estreante Denver, graças ao gol da joia italiana Sofia Cantore, aos 61 minutos.

Com tantos clubes tão próximos na classificação, cada ponto ganha ainda mais peso à medida que a disputa pelos playoffs se intensifica. À medida que a distância entre os postulantes continua a diminuir, GOAL classifica todos os 16 times...

  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    16Chicago Stars

    Ranking anterior: 16

    Resultado: Derrota por 1 a 0 para o Orlando Pride

    Implicações: O Chicago mostrou que pode se manter competitivo contra uma das principais equipes da liga, o Pride, mas sofreu outra derrota, chegando a 12 reveses até agora nesta temporada.

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  • Emma Sears Racing Louisville Getty Images

    15Racing Louisville

    Ranking anterior: 15

    Resultado: Vitória por 2 a 1 sobre o Angel City

    Implicações: O Racing Louisville conquistou uma das vitórias mais impactantes do fim de semana e do próprio clube, ao derrotar um Angel City mais bem colocado no ranking e mostrar o tipo de resiliência que tem faltado em alguns momentos nesta temporada.

  • Michelle Cooper, Kansas City CurrentGetty Images

    14Kansas City Current

    Ranking anterior: 12

    Resultado: Derrota por 1 a 0 para o Boston Legacy

    Consequências: O Kansas City sofreu mais um resultado frustrante, ao perder por margem mínima para Boston. Ficou claro que a equipe sentiu a ausência de Temwa Chawinga, mas um time com pretensões ao título precisa ter mais de uma jogadora capaz de balançar as redes.

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13Cúpula de Denver

    Posição anterior: 11

    Resultado: Derrota por 1 a 0 para o Washington Spirit

    Implicações: Uma derrota por um gol para o Washington Spirit está longe de ser desastrosa, mas o Denver Summit FC precisa começar a transformar jogos equilibrados em pontos se quiser se juntar a San Diego Wave FC e Bay FC como equipes de expansão que chegaram aos playoffs em suas temporadas inaugurais.

  • Boston Legacy FCGetty

    12Boston Legacy

    Ranking anterior: 13

    Resultado: Vitória por 1 a 0 sobre o Kansas City Current

    Implicações: Boston conquistou uma de suas vitórias mais importantes da temporada, garantindo um resultado aguerrido contra uma equipe do Kansas City. Casey Murphy brilhou no gol e manteve o Current frustrado ofensivamente.

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    11Bay FC

    Ranking anterior: 9

    Resultado: Derrota por 1 a 0 para o Houston Dash

    Consequências: O embalo do Bay FC sofreu um baque depois que o gol da vitória de Linda Ullmark nos acréscimos encerrou a sequência de três jogos de invencibilidade do clube. O Bay criou chances e obrigou Jane Campbell a fazer sete defesas, mas sua incapacidade de converter as oportunidades o deixou vulnerável ao gol tardio do Houston.

  • Jane Campbell, USWNTGetty

    10Houston Dash

    Ranking anterior: 12

    Resultado: Vitória por 1 a 0 sobre o Bay FC

    Implicações: O Houston conquistou três pontos valiosos em uma partida equilibrada, mostrando a disciplina defensiva e a compostura necessárias para vencer jogos apertados. Embora o ataque não tenha dominado o Bay FC, a capacidade do Dash de proteger a vantagem e garantir um jogo sem sofrer gols é um sinal encorajador. Jane Campbell foi brilhante no gol, com sete defesas na partida.

  • Marta, Orlando PrideGetty Images

    9Orlando Pride

    Classificação anterior: 8

    Resultado: Vitória por 1 a 0 sobre o Chicago Stars

    Implicações: Uma vitória apertada sobre o Chicago pode não ter sido a atuação mais dominante, mas a capacidade do Pride de se manter organizado, proteger a vantagem e somar três pontos é exatamente o que o mantém na briga e na disputa por uma vaga nos playoffs.

  • Sarah Gorden, Angel CityGetty Images

    8Angel City

    Posição anterior: 6

    Resultado: Derrota por 2 a 1 para o Racing Louisville

    Implicações: O Angel City FC finalmente teve uma oportunidade de ganhar embalo, mas a derrota para um Racing Louisville FC desesperado por pontos apenas evidenciou a inconsistência persistente do clube, especialmente sua incapacidade de definir jogos apertados. O Angel City segue sendo um grupo talentoso, com muito potencial, mas este resultado provavelmente fará o clube cair no ranking, à medida que a parte intermediária da tabela continua a ficar mais acirrada.

  • Ashley SanchezGetty Images

    7North Carolina Courage

    Ranking anterior: 5

    Resultado: Derrota por 4 a 1 para o Utah Royals

    Consequências: O Courage sofreu um revés significativo após ser superado em uma derrota desigual para o Utah. Embora o resultado não apague o progresso que a equipe fez nesta temporada, sofrer quatro gols expôs vulnerabilidades defensivas que precisam ser resolvidas rapidamente.


  • Jordyn Bugg Seattle ReignGetty Images

    6Seattle Reign

    Ranking anterior: 10

    Resultado: Vitória por 2 a 0 sobre o San Diego Wave

    Consequências: O Seattle Reign FC conquistou uma das vitórias de maior impacto do fim de semana, com uma atuação segura nos dois lados do campo para derrotar o San Diego Wave FC. Depois de um período inconsistente, o Reign enfim tem um resultado marcante sobre o qual pode construir sua reação na briga por vagas nos playoffs.

  • San Diego WaveGetty

    5San Diego Wave

    Ranking anterior: 3

    Resultado: Derrota por 2 a 0 para o Seattle Reign

    Implicações: O San Diego entrou no fim de semana com a oportunidade de fortalecer sua posição entre os melhores da liga, mas uma atuação apagada contra um Seattle em boa fase levanta algumas questões. O Wave teve dificuldade para criar chances consistentes no terço final e foi punido por uma defesa disciplinada do Reign.

  • Sophia WilsonGetty Images

    4Portland Thorns

    Posição anterior: 7

    Resultado: Empate por 2 a 2 com o Gotham FC

    Implicações: O Portland Thorns FC segue mostrando que pode causar problemas a defesas de elite, mas a consistência continua sendo a maior questão à medida que a equipe navega por uma corrida apertada pelos playoffs. Conquistar um ponto contra o Gotham FC recoloca o Thorns mais perto do pelotão de frente deste ranking. Portland ocupa a quinta colocação na tabela da liga, com 28 pontos, um atrás do San Diego Wave FC.

  • Utah RoyalsGetty Images

    3Utah Royals

    Posição anterior: 4

    Resultado: Vitória por 4 a 1 sobre o North Carolina Courage

    Impacto: O Utah teve uma das atuações mais contundentes do fim de semana, dominando o North Carolina com uma exibição ofensiva clínica. Marcar quatro gols contra um adversário de qualidade reforça que o Royals é mais do que capaz de competir com os melhores da liga e talvez até garantir uma vaga nos playoffs mais cedo do que tarde.

  • Sam KerrGetty Images

    2Gotham FC

    Ranking anterior: 1

    Resultado: Empate por 2 a 2 contra o Portland Thorns

    Implicações: Somar um ponto contra outro candidato ao título não é um mau resultado, embora o Gotham tenha perdido a chance de dar uma resposta em um confronto de peso. A equipe segue perto do topo, mas a porta está aberta para os times que vêm atrás diminuírem a diferença após mais um fim de semana sem uma vitória marcante. Grande parte do foco no Gotham, porém, esteve em Sam Kerr, que marcou seu primeiro gol desde o retorno ao Gotham e à NWSL.

  • Trinity Rodman, Washington SpiritGetty Images

    1Washington Spirit

    Posição anterior: 2

    Resultado: Vitória por 1 a 0 sobre o Denver Summit

    Consequências: O Spirit raramente pareceu em apuros na defesa, e o gol de Sofia Cantore aos 61 minutos foi suficiente para garantir os três pontos no Audi Field. Não foi sua atuação mais convincente, mas reforçou por que a equipe segue na disputa pelo primeiro lugar: mesmo quando não está em seu melhor nível ofensivo, continua somando pontos.