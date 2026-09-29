Jaedyn Shaw transformou o que parecia ser um fim de semana de rotina para o Gotham FC em mais um marco. Diante do lanterna Chicago, o Gotham FC deu sequência à sua temporada dominante com dois gols de Shaw. O oitavo e o nono gols dela na temporada fizeram dela a jogadora mais jovem da história da NWSL a alcançar 25 gols na carreira.

Para Chicago, a derrota encerrou oficialmente suas esperanças de ir aos playoffs. Racing Louisville e Bay FC também foram eliminados no fim de semana.

O North Carolina Courage deixou escapar três pontos contra o Utah Royals, mas Ashley Sanchez ainda teve um momento para comemorar. A líder da artilharia marcou seu 20º gol na temporada, igualando o recorde de Temwa Chawinga em uma única temporada.

Em outros jogos, o Angel City surpreendeu o Washington Spirit, enquanto dois gols de Jess Fishlock ajudaram o Seattle Reign a passar com facilidade pelo Boston Legacy. O Kansas City Current marcou quatro contra o Denver Summit FC, com Haley Hopkins fazendo um hat-trick.

As semanas estão passando, e o cenário dos playoffs está ficando mais claro. Depois de mais um fim de semana agitado, GOAL classifica os 16 times da NWSL.