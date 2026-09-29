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Jaedyn ShawGetty Images
Traduzido por

Power Ranking da NWSL: Jaedyn Shaw faz história enquanto o Gotham FC segue em 1º, Ashley Sanchez iguala recorde de gols em uma única temporada

NWSL
Especiais e Opinião
Gotham FC
Washington Spirit
Orlando Pride
Chicago Stars
J. Shaw
S. Kerr
A. Sanchez

Angel City surpreendeu o Washington e o Kansas City marcou quatro, enquanto Chicago Stars, Racing Louisville e Bay FC viram suas esperanças de playoffs chegarem ao fim.

Jaedyn Shaw transformou o que parecia ser um fim de semana de rotina para o Gotham FC em mais um marco. Diante do lanterna Chicago, o Gotham FC deu sequência à sua temporada dominante com dois gols de Shaw. O oitavo e o nono gols dela na temporada fizeram dela a jogadora mais jovem da história da NWSL a alcançar 25 gols na carreira.

Para Chicago, a derrota encerrou oficialmente suas esperanças de ir aos playoffs. Racing Louisville e Bay FC também foram eliminados no fim de semana.

O North Carolina Courage deixou escapar três pontos contra o Utah Royals, mas Ashley Sanchez ainda teve um momento para comemorar. A líder da artilharia marcou seu 20º gol na temporada, igualando o recorde de Temwa Chawinga em uma única temporada.

Em outros jogos, o Angel City surpreendeu o Washington Spirit, enquanto dois gols de Jess Fishlock ajudaram o Seattle Reign a passar com facilidade pelo Boston Legacy. O Kansas City Current marcou quatro contra o Denver Summit FC, com Haley Hopkins fazendo um hat-trick.

As semanas estão passando, e o cenário dos playoffs está ficando mais claro. Depois de mais um fim de semana agitado, GOAL classifica os 16 times da NWSL.

  • Chicago StarsScoreplay

    Chicago Stars

    Ranking anterior: 16

    Resultado: Derrota por 3 a 1 para o Gotham FC

    Consequências: Talvez ainda haja alguma esperança para Chicago comVlatko Andonovski na disputa, mas não há salvação para esta temporada. O Stars agora tem apenas 17 pontos e segue na última colocação da tabela da liga, com campanha geral de 5-19-2.

    • Publicidade
  • Racing LouisvilleScoreplay

    Racing Louisville

    Classificação anterior: 14

    Resultado: Derrota por 2 a 0 para o San Diego Wave

    Consequências: O Racing Louisville perdeu mais uma partida, desta vez contra uma muito boa equipe do San Diego. O Racing Louisville está em penúltimo lugar, com apenas 23 pontos. Essa derrota para o Wave foi a 17ª da equipe na temporada.

  • Bay FCScoreplay

    Bay FC

    Ranking anterior: 15º

    Resultado: Derrota por 3 a 1 para o Orlando Pride

    Implicações: Racheal Kundananji, do Bay FC, marcou seu terceiro gol na temporada, mas a equipe do norte da Califórnia não conseguiu parar o Pride, visitante. O Bay FC está em 13º lugar na classificação da liga e está empatado com o Legacy, com 26 pontos.

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  • Boston LegacyScoreplay

    Boston Legacy

    Classificação anterior: 13

    Resultado: Derrota por 2 a 0 para o Seattle Reign

    Consequências: O Boston vinha parecendo mais competitivo nas últimas semanas, o que tornou a derrota sem marcar para o Seattle um pouco surpreendente. O Legacy ocupa a 14ª posição na tabela, empatado com o Bay FC com 26 pontos.

  • Houston DashGetty Images

    Houston Dash

    Posição anterior: 12

    Resultado: Empatou por 1 a 1 com o Portland Thorns

    Consequências: Um ponto contra o Portland é um bom resultado para o Houston, que ocupa a 12ª posição. As novatas Kat Rader e Kate Faasse deram um novo impulso ao Dash pelo meio, mas a equipe tem tido dificuldades para encaixar uma atuação completa.

  • Orlando PrideScoreplay

    Orlando Pride

    Classificação anterior: 11

    Resultado: Vitória por 3 a 1 sobre o Bay FC

    Implicações: O Orlando Pride marcou três vezes contra o Bay FC, graças a dois gols de Haley McCutcheon e a um gol na prorrogação de Jacqueline Ovalle. O Pride ainda não está garantido nos playoffs e atualmente ocupa o 11º lugar.

  • Kansas City CurrentScoreplay

    Kansas City Current

    Ranking anterior: 10

    Resultado: Vitória por 4 a 1 sobre o Denver Summit FC

    Consequências: O Kansas City Current mostrou sua melhor versão no fim de semana, e foi Haley Hopkins quem apareceu em grande estilo pela equipe, marcando três gols.

  • imago-sport-1082987863.jpgZUMA Press Wire

    Cúpula de Denver

    Ranking anterior: 9

    Resultado: Derrota por 4 a 1 para o Kansas City Current

    Consequências: O Summit não conseguiu se segurar depois que Lindsey Heaps colocou o time de Denver em vantagem aos 13 minutos. Denver está em 10º lugar na classificação da liga, então precisará encontrar mais vitórias se quiser chegar à pós-temporada.

  • Seattle Reign FCScoreplay

    Seattle Reign

    Ranking anterior: 8

    Resultado: Vitória por 2 a 0 sobre o Boston Legacy

    Implicações: Jess Fishlock, do Seattle Reign, marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Legacy na sexta-feira. O Reign está no meio da tabela, na oitava colocação, e terá de conseguir um grande resultado contra o Courage na sexta-feira para seguir acima da linha de playoffs.

  • Angel City FCScoreplay

    Angel City

    Ranking anterior: 7

    Resultado: Vitória por 1 a 0 sobre o Washington Spirit

    Implicações: Um grande resultado para o Angel City, que, apesar de vir bem nesta temporada, não conseguiu embalar uma sequência consistente de vitórias. Vencer uma equipe que está no topo da tabela é exatamente o impulso de que o time de Los Angeles precisa para fazer uma reta final de temporada forte.

  • Portland ThornsGetty Images

    Portland Thorns

    Posição anterior: 6

    Resultado: Empate por 1 a 1 contra o Houston Dash

    Consequências: O Portland Thorns sofreu um gol logo aos 10 minutos de jogo, mas conseguiu empatar no fim do segundo tempo. A equipe saiu com um ponto diante do Houston, time que está perto da parte de baixo da tabela.

  • Utah RoyalsScoreplay

    Utah Royals

    Classificação anterior: 5

    Resultado: Vitória por 2 a 1 sobre o North Carolina Courage

    Implicações: O Utah Royals saiu na frente e, apesar de sofrer um pênalti antes do intervalo, ainda conseguiu marcar mais um contra o Courage. O Royals agora está em quarto lugar na classificação da liga, apenas um ponto atrás do Spirit.

  • Trinity RodmanGetty Images

    Washington Spirit

    Ranking anterior: 4

    Resultado: Derrota por 1 a 0 para o Angel City

    Consequências: O Washington Spirit foi derrotado pelo Angel City aos 88 minutos, em casa. O Spirit teve uma sequência difícil de jogos nestes dois últimos fins de semana e, mesmo com a perda dos três pontos, segue em terceiro lugar.

  • North Carolina CourageScoreplay

    North Carolina Courage

    Classificação anterior: 3

    Resultado: Derrota por 2 a 1 para o Utah Royals

    Consequências: Ashley Sanchez marcou seu 20º gol na temporada para igualar o recorde de uma única temporada da NWSL, mas o Courage ainda assim perdeu para o Utah. Dado o quão fortes Sanchez e a linha de frente do North Carolina têm sido, é surpreendente ver o Courage na nona colocação, logo abaixo da linha dos playoffs.

  • San Diego WaveGetty

    San Diego Wave

    Ranking anterior: 2

    Resultado: Vitória por 2 a 0 sobre o Racing Louisville

    Implicações: O Wave fez o dever de casa com dois gols no primeiro tempo e segue em grande fase. A equipe conseguiu isso sem Cat Macario, que assinou no início deste ano, mas ainda não atuou pelo clube. Ela foi recentemente colocada na lista de lesionadas até o fim da temporada.

  • Jaedyn Shaw, GothamGetty Images

    Gotham FC

    Classificação anterior: 1


    Resultado: Vitória por 3 a 1 sobre o Chicago Stars


    Implicações: Com vaga nos playoffs já garantida, o Gotham busca o primeiro NWSL Shield da história do clube. Sam Kerr deu a assistência para o primeiro gol e marcou de cabeça o segundo contra o Chicago, ajudando o Gotham a ampliar para 11 jogos a sequência invicta em casa, recorde do clube. A equipe está seis pontos à frente na liderança, com quatro partidas restantes.