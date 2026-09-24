Enquanto a pausa para jogos de seleções ocupa o centro das atenções, a conversa sobre o próximo vencedor da Bola de Ouro atingiu um ponto de ebulição. Yamal surgiu como um dos grandes favoritos ao prêmio após uma temporada extraordinária, na qual conquistou tanto a La Liga quanto a Supercopa da Espanha com seu clube, antes de erguer a Copa do Mundo com a Espanha.

O jovem atacante está convencido de que seu perfil específico é uma raridade no futebol moderno. Ao refletir sobre sua identidade como jogador em entrevista à TVE, Yamal disse: “Tanto pela forma como jogo quanto por quem eu sou. Neste momento, no futebol europeu, porque Messi sempre estará aí e as pessoas vão apreciá-lo, há poucos jogadores que jogam da forma como eu jogo, que proporcionam esse tipo de prazer, e eu sinto isso. Esse é o meu objetivo. Neymar foi meu modelo por esse motivo. A Bola de Ouro é sobre isso: ser o melhor jogador, aquele que você mais gosta de ver, e estar um passo à frente dos demais. É isso que me diferencia.”