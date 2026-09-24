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'Poucos jogam como eu!' - Lamine Yamal faz ousada afirmação sobre a Bola de Ouro enquanto astro do Barcelona mira principal prêmio em Londres
Yamal destaca valor único de entretenimento
Enquanto a pausa para jogos de seleções ocupa o centro das atenções, a conversa sobre o próximo vencedor da Bola de Ouro atingiu um ponto de ebulição. Yamal surgiu como um dos grandes favoritos ao prêmio após uma temporada extraordinária, na qual conquistou tanto a La Liga quanto a Supercopa da Espanha com seu clube, antes de erguer a Copa do Mundo com a Espanha.
O jovem atacante está convencido de que seu perfil específico é uma raridade no futebol moderno. Ao refletir sobre sua identidade como jogador em entrevista à TVE, Yamal disse: “Tanto pela forma como jogo quanto por quem eu sou. Neste momento, no futebol europeu, porque Messi sempre estará aí e as pessoas vão apreciá-lo, há poucos jogadores que jogam da forma como eu jogo, que proporcionam esse tipo de prazer, e eu sinto isso. Esse é o meu objetivo. Neymar foi meu modelo por esse motivo. A Bola de Ouro é sobre isso: ser o melhor jogador, aquele que você mais gosta de ver, e estar um passo à frente dos demais. É isso que me diferencia.”
- Getty Images Sport
Números impressionantes e ambição sem filtros
A candidatura de Yamal ao maior prêmio individual do futebol é respaldada por números impressionantes em campo. O jovem prodígio fez uma campanha sensacional na última temporada, somando 24 gols e 18 assistências pelo Barcelona. Ele levou essa forma explosiva de maneira natural para a atual temporada, participando diretamente de 14 gols, com oito marcados e seis assistências, em apenas oito jogos em todas as competições.
Yamal também falou sobre o aumento da atenção em torno dele e de Kylian Mbappe por declararem abertamente a ambição de conquistar o prêmio. Sem se abalar com a repercussão, o adolescente manteve sua posição: "Se Mbappe e eu não falássemos, as pessoas se perguntariam por que não estávamos falando. Pedem que sejamos sinceros, mas, quando somos, somos criticados. Eu disse claramente o que pensava e não me arrependo de ter feito isso."
Última oportunidade para impressionar em Wembley
O timing dos próximos compromissos é crucial, já que a janela de votação para o prêmio está marcada para se encerrar na segunda-feira, 28 de setembro. Isso deixa Yamal com um último grande palco para influenciar o júri: um confronto de peso da Liga das Nações contra a Inglaterra no Estádio de Wembley neste sábado à noite.
Embora os critérios oficiais da Bola de Ouro normalmente abranjam atuações até o fim da Copa do Mundo, a realidade do processo de votação muitas vezes se apoia fortemente nas impressões mais recentes deixadas pelos candidatos nos maiores palcos. Yamal sabe que uma atuação marcante em Londres pode ser o fator decisivo para aqueles que ainda estão indecisos.
- AFP
Um consenso de apoio ao adolescente
Os elogios que Yamal tem recebido não são apenas gestos de cortesia; eles refletem um genuíno assombro com o que ele está alcançando em tão pouca idade. O ponta do Barcelona Anthony Gordon comentou recentemente sobre o absurdo da produção de Yamal, observando que o que ele faz aos 19 anos é simplesmente “loucura”. Esse nível de respeito vindo de companheiros de alto perfil destaca o impacto que ele tem causado no cenário europeu. Ele evoluiu de um talento promissor para um verdadeiro líder, tanto no clube quanto na seleção, assumindo a responsabilidade que acompanha a icônica camisa 10.
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